Малиновский в третий раз подряд признан игроком месяца в «Аталанте»

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вчера, 09:01

Полузащитник «Аталанты» признан лучшим игроком команды по итогам мая.

28-летний украинский хавбек в пяти матчах Серии А прошлого месяца забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Также Малиновский стал автором единственного гола бергамасков в финале Кубка Италии против «Ювентуса».

Малиновский стал лучшим игроком месяца в «Аталанте» в третий раз подряд. Ранее он получал эту награду в марте и апреле.

Также Малиновский был признан лучшим игроком Серии А в мае.