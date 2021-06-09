Минспорт и РФС поставили перед сборной России задачу выйти в плей-офф Евро

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вчера, 18:15

Министр спорта РФ Олег Матыцин, посетивший сегодня тренировку сборной России, заявил, что перед национальной командой стоит задача выйти в плей-офф Евро-2020.

Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу – выход в следующую стадию турнира. Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное. Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира.

Соперниками России в группе будут Бельгия, Дания и Финляндия.