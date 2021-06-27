Колосков: «Наших игроков даже ни одна страна Восточной Европы не возьмёт»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах игроков сборной России уехать в европейские клубы после Евро-2020.

Если у кого-то и были планы уехать в Европу, то их придется отменить. Никто себя не проявил, чтобы заинтересовать другие клубы. Уверен, даже ни одна страна Восточной Европы не возьмет наших футболистов. Спроса на игроков нет.

Три игры и семь пропущенных мячей, кого за такие заслуги возьмут? Дивеева могут взять в Италию только благодаря фразе, что Лукаку его ничем не удивил. Больше ни за какие заслуги Игоря там не ждут, у них своих защитников навалом. А по игре Дивеев не годится ни для какой Италии, все это агентские мифы.

Венгры, австрийцы – посмотрите, как там люди играют в футбол, для них это праздник. А у нас каждый раз мучения. Но для того, чтобы получать удовольствие от игры, нужно долго и упорно тренироваться.

А у нас футболисты ленивые. Холанд тренируется 20 часов в неделю, а наши футболисты 20 часов в месяц. Вот и весь секрет колоссальной разницы в классе.