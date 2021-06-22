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Холанд достиг договорённости о переходе в «Реал»

вчера, 16:07

«Реал» продолжает попытки подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщается, мадридский клуб достиг договорённости с норвежцем о его трансфере этим летом. Холанд согласился на переход в «Реал».

Главной проблемой трансфера являются переговоры с «Боруссией». «Сливочные» предложили клубу из Дортмунда 110 млн евро, однако «Боруссия» будет готова продать Холанда только за 175 млн евро. «Шмели» не собираются снижать цену за форварда.

Ранее стало известно, что запрашиваемую за Холанда сумму готов заплатить «Челси».

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Romeo 777
Romeo 777 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 20:12
Так Мората никогда и не был забивным нападающим, в том самом сезоне 16-17 он забил в Ла Лиге 15 голов и это его личный рекорд в карьере по сей день...
А параллель я привёл как пример, что нет никаких гарантий, что 180 миллионный Холланд будет так же хорошо играть перейдя в другой ТОП клуб.
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:55
почему дортмунд не удерживает своих лидеров? то Левандовски, то Мхитарян, теперь Холанд
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:03
Мората перед переходом в Челси тоже забил за реал около 20+ голов, даже больше чем Бензема и Бейл. Итог мы помним.
Romeo 777
Romeo 777 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:46
Совсем недавно некогда забивной Йович «вырос» в Реале
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:40
Его через год за 75 заберут, пока дают 110 логичней продать.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 17:30
У него агент все решает, не думаю что Реал с ним и Боруссией договорился.
амурец
амурец
вчера в 16:33
в Реале Холланд сможет расти
Анд-м
Анд-м
вчера в 16:31
за меньшую сумму даже не надо начинать переговоры
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:20, ред.
C тем же успехом заголовок мог быть - Холланда готовы продать в Челси.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:14
Вот это уже хорошая новость.
shlomo
shlomo
вчера в 16:11
Посмотрим, когда переход состоятся, на все расклады...
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