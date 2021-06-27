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Колосков: «Наших игроков даже ни одна страна Восточной Европы не возьмёт»

27 июня 2021, 18:28

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах игроков сборной России уехать в европейские клубы после Евро-2020.

Если у кого-то и были планы уехать в Европу, то их придется отменить. Никто себя не проявил, чтобы заинтересовать другие клубы. Уверен, даже ни одна страна Восточной Европы не возьмет наших футболистов. Спроса на игроков нет.

Три игры и семь пропущенных мячей, кого за такие заслуги возьмут? Дивеева могут взять в Италию только благодаря фразе, что Лукаку его ничем не удивил. Больше ни за какие заслуги Игоря там не ждут, у них своих защитников навалом. А по игре Дивеев не годится ни для какой Италии, все это агентские мифы.

Венгры, австрийцы – посмотрите, как там люди играют в футбол, для них это праздник. А у нас каждый раз мучения. Но для того, чтобы получать удовольствие от игры, нужно долго и упорно тренироваться.

А у нас футболисты ленивые. Холанд тренируется 20 часов в неделю, а наши футболисты 20 часов в месяц. Вот и весь секрет колоссальной разницы в классе.

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Все комментарии
112910415
112910415
28 июня в 08:34
обидно многолетнему руководителю ...
руководили, старались ... но не туда вырулили
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Обезжиренный (раскрыть)
28 июня в 06:56
А при чем здесь лысый. Это ответ Колоскова на вопрос, что он думает о том, что ДИВЕЕВЫМ И ДЖИКИЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КАКИЕ-ТО ( не названо, кто конкретно) КЛУБЫ СЕРИИ А. Все. О лысом его не спрашивали.
Землянин
Землянин
28 июня в 01:12
Восточная просто не потянет контракт, а в Западную и по качеству не пройдут лимитчики 🎃
протон1
протон1
27 июня в 22:49
я бы их на дачу сажать картошку не взял. тунеядцы
За адекватность
За адекватность
27 июня в 21:51
Делов-то...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
27 июня в 21:24, ред.
тренера пора отправлять в немецко говорящую сборную,как раз в Германию на смену Лёву. Прочитал в Спортэкспрессе.газетёнка вроде бы не из желтушных,так вот.когда он жил в Австрии,его сын не знал русского,а только немецкий и осетинский,потому что эта нацмен семья видите ли не разговаривала по-русски. Ну и на кой нам тренер такой,если по-русски не может шпрехать? Пусть возглавит свою осетинскую сборную, или же пусть в Тироль едет пить йогурты. Русский язык это аналог английского в мире.да и если учесть что парень родился при СССР,то насколько он был сепаратистом. Ты НЕ ДОЛЖЕН забывать родную речь,но и не должен пренебрегать основной,а тут немецкий язык ставится в приоритет русскому. Пустьл едет и там получает деньги,а не в РФ. Далее прочитал,что его кумиром был Дасаев - так где сейчас этот кумир и где этот почитатель? Да ему до Рината пять жизней пройти надо, настоящая Легенда СССР и Спартака и какое то усатое недоразумение.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
27 июня в 20:35
если получать полляма в день зачем куда то рваться
Gahi
Gahi
27 июня в 20:08
У Вячеслава Ивановича богатый опыт работника как научно-методический работы подготовки спортсменов в начале 70-х прошлого века, так и главным руководителем футбола как СССР так России, занимавший пост Вице президента ФИФА члена исполкома ФИФА и УЕФА  и сейчас оставаясь даже почётным президентом РФС имеющего определённое влияния на то что происходит с футболом России в целом. Более 50 лет проходила футбольная жизнь страны в которой имел непосредственное отношение Вячеслава Иванович. Заначить, он тоже в курсе всех тех процессов которые повлияли на состояния и качества игроков которые в настоящее время выглядя в таком виде как их охарактеризовал Вячеслава Иванович. Что мешает сейчас из того большого своего научного опыта  улучшения спортивных показателей спортсменов и команд за которую Колосков получил свое время научную степень Кандидата педагогических наук, а также занимавший пост руководителя высших должностей в футболе страны повлиять и исправить ситуацию к лучшему. Удачи 
Q-J-G
Q-J-G
27 июня в 19:53
По игрокам "прошёлся", но о главном тренере ни слова...
Тренер не при делах)
LOpp
LOpp
27 июня в 19:52
Сербский футбольный клуб Кулачково хочет подписать Артема Дзюбу
