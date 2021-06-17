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Воронин рассказал, почему ему не удалось заиграть в «Ливерпуле»

17 июня 2021, 10:54

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе «Ливерпуля».

Я почти ничего не понимал, что мне говорили. Мой английский был плохим. Когда Каррагер и Джеррард разговаривали, я просил их повторить.

«Ливерпуль» в целом не подходил мне как город, хотя у него есть много историй, таких как «Битлз». Мой отец — большой поклонник этой группы. Когда я сказал ему, что подписал контракт с «Ливерпулем», он начал плакать.

Я также не мог справиться с погодой и ритмом игр без зимнего перерыва. Я просто ездил из города в город и играл, что было очень утомительно.

Форвард сыграл за «красных» лишь один полный сезон (2007/08). Всего Воронин провёл за «Ливерпуль» 40 матчей, в которых забил 6 голов. На данный момент Воронин является помощником Сандро Шварца в «Динамо».

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Viduka
Viduka
17 июня в 15:24, ред.
"Мой английский был плохим. Когда Каррагер и Джеррард разговаривали, я просил их повторить."

Даже носители языка их с трудом понимают, особенно Каррагера, так что вряд ли это можно считать показателем плохого английского:)
Рaтмир
Рaтмир
17 июня в 14:53
Ну что тут сказать....не пошло в игре...
Baggio R.
Baggio R. ответ dzvinka (раскрыть)
17 июня в 14:02, ред.
Когда до этого играл в леверкузенском Байере и забивал в каждой третьей игре, тоже профессионализма не хватало?
dzvinka
dzvinka
17 июня в 13:39
если коротко, недоставало профессионализма человеку. думал это цацки-мацацки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 13:33
Может просто ...... не вышел?!
112910415
112910415
17 июня в 13:05
в Динамо очень был хорош, особенно в первый год !
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 12:57
Оставался бы в Германии,у него там лучше всего получалось
ProKop92
ProKop92
17 июня в 11:22
Удивительно, когда одно из оправданий своих неудач за рубежом - языковой барьер. Хотел бы - выучил. Значит так хотел. С другой стороны, хотя бы попробовал. Уехал. Не побоялся.
stanichnik
stanichnik
17 июня в 11:20
После Ливерпуля в московском Динамо у Воронина тоже карьера складывалась по-разному, впечатляющая игра в 2011 и безликая в 2012. Но в целом большинство болельщиков Динамо с теплотой отзываются об игре команды в период нахождения в ней Андрея.
andromend
andromend
17 июня в 11:17
Не такая уж и плохая статистика у Вороны в Англии. Ничего страшного,зато порадовал болел Динамо в свое время. Приятно вспомнить его и Кураньи. и как они молодого Кокорина чуть ли не подзатыльниками гоняли, когда тот заигрывался.
ДСА
ДСА
17 июня в 11:14
В общем-то забил он не совсем мало.
jobss
jobss ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
17 июня в 11:11
уже работаем над устранением данной проблемы
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
17 июня в 10:59
Не по Сеньке шапка оказалась))))))
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