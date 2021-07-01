«Фиорентина» объявила об уходе Касереса

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01 июля 2021, 16:05

«Фиорентина» объявила об уходе из клуба защитника в связи с окончанием контракта.

34-летний уругвайский игрок выступал за «Фиорентину» с 2019 года, в составе флорентийской команды он провел 61 матч и забил 4 мяча.

Ранее «Фиорентину» покинул полузащитник Франк Рибери.