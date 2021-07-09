ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ливерпуль» готов предложить «Атлетико» 40 млн евро за трансфер Сауля

09 июля 2021, 10:25

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером полузащитника «Атлетико» Сауля, сообщает As.

По информации источника, английский клуб готовит предложение в размере 40 млн евро. Отмечается, что также 26-летним испанцем интересуются в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Ранее появлялась информация, что от трансфера Сауля отказался немецкий топ-клуб.

Все новости
Лапорта: «Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо»
Вчера, 22:23 Комментарии8
Слухи«Барселона» не хочет продавать Гризманна испанскому клубу
Вчера, 20:11 Комментарии9
СлухиГризманн готов уйти из «Барселоны»
Вчера, 19:58 Комментарии8
Слухи«Ювентус» интересуется форвардом «Сантоса»
Вчера, 19:25 Комментарии4
Слухи«Интер» готов продать Бареллу за 60 млн евро
Вчера, 16:20 Комментарии8
Слухи«Вильярреал» оформил трансфер форварда «Реймса» Диа
Вчера, 16:11 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
09 июля в 10:58, ред.
пожалуй 40 многовато за него, 25 + 5 бонусами достаточно. На фоне мягкотелой испанской лиги он выглядит норм, и то играл не регулярно, сезон с лавки, в АПЛ может быть все иначе.. чтоб не вышел второй Партей))
Ибо в Германии можно хава за 30-тку белого найти, не менее рабочего, пускай возможно чуть менее техничного.
112910415
112910415
09 июля в 10:47
и деньги убедительные ...
Cules2013
Cules2013 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
09 июля в 10:46
Последний год провёл очень невразумительно и в него перестали верить в Атлетико.
sv_1969
sv_1969
09 июля в 10:34
Не думаю что это хороший вариант для Ливера
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 10:33
С первого раза не принято соглашаться.
swed27
swed27
09 июля в 10:32
Сорокет за Сауля это перебор
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 10:29, ред.
Непонятно зачем Ливерпулю Сауль. Он как бы и не совсем вписывается в их игровой стиль. Вот МЮ - это ближе. Ливеру если и брать кого из Атлетико, то это Корреа - моторный, взрывной, с дриблингом и пасом. Они как-то и хотели его взять, да по цене не сошлись
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 июля в 10:27
Зачем он нужен?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 10:27
Зачем Саулю вообще уходить из Атлетико?!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100