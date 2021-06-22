«Челси» нашёл альтернативу Холанду в «Вильярреале»

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вчера, 16:22

Нападающий «Боруссии» Дортмунд является главной трансферной целью «Челси» этим летом.

Как сообщается, «шмели» не хотят расставаться со своим форвардом, поэтому лондонский клуб начал рассматривать альтернативные варианты. Одним из них является подписание нападающего «Вильярреала» .

В завершившемся сезоне Морено провёл 46 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, записав на свой счёт 30 голов и 11 результативных передач. Морено стал первым испанцем в Примере за 7 лет, забившим не менее 23 голов.