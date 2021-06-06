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Малиновский в третий раз подряд признан игроком месяца в «Аталанте»

вчера, 09:01

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды по итогам мая.

28-летний украинский хавбек в пяти матчах Серии А прошлого месяца забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Также Малиновский стал автором единственного гола бергамасков в финале Кубка Италии против «Ювентуса».

Малиновский стал лучшим игроком месяца в «Аталанте» в третий раз подряд. Ранее он получал эту награду в марте и апреле.

Также Малиновский был признан лучшим игроком Серии А в мае.

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Все комментарии
Caliostro
Caliostro
вчера в 17:10, ред.
Классный, шума еще наделает и на Евро тоже!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:37
Миранчуку далеко до него.
drug01
drug01
вчера в 10:41
Это хороший результат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:39
А что,наш посстрел опять не поспел!? 😜🤣
Cremen
Cremen
вчера в 10:11
А как же наш Миранчук?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:39, ред.
Что тут скажешь - это вполне заслуженно. Парень из игрока ротации превратился в лидера команды: сам забивает и другим отдает. А ведь не все сразу получилось, адаптация в клубе проходила трудно, да и конкуренция в команде просто запредельная. Но Руслан в конце концов убедил тренера в том, что он игрок с задатками лидера. Интересно будет посмотреть на него в следующем сезоне, а в ближайшее время будем следить за ним на Евро.
Всем здоровья.
beefs
beefs
вчера в 09:29
Давай, повтори Шевченко...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:24
Скоро будет нарасхват.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:04
Руслан продолжает прогрессировать
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