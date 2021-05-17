Тедеско заявил, что может вернуться в «Спартак» в будущем

Главный тренер «Спартака» заявил, что может вернуться в московский клуб в будущем.

У меня появилось много новых друзей в России. Еще одно достижение — развитие игроков независимо от результата. Сложно говорить об отдельных игроках, я говорю о команде. Мы привели много молодых игроков: Маслов, Умяров, Литвинов, Маркитесов. Мы поверили в их качества. Я рад, эти игроки уже несколько раз выходили в старте. По поводу неудач я думаю, что каждый день совершаю ошибки. Это нормально. Мне приходится принимать много различных решений. Это обычная жизнь главного тренера. Я не могу вспомнить что-то особенное.

Я никогда не думал про другие команды. Я горд быть здесь. Я могу представить, что вернусь, если клубу потребуется.