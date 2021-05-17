ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Тедеско заявил, что может вернуться в «Спартак» в будущем

17 мая 2021, 11:59

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что может вернуться в московский клуб в будущем.

У меня появилось много новых друзей в России. Еще одно достижение — развитие игроков независимо от результата. Сложно говорить об отдельных игроках, я говорю о команде. Мы привели много молодых игроков: Маслов, Умяров, Литвинов, Маркитесов. Мы поверили в их качества. Я рад, эти игроки уже несколько раз выходили в старте. По поводу неудач я думаю, что каждый день совершаю ошибки. Это нормально. Мне приходится принимать много различных решений. Это обычная жизнь главного тренера. Я не могу вспомнить что-то особенное.

Я никогда не думал про другие команды. Я горд быть здесь. Я могу представить, что вернусь, если клубу потребуется.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии6
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии11
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии16
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:26
знать будущее не дано никому
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
17 мая в 19:26
Ты хороший коуч, спасибо
ТТ
ТТ
17 мая в 17:45
Жди меня и я вернусь,только очень жди!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 мая в 16:53
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 мая в 16:52
Дежурные слова.
SHMEL258
SHMEL258
17 мая в 16:48
Когда спартак будет играть на первенстве галактики тедеска обязательно вернётся...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
17 мая в 16:30
Может быть☝️🐈.)
Союзник противников
Союзник противников
17 мая в 15:43
А пока к ним едет Руй.
КЭТиК
КЭТиК
17 мая в 15:33
Вдруг обанкротится и придется снова зарабатывать.
ОПС
ОПС
17 мая в 15:03
А Зачем???.
Байкал-38
Байкал-38
17 мая в 14:45
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 мая в 13:51, ред.
Так и знал что Промес расскажет ему эту фишку....)))
Ravshan878
Ravshan878 ответ swed27 (раскрыть)
17 мая в 13:51
Вот именно☝️.)
swed27
swed27
17 мая в 13:14
А стоит ли тогда уходить
Kaguzuti
Kaguzuti
17 мая в 12:49
Это он ради вежливости, хотя сам несказанно рад, что вырвался из такой клоаки.
Сп62
Сп62
17 мая в 12:42
Пути господни неисповедимы.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 12:02
Эх ,всё кончено артист !!! Уходя уходи !!!
hаrut
hаrut
17 мая в 12:00
Не говори некогда, то чего не будет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100