Воронин рассказал, почему ему не удалось заиграть в «Ливерпуле»

Бывший нападающий сборной Украины рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе «Ливерпуля».

Я почти ничего не понимал, что мне говорили. Мой английский был плохим. Когда Каррагер и Джеррард разговаривали, я просил их повторить.

«Ливерпуль» в целом не подходил мне как город, хотя у него есть много историй, таких как «Битлз». Мой отец — большой поклонник этой группы. Когда я сказал ему, что подписал контракт с «Ливерпулем», он начал плакать.

Я также не мог справиться с погодой и ритмом игр без зимнего перерыва. Я просто ездил из города в город и играл, что было очень утомительно.