Минспорт и РФС поставили перед сборной России задачу выйти в плей-офф Евро

Министр спорта РФ Олег Матыцин, посетивший сегодня тренировку сборной России, заявил, что перед национальной командой стоит задача выйти в плей-офф Евро-2020.
Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу – выход в следующую стадию турнира.
Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное.
Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира.
Соперниками России в группе будут Бельгия, Дания и Финляндия.
(С) Легенда номер 17
(С) Легенда номер 17