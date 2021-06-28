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Хаит: «Вместо игры сборной России мы долго будем наблюдать унылое г**но»

28 июня 2021, 10:18

Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.

Матчи сборных на крупных турнирах — особая история. Здесь очень часто решают не тактика и даже не «физика». А дерзость и удача. Именно удачи не хватило венграм, чтобы дожать немцев. Но у меня сразу возникает вопрос. Вот Черчесов говорит, дескать, зачем нам к Бельгии выходить на пик формы, мы сознательно подводили команду к третьей встрече, с Данией. То есть он априори понимал, что бельгийцам проиграет. Но почему же, черт возьми, Марко Росси, главный тренер венгров, не рассуждал так же накануне матчей с французами и немцами?! Ему к какой игре надо было подводить свою команду в группе смерти? Почему венгры, которые по подбору футболистов точно не лучше нас, выдали три блестящих матча?

В матче с Португалией до 84-й минуты счет был 0:0. А потом рикошет и гол. Если бы не это, может, и не случился бы дубль Криштиану Роналду. А слушать Черчесова мне просто смешно. Где чувство собственного достоинства? Умение признавать ошибки? Стыд и позор! Самое грустное, что из года в год ничего не меняется, а значит, вместо игры сборной России мы еще долго будем наблюдать унылое г**но.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не собирается подавать в отставку.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
29 июня в 02:18
какое правительство в россии, такой и футбол
Санчо Панса
Санчо Панса
28 июня в 14:52
Надеюсь, что нет....И чем быстрее Черчесов оставит свой пост, тем быстрее мы увидим старую и добрую сборную России!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 13:43
Артист должен заниматься своим делом но не могу не согласиться с ним, что черчесс тупой.
sir_Alex
sir_Alex
28 июня в 13:43, ред.
Как будто до этого было не УГ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 13:40, ред.
Вообще не понимаю рассуждения про сборную и тренера...
О чём можно говорить...
Вася по-моему чётко и правильно сказал..."Черчесов не тренер..а чиновник"
Все игроки послушны...режим соблюдают...завтрак завтракают...ужин ужинают...жи-ши пишут с буквой "и"...на ноль не делят....зимой ходят в шапках...тренировки не прогуливают.............а дерзость...борзота...самобытность....принятие решений по ситуации не согласовав с тренером...проявление индивидуальных качеств...спортивная злость - это не для игроков команды которой руководит чиновник.....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
28 июня в 13:04
"... унылое гов-о". Кто бы это говорил, только ни участник "Квартета И", "творчество" которого находится на одинаковом уровне с игрой сборной. Или кто-то в этом сомневается ? Лично я - нет.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 13:00
20 лет участия? Серьёзно? ))
1-я конная
1-я конная ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 12:23
Я и так смеюсь над Зенитом
Красноморец
Красноморец
28 июня в 11:55
Лучше и не скажешь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 1-я конная (раскрыть)
28 июня в 11:46
Такому Тамбову мог навалять кто угодно - кто мешал тому же Соболеву или Чалову поправить статистику? А по 6 штучек Зенит отгружал и более приличным командам, и не один раз в сезон. Так что посмейся над другими неудачниками. Конями в том числе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Project Pandora (раскрыть)
28 июня в 11:43
Какой есть чемп, в таком и играем. В ЛЧ другой уровень, денежный в том числе.
Но и в ней мы играли прилично, обделались лишь крайние 2 сезона за почти 20 лет участия.
1-я конная
1-я конная ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 11:41
Да - больше всех. Особенно смешно смотрелись последние 4 гола в сезоне
Project Pandora
Project Pandora ответ Shustriy (комментарий удален) (раскрыть)
28 июня в 11:39
Он вообще-то их в сборную и позвал.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 11:33
Кто там забил больше всех в недочемпионате, мне абсолютно без разницы. Для меня показатель еврокубки, а мышиная возня мало интересует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Project Pandora (раскрыть)
28 июня в 11:29
Зенит со своей примитивщиной забил больше всех в сезоне. И в Зените кроме штакетины Дзюбы есть ещё шустряк Азмун, быстрые полузащитники и защитники-бровочники.
Был у Черчесова быстрый мелкий нап? И близко не было. Так что даже от зенитовской тактики (не спорю - не идеальной) он не смог взять самое лучшее.
А уж чтобы у него был вариант Б - ЭТО ВАЩЕ НЕ ПРО НЕГО...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 июня в 11:29
.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
28 июня в 11:23
Венгры хотят чтобы их купили клубы побогаче и зарплату побольше. А наши не хотят, они и так неплохо получают.
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
28 июня в 11:21
Вот поэтому я не болел за это убожество!А в матче с Данией болел за Данию!
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 11:17, ред.
Не то, чтобы я хотел камень в Ваш огород бросить, но справедливости ради, это зенитовская "примитивная тактика", используемая в сборной. Черчесов на столько туп, что даже своей примитивщины не придумал, а взял чужую ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 11:15
Зато пробежали больше всех, впрочем все как учили:
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 11:14
Gahi
Gahi
28 июня в 11:09, ред.
Ростислав Хаит понимает - какой смысл "хаять" Черчесова, он все равно будет работать до чемпионата мира включительно, поэтому от бессилья смотреть на то как играет команда ему тяжело. Да и многие понимают что с такой игрой что показывает сборная России под руководством Станислава Саламовича никакого результата не будет, поэтому до какого уровня нужно ещё опуститься сборной команде чтобы решить судьбу главного тренера. Обещать можно многое, главное как это обещание будет выполнено не на словах, а на деле. Обещать и выполнить обещания, что может быть выше этого, но, увы, не каждый способен на это. Удачи
112910415
112910415
28 июня в 11:02
хитроумные планы великого тренера разгадать не дано никому
1-я конная
1-я конная
28 июня в 11:02
Хаит: «Вместо игры сборной России мы долго будем наблюдать унылое г**но»

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Ну мы же смотрим фильмы с вашим участием - вы футбол смотрите. Зрелище по качеству одинаковое
Caniggia
Caniggia
28 июня в 10:55
Вот здесь жид прав! Даже еврею понятно, что Черчесов - это утопия для сборной! Но он орденоносец, а значит неприкасаем. Не удивлюсь, что после провала на Катар 2022, он ещё и обнулиться на новый цикл. Страна дураков!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
28 июня в 10:54
Пока у руля сборной России Черчесов и в составе такие чудо-футболисты как Дзюба ,Заболотный , Оздоев , Семёнов , я отказываюсь смотреть матчи сборной !!!!!
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
28 июня в 10:50
У футбольных оналитиков продолжают гореть пуканы
cska1948
cska1948
28 июня в 10:39
Что вы копья ломаете, к какой игре Черчесов выводил команду на пик формы! Да ни к какой! Где сейчас сборная России по футболу? Правильно, на заслуженном отдыхе, на морях! В планах сборной не было оставаться без отпуска. По быстрому отбыли свой номер на Евро 2020 и с чувством исполненного долга в ДОЛГОЖДАННЫЙ отпуск!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 10:35
С этим не поспоришь. Без нового тренера не будет хорошей сборной.
У Черчесова примитивная тактика без запасного варианта игры, однотипный подбор напов, престарелые или косячащие защитники. Даже во вратарской линии Шунин - ну не вратарь он сборной. И ошибки свои он не признаёт и не исправляет. И уходить сам не уйдёт.
Только волшебный пинч может помочь, так и то скандал будет.
Короче, сложно всё в нашем королевстве. В датском намного лучше...
beefs
beefs
28 июня в 10:21
орденоносцы сами не уходят...
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