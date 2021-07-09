Коутиньо близок к уходу из «Барселоны». Он может перейти в «Лестер»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо с большой долей вероятности покинет каталонский клуб этим летом.
Diario Sport сообщает, что бразильский хавбек встретится с руководством клуба, чтобы обсудить возможный трансфер.
Отмечается, что наиболее вероятным вариантом является переход в «Лестер». Также игроком интересуются «Интер» и «Милан».
Ранее стало известно, за какую сумму «Барса» готова продать Коутиньо.
ведь на выборы то Лапорт как шел - "мы оставим месси дома"))
ведь на выборы то Лапорт как шел - "мы оставим месси дома"))