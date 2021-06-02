«Вольфсбург» хочет приобрести у «Спартака» Ларссона

Как сообщает источник, «Вольфсбург» намерен приобрести форварда «Спартака» Джордана Ларссона.
Немецкий клуб уже вышел на агентов 23-летнего футболиста с предложением. «Вольфсбург» готов заплатить за игрока 10 млн евро.
Сам Ларссон заинтересован в переезде в Бундеслигу, однако до Евро-2020 не собирается заниматься клубными делами. В настоящее время Ларссон готовится к Евро вместе со сборной Швеции.
Если честно, то я изменил своё мнение по Ларссону!!! Удачи парню на Евро!!!
Если честно, то я изменил своё мнение по Ларссону!!! Удачи парню на Евро!!!