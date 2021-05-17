Тедеско назвал 3 самых ярких момента в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал три самых ярких момента за свою карьеру в московском клубе.
Домашняя победа над ЦСКА в Кубке. Это было невероятно: полный стадион. К сожалению, это один из немногих моментов, когда арена была битком. А болельщики — сила нашего клуба. Второй — домашняя победа над «Химками», когда я прощался с болельщиками. И, наверное, сегодня, когда я говорю до свидания многим людям, которые мне нравятся.
Ранее Тедеско заявил, что может вернуться в «Спартак» в будущем.
Победа Спартака над цска, когда Иванов оформил левое удаление Понсе, но Спартак всё равно вас обыграл 3-2 с чудо-голом Ларссона. Извини, что надавил на мозоль )))
Победа Спартака над цска, когда Иванов оформил левое удаление Понсе, но Спартак всё равно вас обыграл 3-2 с чудо-голом Ларссона. Извини, что надавил на мозоль )))
разгром Краснодара 6:1
разгром Краснодара 6:1