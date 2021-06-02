«Вольфсбург» хочет приобрести у «Спартака» Ларссона

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сегодня, 16:18

Как сообщает источник, «Вольфсбург» намерен приобрести форварда «Спартака» .

Немецкий клуб уже вышел на агентов 23-летнего футболиста с предложением. «Вольфсбург» готов заплатить за игрока 10 млн евро.

Сам Ларссон заинтересован в переезде в Бундеслигу, однако до Евро-2020 не собирается заниматься клубными делами. В настоящее время Ларссон готовится к Евро вместе со сборной Швеции.