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Минспорт и РФС поставили перед сборной России задачу выйти в плей-офф Евро

вчера, 18:15

Министр спорта РФ Олег Матыцин, посетивший сегодня тренировку сборной России, заявил, что перед национальной командой стоит задача выйти в плей-офф Евро-2020.

Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу – выход в следующую стадию турнира.

Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное.

Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира.

Соперниками России в группе будут Бельгия, Дания и Финляндия.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ fubh (раскрыть)
вчера в 23:46
Ну а какую задачу им ставить?!!!!!!!!!!!!!!!Сказать нашей сборной,что бы даже не рыпалась и выходила на поле в подгузниках что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нормальная задача была поставлена!!!!!!!!!!!Эта задача вполне выполнима,если ребята выложаться по полной!!!!!!!!!!!!!!А учитывая и то,что и с 3-го места можно выйти,то все вполне нормально и смешного я тут ничего не вижу!!!!!!!!!!!!!!Вполне адекватная задача!!!!!!!!!!!
fubh
fubh
вчера в 23:15, ред.
смешно это
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 22:58
Какие же умственное напряжение и сила воли потребовались министерству спорта и РФС, чтобы поставить такую задачу перед сборной!
Нет, не даром свой хлеб хавают наши чиновники!
mortid
mortid
вчера в 21:55
Фантастическая задача. Выполнят, давайте как в 2018, раздавайте ЗМС, тем у кого ещё нет. Хотя можно и тем, у кого уже есть, пусть будут дважды ЗМС. Да, и орден не забудьте, за заслуги перед отечеством.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:18
А при чем тут лозунги?!!!!!!!!!!!!!!!))))))))Любая спортивная федерация,перед началом крупных турниров,ставит определенную задачу сборной своей страны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))Если ни ставить задачу,то и выполнение сей задачи ,будет даже теоретически невозможно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Или ты что думаешь у той же Бельгии или Дании или Финляндии их федерации не ставили задач?!!!!!!!!!!!!!!!)))))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:46
Уж из группы-то точно должны выйти!
А там - как карта ляжет...
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:43
Щас! Для этого надо получать зарплату высококвалифицированного рабочего предприятия плюс всякие надбавки.А когда миллионы евро-испугаешь их этими страшилками...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:43
Прожуём их и выплюнем! Как минимум 8:0! ИМХО.
STVA 1
STVA 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:26
Фины далеко не слабее нас!Достаточно краем глаза посмотреть состав!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:21
Как всё это напоминает советские лозунги, в частности "Пятилетку в четыре года !", а также другие, звавшие трудящихся как можно быстрее придти к коммунизму под руководством КПСС. Повеяло затхлостью от наших чиновников от спорта. Теперь наши футболисты, выходя на поле, будут думать не как добиться положительного результата, а как выполнить "наказ партии и правительства", т.е. Минспорта и РФС. Такое впечатление, что этот дурдом в нашей стране никогда не кончится.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:19, ред.
Когда уже Минтруда установит нашей сборной МРОТ?
mphuZ
mphuZ ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 20:16
Звание мастеров спорта отберут.
lobsterdam
lobsterdam ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:11
"... на четырех станках, в две смены и за одну зарплату!"
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:09, ред.
Черчесов не любит когда ему задают вопросы, ставят задачи и пробуют нагнуть в позу
8fbetzbk497k
8fbetzbk497k
вчера в 19:59
Значит хаим социализм, советское время и т.п.
А нынешние, чем отличаются от тех?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:49
Вы даете нереальные планы! Это, как его, волюнтаризм!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:44
Как в советские времена, выполним пятилетку за три года))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:41
Учитывая, что три команды могут пройти в следующую стадию и наличие в группе сборной Финляндии, задача по плечу даже команде послабее. Но самое удивительное, что наши могут же и подвести даже при таком раскладе. У вас есть уверенность, что наши будут в 1/8-й? У меня нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:39, ред.
"Что самое главное в танке?",- спрашивают героев М\ф "38 попугаев".
Мартышка говорит "Пулемёт"!
Слонёнок говорит :"Пушка!"
А мудрый удав подумал и изрёк истину : "Главное в танке-не обос...ся с испугу!".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:38
Минспорт задачу поставил, но ее можно и уронить ненароком.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:32
Задача поставлена, а если облом получится то кто в ответе? ( Ну не смогли не прокатит, у каждой неудачи должна быть конкретная Ф.И. О.). Боюсь, что скромно прокатит.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:24
На хоккей ставили...!

Теперь Зеро...?)
Футболтус
Футболтус
вчера в 19:23
Максимум можем выйти на три игры
particular
particular
вчера в 19:20, ред.
Когда две конторы ставят задачу на успех, понятно, что в случае неудачи пепел на голову достанется только Стасу...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:14
За результат, в любом случае, никто отвечать не собирается.
galem72
galem72
вчера в 19:10
Ну без указаний сверху даже и на поле выходить не стоит. Как же любит наше чиновьё казаться полезным и компетентным.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 19:04
А нельзя раньше уволить Черчесова по любому не выйдем из группы
An Jo
An Jo
вчера в 19:02
Это как Путин ставит задачу побороть бедность. Аналогично.
juvenale
juvenale
вчера в 18:51
партия сказала надо,значит надо
abramjan
abramjan ответ 1-я конная (раскрыть)
вчера в 18:48
Вы видимо совсем разницы не видите между тем что перед собой и сборной ставит задачу Шевченко и у нас ставит задачу функционеры...если бы это сказал Черкесов не было бы вопросов
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