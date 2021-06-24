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Дешам рассказал о травмах двух левых защитников сборной Франции

сегодня, 04:25
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги матча с Португалией (2:2) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и рассказал о травмах двух левых защитников своей команды Люки Эрнандеса и Люки Диня.

Это была настоящая битва, и она не была простой. Мы подарили им два гола, которые стали следствием наших ошибок. Мы пытались выиграть этот матч.

Больше всего меня беспокоит Люка Динь. Он получил мышечную травму задней поверхности бедра. Ему будет нелегко снова сыграть на этом турнире. У Люки Эрнандеса была небольшая проблема с коленом, и я не хотел им рисковать [заменив его в перерыве].

В 1/8 финала ЧЕ Франция сыграет против Швейцарии.

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Все комментарии
konst19
konst19
сегодня в 07:21
Да че там лукавить Хернандес висел на жк и поэтому был заменён. Диня конечно жаль если травма. Защитников терять последняя вещь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:49
Да ужжж. Не повезло ребятам.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:26
Там есть кем заменить.
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