Воронин рассказал, почему ему не удалось заиграть в «Ливерпуле»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе «Ливерпуля».
Я почти ничего не понимал, что мне говорили. Мой английский был плохим. Когда Каррагер и Джеррард разговаривали, я просил их повторить.
«Ливерпуль» в целом не подходил мне как город, хотя у него есть много историй, таких как «Битлз». Мой отец — большой поклонник этой группы. Когда я сказал ему, что подписал контракт с «Ливерпулем», он начал плакать.
Я также не мог справиться с погодой и ритмом игр без зимнего перерыва. Я просто ездил из города в город и играл, что было очень утомительно.
Форвард сыграл за «красных» лишь один полный сезон (2007/08). Всего Воронин провёл за «Ливерпуль» 40 матчей, в которых забил 6 голов. На данный момент Воронин является помощником Сандро Шварца в «Динамо».
Даже носители языка их с трудом понимают, особенно Каррагера, так что вряд ли это можно считать показателем плохого английского:)
Даже носители языка их с трудом понимают, особенно Каррагера, так что вряд ли это можно считать показателем плохого английского:)