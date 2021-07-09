«Ливерпуль» готов предложить «Атлетико» 40 млн евро за трансфер Сауля

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09 июля 2021, 10:25

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером полузащитника «Атлетико» Сауля, сообщает As.

По информации источника, английский клуб готовит предложение в размере 40 млн евро. Отмечается, что также 26-летним испанцем интересуются в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Ранее появлялась информация, что от трансфера Сауля отказался немецкий топ-клуб.