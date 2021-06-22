Холанд достиг договорённости о переходе в «Реал»

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вчера, 16:07

«Реал» продолжает попытки подписать нападающего дортмундской «Боруссии» .

Как сообщается, мадридский клуб достиг договорённости с норвежцем о его трансфере этим летом. Холанд согласился на переход в «Реал».

Главной проблемой трансфера являются переговоры с «Боруссией». «Сливочные» предложили клубу из Дортмунда 110 млн евро, однако «Боруссия» будет готова продать Холанда только за 175 млн евро. «Шмели» не собираются снижать цену за форварда.

Ранее стало известно, что запрашиваемую за Холанда сумму готов заплатить «Челси».