112910415
112910415
27 июня в 19:51
строили мы, строили ...
mihaluch
mihaluch
27 июня в 19:25
От такой зарплаты никто и никуда не уйдёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июня в 19:25
Что не возьмут это точно,да они и сами не особо рвутся,им и тут не хило живётся!
Обезжиренный
Обезжиренный
27 июня в 19:21
Колосков ожидаемо постеснялся высказаться о роли тренера
КЭТиК
КЭТиК
27 июня в 19:20
Значит курс на Казахстан!
STVA 1
STVA 1
27 июня в 19:17
Он же только недавно перед матчем с Данией кричал что не боится за результат))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 19:15
Нахрена какая либо Европа он здесь зарабатывает больше и причём не утруждаясь.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Брулин (раскрыть)
27 июня в 19:13
Колоскова затравили после провального ЕВРО 2004, когда наши проиграли в группе Испании и Португалии, выиграв у Греков, которые и стали чемпионами и он "уволился" с поста президента РФС! Кто-нибудь может себе сейчас представить травлю в адрес Дюкова со стороны Путина, Медведева, Грызлова...после наипровальнейшего Евро?!
Уже тогда в 2004 Медведев заявил, что Администрация Президента будет рассматривать кандидатуру преемника! Преемником оказался Мутко! С тех пор главу РФС и выбирают в администрации президента!)
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июня в 19:13
Пусть дальше варятся в своём смешном чемпионате, зарплаты их и здесь устраивают,падение продолжается
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 19:13
Так пусть не берут, никто ведь даже не собирался. В России их все устраивает, тачки есть, деньги есть а в Европу при необходимости туристом можно съездить, а если на чемпионат Европы, то статистом - пассажиром. Они ж не дураки, за страну напрягаться.
112910415
112910415
27 июня в 19:11
а был оптимистом перед Данией !
Ironigor
Ironigor
27 июня в 18:59
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах игроков сборной России уехать в европейские клубы после Евро-2020.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265336/koloskov-vyacheslav-rossiya
И это говорит почётный президент РФС !!! А что вы сделали для этого ??? Угробили детский футбол ⚽, куда не идут эти пацанята которые по настоящему влюбленны в эту игру по названию футбол ⚽ , везде ВЕЗДЕ требуются деньги 💰 и не малые для ребёнка. А идут туда средие пацаны которых просто родители хотят отгородить от влияние улицы, гаджетов и т.п. И те-же самые поподают потом и в клубы по деньгам и ещё по великому знакомству . Отсюда и выхлоп ,то что мы сейчас наблюдаем на чемпионате Европы, Мира и ЛЕ и ЛЧ. Зато с высоких трибун громогласно обвиняем игроков, тренеров и всех остальных, только не себя красивых и правильных уважаемый Вячеслав. А может всё таки начнёте делать то что ДОЛЖНЫ делать и начнётся это как раз с верху.А именно с тех кто должен отвечать за весь Спорт в России ,где эти все деятели которые получают огромные деньги 💰 и ничего кроме убийства собственной молодёжи и будущее здоровой нации пытаются уничтожить !!! Говоруны трибунные !!!
Пожалуй остановиться пора, а то понесло Остапа .
Всем Добра !!!
Брулин
Брулин
27 июня в 18:52
Колосков - это Путин в миниатюре. Все видит, знает, понимает, но сделать ни хрена не может. Популизм и болтология. Так победим!
beefs
beefs
27 июня в 18:47
зато зарплата у них намного меньше, поэтому наши горе-футболисты и сами не поедут в Европу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 18:46
Если недорого - возьмут. Только наши не пойдут. Пока им здесь столько платят - им нет смысла уезжать...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
27 июня в 18:45
И везде это новое слово "компетенции")...только компетентных что то не видать...
Q-J-G
Q-J-G ответ Q-J-G (раскрыть)
27 июня в 18:43
А С.Черчесова и в ФНЛ не возьмут.
cska1948
cska1948
27 июня в 18:41
Колосков: «Наших игроков даже ни одна страна Восточной Европы не возьмёт»
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Да они и сами туда НЕ поедут! В какой стране Западной, а тем более Восточной Европы 18-и летнему пацану будут платить миллион рублей в неделю? Да вы их в эти европы трактором не затащите!
Остапчук 67
Остапчук 67
27 июня в 18:39
Печально, но факт
cska1948
cska1948
27 июня в 18:37
У нас в стране про то, что в школьном образовании и футболе необходимы изменения не говорит только ленивый. А толку?!
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