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Рамос: «„Реал“ навсегда в моём сердце. Рано или поздно я вернусь»

17 июня 2021, 14:02

Защитник Серхио Рамос на прощальной пресс-конференции обратился с речью к болельщикам и партнёрам по «Реалу». Испанец покидает команду. Рамос заплакал, начиная свою речь.

Я приехал сюда 19-летним ребенком, и сегодня у меня есть прекрасная мадридская семья. Я хочу поблагодарить свою семью, они поддерживали меня в трудные моменты. Я хочу поблагодарить свой клуб, президента и своих товарищей по команде за всю любовь, которую они мне давали. Для меня вы как семья.

Я хотел бы попрощаться с болельщиками на «Бернабеу». «Реал» навсегда в моём сердце. Я выиграл здесь 22 титула. Я не испытаю такие чувства, которые испытывал в «Реале», ни в одном другом клубе, но мне нужно написать ещё несколько заголовков в моей книге. Увидимся позже, потому что рано или поздно я вернусь.

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Брулин
Брулин
17 июня в 15:06
Не люблю Реал, не люблю Рамоса, но больше всего ненавижу Переса и жду-недожусь когда его вытурят, как он Рауля и Рамоса с Касильясом!!!
ProKop92
ProKop92
17 июня в 14:06
Возвращайся, легенда!.. А Перес - помойка ( доказал в очередной раз ).
Djebrael
Djebrael
17 июня в 14:06
Возвращайся....думаю, что место тебе всегда найдут...
shlomo
shlomo
17 июня в 14:03
Тяжело будет первое время...удачи!
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