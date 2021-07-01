«Фиорентина» объявила об уходе Касереса

«Фиорентина» объявила об уходе из клуба защитника Мартина Касереса в связи с окончанием контракта.
34-летний уругвайский игрок выступал за «Фиорентину» с 2019 года, в составе флорентийской команды он провел 61 матч и забил 4 мяча.
Ранее «Фиорентину» покинул полузащитник Франк Рибери.
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Спасибо Мikki, который делает всё, чтобы мы чувствовали себя уютно и комфортно!
ВЫ-ЛУЧШИЕ!!!
Спасибо модераторам за то, что на сайте возможно общаться в удовольствие, что всё то, что имеет негативный "оттенок" в общении между "жителями" сайта, прерывается, останавливается!
Спасибо Мikki, который делает всё, чтобы мы чувствовали себя уютно и комфортно!
ВЫ-ЛУЧШИЕ!!!