ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Фукс: «Готов бороться за место в стартовом составе ЦСКА»

27 июня 2021, 13:40

Защитник ЦСКА Бруно Фукс настраивается на новый сезон.

Это был очень непростой период, я приехал в новую страну, в новую команду, и в первой же игре получил повреждение. Потом были еще травмы, время реабилитации значительно увеличилось, но я оставил все проблемы в прошлом сезоне. Надеюсь, это будет великолепный год и для меня, и для ЦСКА!

Хочу провести максимум матчей, выходить на поле в каждой игре. Буду доказывать свою состоятельность, чтобы тренеры выбирали именно меня. Готов бороться за место в основе!

Недавно бразилец полностью восстановился от повреждений.

Все новости
«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова
Сегодня, 18:17 Комментарии6
Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России
Сегодня, 17:28 Комментарии26
Российский гонщик Формулы-1 Мазепин: «Надеюсь, Украина выиграет Евро-2020»
Сегодня, 17:17 Комментарии8
Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»
Сегодня, 15:55 Комментарии19
Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»
Сегодня, 12:20 Комментарии10
Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»
Сегодня, 10:51 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
27 июня в 23:37
это кокорин что ли?
ermak6848
ermak6848
27 июня в 21:35
Время покажет на что способен Фукс..
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 июня в 21:28
Есть мнение, что Фукса не существует и это просто голограмма. Но это не точно.
makkie
makkie
27 июня в 20:29
Кто такой Фукс?
Не играет, а деньги получает. Выздоровел, пусть теперь себя проявляет в цска, а то авансы выписали, а паренёк хрустальным оказался.
zooveterinar
zooveterinar ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
27 июня в 19:17
Та травма же!!! Божится что заиграет!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Ravshan878 (раскрыть)
27 июня в 19:16
Бразилия, это католики, многоженства нет!!!
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
27 июня в 19:08
Надеюсь закроет эту зону нормально, Васина уже видеть тошно в красно-синей форме
dok66
dok66
27 июня в 18:39
Эх Бруно , Бруно . Начни уж играть , а то одни какие-то лепета . Тогда и посмотрим , чего твои слова стоят !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
27 июня в 17:55
Бруно Фукс уже готов играть и вчера еще в Австрию к ЦСКА вечером присоединился Магнуссон, по его интервью полторы - две недели назад отложил костыли после операции и сейчас будет восстанавливаться после травмы с физиотерапевтами команды.
SAFqwer
SAFqwer
27 июня в 17:24
С первой попытки не получилось, сломали в первой же игре....Со второй может получится, главное, чтоб опять по щам не надавали во втором матче за команду...
Ravshan878
Ravshan878 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июня в 16:46
Вот теперь буду знать.В Бразилии многожёнство не поощряется. Спасибо за инфу уважаемый.🙏.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
27 июня в 16:15
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ravshan878 (раскрыть)
27 июня в 16:03
У Бруно Фукса есть невеста. она уже полгода в Москве, а в Бразилии многоженство не поощряется.
Ironigor
Ironigor ответ КЭТиК (раскрыть)
27 июня в 15:54, ред.
С собой привёз, Голландский 💨💨💨!!!☝👍😜
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июня в 15:49
Будем надеяться, что так и будет. Еще бы Хордур поменьше водился. Любит он это дело , но не умеет, часто обрезает команду.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
27 июня в 15:46
Есть катёнок☝️.Очень большие.Не зря он выбрал Moscow.Столица и очень много Misses.Думаю он не потеряется.С адаптации поможет Марио Фернандес новый русские.)
Levadia
Levadia ответ particular (раскрыть)
27 июня в 15:25
Я помню концовку,где он говорил:"У меня есть два плана.Я задержку этого Фогга!"
SHMEL258
SHMEL258
27 июня в 15:23
Я почему-то верю в Фукса.
sv_1969
sv_1969
27 июня в 15:06
Глядишь и получится
112910415
112910415
27 июня в 14:36
а что, а вдруг ...
beefs
beefs
27 июня в 14:33
мы все на это надеемся, не подведи...
blitz
blitz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
27 июня в 14:30, ред.
Почта Росси не тратит деньги на ЦСКА, а всего лишь оплачивает аренду офисных помещений. Почта России арендовала у АО ПФК ЦСКА офисы общей площадью 33,69 тыс. кв. м и помещения под парковку площадью 3,3 тыс. кв. м. Соглашение рассчитано на пять лет. Так что это не бесполезная трата денег. Бесполезная трата денег у Газпрома на Зенит, вкладывают миллионы и миллионы евро, а выхлоп нулевой.
oFANATo
oFANATo
27 июня в 14:26
Вот и хорошо, вот и молодец.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 14:24
Бесполезная трата денег для Почты России...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 14:19
Фукса ни разу не увидели в деле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 июня в 14:15
При здоровом Магнуссоне Васин с лавки и не вставал. Бог даст в новом сезоне будет три классных ЦЗ. Дивеев, Фукс и Магнуссон. А Карпов на подмене.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Стасодзюб (раскрыть)
27 июня в 14:13
Это защитник молодежной сб. Бразилии, а сейчас кандидат в олимпийскую команду Бразилии.
mihaluch
mihaluch
27 июня в 14:12
Фукс всегда останется Фуксом.
Gunslinger
Gunslinger
27 июня в 14:00
Теперь для полного комплекта надо ещё прикупить Лома старпомом и Врунгеля капитаном!!! :)))
particular
particular
27 июня в 13:57
Трудись Фукс, пока не стал бесполезным вредителем как Фикс..:)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100