Рахимов назвал главное преимущество Португалии в матче против Бельгии

Бывший главный тренер «Уфы» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Португалии и Бельгии.

Групповой этап — определенная стратегия, где ты не показываешь свой футбол на 100 процентов. Португальцы не впечатлили только в игре против немцев, поначалу они играли очень хорошо. Линия атаки португальцев и возрастная линии обороны Бельгии — это преимущество для португальской команды. В последние пять лет они обрели уверенность в своей игре.

Что касается Роналду, надо отдать ему должное: держать такой уровень в 36 лет! Он любит такие матчи и такие турниры, чтобы показать всё, на что он способен.