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Павлюченко: «На Евро-2008 физическая подготовка сборной России была лучше»

16 июня 2021, 02:09
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о текущем физическом состоянии российской команды в преддверии матча с Финляндией во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Если сравнивать эту сборную с той, которая играла на чемпионате Европы в 2008 году, то наша физическая подготовка была лучше. Мы были в полном порядке. Сегодня я этого не замечаю. Александр Головин и Магомед Оздоев — это мобильные футболисты, центр поля, сердце команды. Если они останавливаются, то игра пропадает. Это, к сожалению, мы и увидели в игре с Бельгией.

Если мы будем лучше готовы физически, то пойдёт совсем другой футбол. Думаю, Станислав Саламович [Черчесов] найдёт правильные слова для ребят, и всё будет нормально. По первому матчу не надо унывать. Наоборот, стоит поддержать ребят.

Вчера стало известно о том, что защитник «Зенита» Юрий Жирков из-за травмы больше не сыграет за Россию на ЧЕ-2020.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 08:28
Помню,я ещё молодушкой была,
наша сборная в Европу бодро шла,
вечерело,я стояла у ворот,
ну а мимо Дзюба медленно ползёт...
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 06:08
Там был тренер нормальный и игроки бегали повеселей
sir_Alex
sir_Alex
16 июня в 05:57
Рома, замолкни уже, негодник! 😀😃😄
Байкал-38
Байкал-38
16 июня в 04:35
Сборная России — самая молодая команда на Евро-2008
В состав России на Евро-2020 вошли девять игроков 30+

Как сказал бы Газзаев на Евро-2020 приехали «Академики с тросточками»!
ДСА
ДСА
16 июня в 04:32
Раньше всё было лучше.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
16 июня в 02:57
А ты первый матч вспомни, эксперт б...!!!!!
swed27
swed27
16 июня в 02:54
Скорее всего и результат в 2008 году был соответствующий
протон1
протон1
16 июня в 02:27
пав играл в тотенхеми при гари реднаппе. и таки голешники вколачивал. он знает что говорит. нынешняя сборная это тесто сырое.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 02:17
Правильные слова не помогут, коли нет мастерства.
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