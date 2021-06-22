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«Челси» нашёл альтернативу Холанду в «Вильярреале»

вчера, 16:22

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд является главной трансферной целью «Челси» этим летом.

Как сообщается, «шмели» не хотят расставаться со своим форвардом, поэтому лондонский клуб начал рассматривать альтернативные варианты. Одним из них является подписание нападающего «Вильярреала» Жерара Морено.

В завершившемся сезоне Морено провёл 46 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, записав на свой счёт 30 голов и 11 результативных передач. Морено стал первым испанцем в Примере за 7 лет, забившим не менее 23 голов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:09
это не альтернатива,а просто потраченные деньги. Холланд это машина,дай ему пару-тройку толковых партнёров и это будет Бульдозер.Главное - доставить мяч до норвежца,он его протащит,а потом или пас даст или сам пробьёт.
311
311
вчера в 20:25
Испанские форварды плохо приживаются в Челси!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:48
Тоже хороший игрок.
dimagas2
dimagas2 ответ Анд-м (раскрыть)
вчера в 17:32
Нет конечно же)))
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:32
Хороший вариант
Анд-м
Анд-м
вчера в 16:32
А,что им Абрахам и Жиру не устраивают ?
1bear
1bear
вчера в 16:25
он подойдёт для Испании,Франции,но в АПЛ вряд ли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:23
Кто ищет тот найдет...
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