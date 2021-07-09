«Ливерпуль» готов предложить «Атлетико» 40 млн евро за трансфер Сауля

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером полузащитника «Атлетико» Сауля, сообщает As.
По информации источника, английский клуб готовит предложение в размере 40 млн евро. Отмечается, что также 26-летним испанцем интересуются в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Ранее появлялась информация, что от трансфера Сауля отказался немецкий топ-клуб.
Ибо в Германии можно хава за 30-тку белого найти, не менее рабочего, пускай возможно чуть менее техничного.
Ибо в Германии можно хава за 30-тку белого найти, не менее рабочего, пускай возможно чуть менее техничного.