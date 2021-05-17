Тедеско назвал 3 самых ярких момента в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» назвал три самых ярких момента за свою карьеру в московском клубе.

Домашняя победа над ЦСКА в Кубке. Это было невероятно: полный стадион. К сожалению, это один из немногих моментов, когда арена была битком. А болельщики — сила нашего клуба. Второй — домашняя победа над «Химками», когда я прощался с болельщиками. И, наверное, сегодня, когда я говорю до свидания многим людям, которые мне нравятся.