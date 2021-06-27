Фукс: «Готов бороться за место в стартовом составе ЦСКА»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс настраивается на новый сезон.
Это был очень непростой период, я приехал в новую страну, в новую команду, и в первой же игре получил повреждение. Потом были еще травмы, время реабилитации значительно увеличилось, но я оставил все проблемы в прошлом сезоне. Надеюсь, это будет великолепный год и для меня, и для ЦСКА!
Хочу провести максимум матчей, выходить на поле в каждой игре. Буду доказывать свою состоятельность, чтобы тренеры выбирали именно меня. Готов бороться за место в основе!
Недавно бразилец полностью восстановился от повреждений.
Не играет, а деньги получает. Выздоровел, пусть теперь себя проявляет в цска, а то авансы выписали, а паренёк хрустальным оказался.
Не играет, а деньги получает. Выздоровел, пусть теперь себя проявляет в цска, а то авансы выписали, а паренёк хрустальным оказался.