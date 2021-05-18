«Спартак» отдаст Тиля в аренду «Фейеноорду»

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18 мая 2021, 01:19

Полузащитник «Спартака» , который этот сезон проводит в аренде во «Фрайбурге», скорее всего, продолжит карьеру в «Фейеноорде».

Согласно источнику, «красно-белые» достигли договорённости с роттердамским клубом об аренде 23-летнего хавбека на следующий сезон. Отмечается, что зарплату игроку будет полностью платить «Фейеноорд». При этом Тиль продлит контракт с московским клубом, так как «Спартак» не хочет терять 18 млн евро, вложенные в его покупку у « АЗ Алкмар».

Ранее в «Спартаке» подтвердили слухи о переговорах с «Фейеноордом» по возможному переходу Тиля.