Экс-полузащитник МЮ Стракан: «Фергюсон научил нас дисциплине»

Бывший полузащитник «Абердина» и «Манчестер Юнайтед» рассказал, что легендарный сэр любил держать всё под жёстким контролем.

Он руководил всеми деталями в клубах, которые тренировал. Когда я играл за «Абердин», вратарь Брайан Ганн присматривал за моими детьми, Крейгом и Гэвином. Затем Фергюсон допрашивал Брайана о том, во сколько я пришел домой, ел ли я карри и был ли я с Марком МакГи [бывший форвард «Абердина»]. Это научило нас дисциплине. Он даже поговорил с нашими женами перед финалом [Кубка обладателей кубков УЕФА ]. Тогда он сказал моей жене: «Не води своего мужа по магазинам, он отдыхает перед финалом».