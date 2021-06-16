Павлюченко: «На Евро-2008 физическая подготовка сборной России была лучше»

Экс-нападающий сборной России высказался о текущем физическом состоянии российской команды в преддверии матча с Финляндией во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Если сравнивать эту сборную с той, которая играла на чемпионате Европы в 2008 году, то наша физическая подготовка была лучше. Мы были в полном порядке. Сегодня я этого не замечаю. Александр Головин и Магомед Оздоев — это мобильные футболисты, центр поля, сердце команды. Если они останавливаются, то игра пропадает. Это, к сожалению, мы и увидели в игре с Бельгией.

Если мы будем лучше готовы физически, то пойдёт совсем другой футбол. Думаю, Станислав Саламович [Черчесов] найдёт правильные слова для ребят, и всё будет нормально. По первому матчу не надо унывать. Наоборот, стоит поддержать ребят.