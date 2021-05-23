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Экс-полузащитник МЮ Стракан: «Фергюсон научил нас дисциплине»

23 мая 2021, 11:39

Бывший полузащитник «Абердина» и «Манчестер Юнайтед» Гордон Стракан рассказал, что легендарный сэр Алекс Фергюсон любил держать всё под жёстким контролем.

Он руководил всеми деталями в клубах, которые тренировал. Когда я играл за «Абердин», вратарь Брайан Ганн присматривал за моими детьми, Крейгом и Гэвином. Затем Фергюсон допрашивал Брайана о том, во сколько я пришел домой, ел ли я карри и был ли я с Марком МакГи [бывший форвард «Абердина»]. Это научило нас дисциплине. Он даже поговорил с нашими женами перед финалом [Кубка обладателей кубков УЕФА]. Тогда он сказал моей жене: «Не води своего мужа по магазинам, он отдыхает перед финалом».

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил историю о том, как Фергюсон хотел подписать Карима Бензема.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 12:00
Бил их и строил,наверное!
Mangur
Mangur
23 мая в 11:56
До Фергуссона были раздолбаи?
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