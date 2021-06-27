Фукс: «Готов бороться за место в стартовом составе ЦСКА»

Защитник ЦСКА настраивается на новый сезон.

Это был очень непростой период, я приехал в новую страну, в новую команду, и в первой же игре получил повреждение. Потом были еще травмы, время реабилитации значительно увеличилось, но я оставил все проблемы в прошлом сезоне. Надеюсь, это будет великолепный год и для меня, и для ЦСКА !

Хочу провести максимум матчей, выходить на поле в каждой игре. Буду доказывать свою состоятельность, чтобы тренеры выбирали именно меня. Готов бороться за место в основе!