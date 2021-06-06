Малиновский в третий раз подряд признан игроком месяца в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды по итогам мая.
28-летний украинский хавбек в пяти матчах Серии А прошлого месяца забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Также Малиновский стал автором единственного гола бергамасков в финале Кубка Италии против «Ювентуса».
Малиновский стал лучшим игроком месяца в «Аталанте» в третий раз подряд. Ранее он получал эту награду в марте и апреле.
Также Малиновский был признан лучшим игроком Серии А в мае.
Всем здоровья.
Всем здоровья.