Дешам рассказал о травмах двух левых защитников сборной Франции

Главный тренер сборной Франции подвёл итоги матча с Португалией (2:2) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и рассказал о травмах двух левых защитников своей команды и .

Это была настоящая битва, и она не была простой. Мы подарили им два гола, которые стали следствием наших ошибок. Мы пытались выиграть этот матч.

Больше всего меня беспокоит Люка Динь. Он получил мышечную травму задней поверхности бедра. Ему будет нелегко снова сыграть на этом турнире. У Люки Эрнандеса была небольшая проблема с коленом, и я не хотел им рисковать [заменив его в перерыве].