Холанд достиг договорённости о переходе в «Реал»

«Реал» продолжает попытки подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщается, мадридский клуб достиг договорённости с норвежцем о его трансфере этим летом. Холанд согласился на переход в «Реал».
Главной проблемой трансфера являются переговоры с «Боруссией». «Сливочные» предложили клубу из Дортмунда 110 млн евро, однако «Боруссия» будет готова продать Холанда только за 175 млн евро. «Шмели» не собираются снижать цену за форварда.
Ранее стало известно, что запрашиваемую за Холанда сумму готов заплатить «Челси».
А параллель я привёл как пример, что нет никаких гарантий, что 180 миллионный Холланд будет так же хорошо играть перейдя в другой ТОП клуб.
А параллель я привёл как пример, что нет никаких гарантий, что 180 миллионный Холланд будет так же хорошо играть перейдя в другой ТОП клуб.