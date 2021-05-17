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Тедеско назвал 3 самых ярких момента в «Спартаке»

17 мая 2021, 12:21

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал три самых ярких момента за свою карьеру в московском клубе.

Домашняя победа над ЦСКА в Кубке. Это было невероятно: полный стадион. К сожалению, это один из немногих моментов, когда арена была битком. А болельщики — сила нашего клуба. Второй — домашняя победа над «Химками», когда я прощался с болельщиками. И, наверное, сегодня, когда я говорю до свидания многим людям, которые мне нравятся.

Ранее Тедеско заявил, что может вернуться в «Спартак» в будущем.

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makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 мая в 18:11
Читай внимательнее!!

Победа Спартака над цска, когда Иванов оформил левое удаление Понсе, но Спартак всё равно вас обыграл 3-2 с чудо-голом Ларссона. Извини, что надавил на мозоль )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 мая в 17:11
А поражение от ЦСКА разве не запомнилось.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
17 мая в 12:55
Матч с Уфой и два с Зенитом. Как раз три.
LOpp
LOpp
17 мая в 12:31
один из первых матчей Тедеско, победа в Черкизово 0:3
разгром Краснодара 6:1
idres
idres
17 мая в 12:23
Обидно, что всего три..
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