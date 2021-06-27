Колосков: «Наших игроков даже ни одна страна Восточной Европы не возьмёт»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах игроков сборной России уехать в европейские клубы после Евро-2020.
Если у кого-то и были планы уехать в Европу, то их придется отменить. Никто себя не проявил, чтобы заинтересовать другие клубы. Уверен, даже ни одна страна Восточной Европы не возьмет наших футболистов. Спроса на игроков нет.
Три игры и семь пропущенных мячей, кого за такие заслуги возьмут? Дивеева могут взять в Италию только благодаря фразе, что Лукаку его ничем не удивил. Больше ни за какие заслуги Игоря там не ждут, у них своих защитников навалом. А по игре Дивеев не годится ни для какой Италии, все это агентские мифы.
Венгры, австрийцы – посмотрите, как там люди играют в футбол, для них это праздник. А у нас каждый раз мучения. Но для того, чтобы получать удовольствие от игры, нужно долго и упорно тренироваться.
А у нас футболисты ленивые. Холанд тренируется 20 часов в неделю, а наши футболисты 20 часов в месяц. Вот и весь секрет колоссальной разницы в классе.
руководили, старались ... но не туда вырулили
руководили, старались ... но не туда вырулили
Тренер не при делах)
Тренер не при делах)
Уже тогда в 2004 Медведев заявил, что Администрация Президента будет рассматривать кандидатуру преемника! Преемником оказался Мутко! С тех пор главу РФС и выбирают в администрации президента!)
Уже тогда в 2004 Медведев заявил, что Администрация Президента будет рассматривать кандидатуру преемника! Преемником оказался Мутко! С тех пор главу РФС и выбирают в администрации президента!)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265336/koloskov-vyacheslav-rossiya
И это говорит почётный президент РФС !!! А что вы сделали для этого ??? Угробили детский футбол ⚽, куда не идут эти пацанята которые по настоящему влюбленны в эту игру по названию футбол ⚽ , везде ВЕЗДЕ требуются деньги 💰 и не малые для ребёнка. А идут туда средие пацаны которых просто родители хотят отгородить от влияние улицы, гаджетов и т.п. И те-же самые поподают потом и в клубы по деньгам и ещё по великому знакомству . Отсюда и выхлоп ,то что мы сейчас наблюдаем на чемпионате Европы, Мира и ЛЕ и ЛЧ. Зато с высоких трибун громогласно обвиняем игроков, тренеров и всех остальных, только не себя красивых и правильных уважаемый Вячеслав. А может всё таки начнёте делать то что ДОЛЖНЫ делать и начнётся это как раз с верху.А именно с тех кто должен отвечать за весь Спорт в России ,где эти все деятели которые получают огромные деньги 💰 и ничего кроме убийства собственной молодёжи и будущее здоровой нации пытаются уничтожить !!! Говоруны трибунные !!!
Пожалуй остановиться пора, а то понесло Остапа .
Всем Добра !!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265336/koloskov-vyacheslav-rossiya
И это говорит почётный президент РФС !!! А что вы сделали для этого ??? Угробили детский футбол ⚽, куда не идут эти пацанята которые по настоящему влюбленны в эту игру по названию футбол ⚽ , везде ВЕЗДЕ требуются деньги 💰 и не малые для ребёнка. А идут туда средие пацаны которых просто родители хотят отгородить от влияние улицы, гаджетов и т.п. И те-же самые поподают потом и в клубы по деньгам и ещё по великому знакомству . Отсюда и выхлоп ,то что мы сейчас наблюдаем на чемпионате Европы, Мира и ЛЕ и ЛЧ. Зато с высоких трибун громогласно обвиняем игроков, тренеров и всех остальных, только не себя красивых и правильных уважаемый Вячеслав. А может всё таки начнёте делать то что ДОЛЖНЫ делать и начнётся это как раз с верху.А именно с тех кто должен отвечать за весь Спорт в России ,где эти все деятели которые получают огромные деньги 💰 и ничего кроме убийства собственной молодёжи и будущее здоровой нации пытаются уничтожить !!! Говоруны трибунные !!!
Пожалуй остановиться пора, а то понесло Остапа .
Всем Добра !!!
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Да они и сами туда НЕ поедут! В какой стране Западной, а тем более Восточной Европы 18-и летнему пацану будут платить миллион рублей в неделю? Да вы их в эти европы трактором не затащите!
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Да они и сами туда НЕ поедут! В какой стране Западной, а тем более Восточной Европы 18-и летнему пацану будут платить миллион рублей в неделю? Да вы их в эти европы трактором не затащите!