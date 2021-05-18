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«Спартак» отдаст Тиля в аренду «Фейеноорду»

18 мая 2021, 01:19

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который этот сезон проводит в аренде во «Фрайбурге», скорее всего, продолжит карьеру в «Фейеноорде».

Согласно источнику, «красно-белые» достигли договорённости с роттердамским клубом об аренде 23-летнего хавбека на следующий сезон. Отмечается, что зарплату игроку будет полностью платить «Фейеноорд». При этом Тиль продлит контракт с московским клубом, так как «Спартак» не хочет терять 18 млн евро, вложенные в его покупку у «АЗ Алкмар».

Ранее в «Спартаке» подтвердили слухи о переговорах с «Фейеноордом» по возможному переходу Тиля.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 мая в 12:09
А не проще бы было дождаться нового тренера и дать Тилю побольше игрового времени ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 мая в 08:56
Помниться, читал...
Шуnя771
Шуnя771
18 мая в 08:55
И в придачу что то подыщите...))
memphis
memphis
18 мая в 06:56, ред.
Сына Тиля Линдермана и Гуса Хиддинка?
ДАША Д
ДАША Д
18 мая в 04:29
Весьма убыточный игрок.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 01:32
Легенда о Тиле , про которую все забыли :
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