Хаит: «Вместо игры сборной России мы долго будем наблюдать унылое г**но»

Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.

Матчи сборных на крупных турнирах — особая история. Здесь очень часто решают не тактика и даже не «физика». А дерзость и удача. Именно удачи не хватило венграм, чтобы дожать немцев. Но у меня сразу возникает вопрос. Вот Черчесов говорит, дескать, зачем нам к Бельгии выходить на пик формы, мы сознательно подводили команду к третьей встрече, с Данией. То есть он априори понимал, что бельгийцам проиграет. Но почему же, черт возьми, Марко Росси, главный тренер венгров, не рассуждал так же накануне матчей с французами и немцами?! Ему к какой игре надо было подводить свою команду в группе смерти? Почему венгры, которые по подбору футболистов точно не лучше нас, выдали три блестящих матча?

В матче с Португалией до 84-й минуты счет был 0:0. А потом рикошет и гол. Если бы не это, может, и не случился бы дубль Криштиану Роналду. А слушать Черчесова мне просто смешно. Где чувство собственного достоинства? Умение признавать ошибки? Стыд и позор! Самое грустное, что из года в год ничего не меняется, а значит, вместо игры сборной России мы еще долго будем наблюдать унылое г**но.