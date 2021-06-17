Рамос: «„Реал“ навсегда в моём сердце. Рано или поздно я вернусь»

Защитник на прощальной пресс-конференции обратился с речью к болельщикам и партнёрам по «Реалу». Испанец покидает команду. Рамос заплакал, начиная свою речь.

Я приехал сюда 19-летним ребенком, и сегодня у меня есть прекрасная мадридская семья. Я хочу поблагодарить свою семью, они поддерживали меня в трудные моменты. Я хочу поблагодарить свой клуб, президента и своих товарищей по команде за всю любовь, которую они мне давали. Для меня вы как семья.

Я хотел бы попрощаться с болельщиками на «Бернабеу». «Реал» навсегда в моём сердце. Я выиграл здесь 22 титула. Я не испытаю такие чувства, которые испытывал в «Реале», ни в одном другом клубе, но мне нужно написать ещё несколько заголовков в моей книге. Увидимся позже, потому что рано или поздно я вернусь.