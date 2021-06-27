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Рахимов назвал главное преимущество Португалии в матче против Бельгии

27 июня 2021, 16:01
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Португалии и Бельгии.

Групповой этап — определенная стратегия, где ты не показываешь свой футбол на 100 процентов. Португальцы не впечатлили только в игре против немцев, поначалу они играли очень хорошо. Линия атаки португальцев и возрастная линии обороны Бельгии — это преимущество для португальской команды. В последние пять лет они обрели уверенность в своей игре.

Что касается Роналду, надо отдать ему должное: держать такой уровень в 36 лет! Он любит такие матчи и такие турниры, чтобы показать всё, на что он способен.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что не стал бы менять Кевина Де Брюйне на Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
27 июня в 18:21
Кто-нибудь обращал внимание, что когда этого эксперта выгоняют из очередного клуба, у него пробуждается неистребимейшая жажда слова? Ему бы вагоны поразгружать, полегчало бы.
SHMEL
SHMEL
27 июня в 17:41
Послушав Рахимова, однозначно ставлю на Бельгию.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 июня в 17:32
У Португальцев есть не только Роналду
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июня в 17:22
Ставлю на Бельгию,не вижу преимущества Португалии!
Ironigor
Ironigor
27 июня в 17:02
Поседим по окаем !!!))) Классный футбол ⚽ нас ждёт !!!
Comentarios
Comentarios
27 июня в 16:57
Бенефис Роналду будет. Предчувствие
112910415
112910415
27 июня в 16:52
если Криштиану станет пробивать штрафные, его команда закончит выступление на этом этапе
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 16:44
Скорее всего португальцы безропотно отдадут мяч и территорию и будут терзать возрастную линию оборону бельгийцев быстрыми контратаками. Но больше моментов должно все-таки создастся у ворот Португалии. В данном случае все будет зависеть от качества игры исполнителей - а они с обоих сторон высочайшего уровня. Скорее всего забьют и португальцы и бельгийцы, но все-таки кажется, что возможности бельгийцев немного повыше. Шансы 55 на 45 в пользу Бельгии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 16:35
Ждём очень интересный матч.
ДАША Д
ДАША Д
27 июня в 16:16
Роналду - главное преимущество Португалии.
mihaluch
mihaluch
27 июня в 16:15
Будет равная игра.
STVA 1
STVA 1
27 июня в 16:06
Ждем интересного матча!Что гадать)
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