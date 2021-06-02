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«Вольфсбург» хочет приобрести у «Спартака» Ларссона

сегодня, 16:18

Как сообщает источник, «Вольфсбург» намерен приобрести форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

Немецкий клуб уже вышел на агентов 23-летнего футболиста с предложением. «Вольфсбург» готов заплатить за игрока 10 млн евро.

Сам Ларссон заинтересован в переезде в Бундеслигу, однако до Евро-2020 не собирается заниматься клубными делами. В настоящее время Ларссон готовится к Евро вместе со сборной Швеции.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Izmar (раскрыть)
сегодня в 17:12
Да и самое главное, лишь бы эту брагу пить не стали бы!!!
ЧиП
ЧиП
сегодня в 17:09
Трансферная стоимость игрока 15 млн💶. Да ещё какой-то Вольфсбург🥴🧐
Нет, нет и нет
Байкал-38
Байкал-38 ответ Izmar (раскрыть)
сегодня в 17:09
Я не люблю Спартак и никогда не скрывал этого факта! Но я никогда не желал ни Спартаку, ни другим нашим клубам конфуза в еврокубках и считаю это низостью, всё таки наши клубы представляют нашу страну. Другое дело уже после случившегося подколоть (если есть повод).
Если Спартак не пройдёт отбор в ЛЧ, то группа в ЛЕ ему обеспечена, так, что Ларссону будет время себя проявить, конечно если будет в форме и здоров.
Не люблю Спартак, но заранее соревноваться, кто больше облажается... я пас!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:08, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 17:02
    Ценник от 20ти
    Shustriy
    Shustriy
    сегодня в 16:58
    Федуну придется долго утешать Зарему.
    Izmar
    Izmar ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 16:57
    Как он может проявить себя в еврокубках? Всё будет до первой Браги.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 16:55
    10 – это даже не смешно.
    Prichal
    Prichal
    сегодня в 16:55
    Ларссон хоть нырять отучится.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 16:53
    Когда Ларссон пришёл в Спартак я скептически отнёсся к этому приобретению, тем более бытует мнение, что на детях великих природа отдыхает (в добавок ещё и в честь Майкла Джордана назвали). Сейчас же видно, как Ларссон вырос и сейчас переходить в такие команды как в «Вольфсбург» нет смысла. Думаю ещё надо как минимум год поиграть в Спартаке, тем более будет возможность проявить себя в еврокубках.
    Если честно, то я изменил своё мнение по Ларссону!!! Удачи парню на Евро!!!
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    сегодня в 16:52, ред.
    В Вольфсбурге хоть какая-то перспектива есть и скандалят меньше.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 16:52
    Здесь Спартак должен заработать.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 16:39
    Когда приобрету тогда и можно говорить
    1-я конная
    1-я конная
    сегодня в 16:36
    Минус Ларссон и Крал перед началом сезона. Хорошо, что у Федуна есть Безбородов и Ко
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 16:35
    У Ларссона на горизонте солнышко улыбнулось.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 16:34
    10 это смешно
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 16:33, ред.
    У Ларсона ещё на два года контракт со Спартаком и непонятно тогда почему Вольфсбург выходит на агентов игрока, а не на клуб. Немецкий клуб так же не против приобрести у Динамо Филиппа, который неплохо проявил себя в Вольфсбурге в прошедшем чемпионате, а может он уже передумал в пользу Ларсона, хотя они играют на разных позициях. В любом случае дождёмся окончания ЧЕ-2020 и узнаем всё до закрытия трансферного окна.
    Правда тут
    Правда тут
    сегодня в 16:29
    Ну он и приезжал что бы свалить куда-нить в топ лигу...47 он и в африке 47.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:26
    Зарема оеиими грудями встанет на защиту своего протеже...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 16:20
    До чемпионата Европы даже смысла нет переговоры за эту сумму вести.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:20
    Конечно хотеть не вредно!
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