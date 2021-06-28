Хаит: «Вместо игры сборной России мы долго будем наблюдать унылое г**но»

Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.
Матчи сборных на крупных турнирах — особая история. Здесь очень часто решают не тактика и даже не «физика». А дерзость и удача. Именно удачи не хватило венграм, чтобы дожать немцев. Но у меня сразу возникает вопрос. Вот Черчесов говорит, дескать, зачем нам к Бельгии выходить на пик формы, мы сознательно подводили команду к третьей встрече, с Данией. То есть он априори понимал, что бельгийцам проиграет. Но почему же, черт возьми, Марко Росси, главный тренер венгров, не рассуждал так же накануне матчей с французами и немцами?! Ему к какой игре надо было подводить свою команду в группе смерти? Почему венгры, которые по подбору футболистов точно не лучше нас, выдали три блестящих матча?
В матче с Португалией до 84-й минуты счет был 0:0. А потом рикошет и гол. Если бы не это, может, и не случился бы дубль Криштиану Роналду. А слушать Черчесова мне просто смешно. Где чувство собственного достоинства? Умение признавать ошибки? Стыд и позор! Самое грустное, что из года в год ничего не меняется, а значит, вместо игры сборной России мы еще долго будем наблюдать унылое г**но.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не собирается подавать в отставку.
У Черчесова примитивная тактика без запасного варианта игры, однотипный подбор напов, престарелые или косячащие защитники. Даже во вратарской линии Шунин - ну не вратарь он сборной. И ошибки свои он не признаёт и не исправляет. И уходить сам не уйдёт.
Только волшебный пинч может помочь, так и то скандал будет.
Короче, сложно всё в нашем королевстве. В датском намного лучше...
У Черчесова примитивная тактика без запасного варианта игры, однотипный подбор напов, престарелые или косячащие защитники. Даже во вратарской линии Шунин - ну не вратарь он сборной. И ошибки свои он не признаёт и не исправляет. И уходить сам не уйдёт.
Только волшебный пинч может помочь, так и то скандал будет.
Короче, сложно всё в нашем королевстве. В датском намного лучше...