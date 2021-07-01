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«Фиорентина» объявила об уходе Касереса

01 июля 2021, 16:05

«Фиорентина» объявила об уходе из клуба защитника Мартина Касереса в связи с окончанием контракта.

34-летний уругвайский игрок выступал за «Фиорентину» с 2019 года, в составе флорентийской команды он провел 61 матч и забил 4 мяча.

Ранее «Фиорентину» покинул полузащитник Франк Рибери.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 июля в 17:38
Рибери, Касерес... когда-то нельзя было подумать ,ч то их бесплатно отпустят вот так.
Храневец
Храневец
01 июля в 17:33
Саша держись ,крепись ,лечись и не играй ! Береги себя - ты в законе !
David Young
David Young
01 июля в 16:42
Целый ряд ветеранов Фиорентины покинули флорентийский клуб. Удачи им в дальнейшем. Надеюсь на то что Фиорентина станет в ближайшем будущем играть лучше и красивее.
Q-J-G
Q-J-G
01 июля в 16:35
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Leha-ha50
Leha-ha50
01 июля в 16:26
А Кокорина агент в лазарете к кровати привязал, типа : не долечили еще.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 июля в 16:09
Что они с Кокориным будут делать?
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