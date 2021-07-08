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«It’s diving home», троллинг Стерлинга и мнение Моуриньо. Реакция на выход сборной Англии в финал Евро-2020

вчера, 12:34
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Стерлинг Рахим
Стерлинг Рахим
Нападающий
Оуэн Майкл
Оуэн Майкл
Нападающий
Шмейхель Петер
Шмейхель Петер
Вратарь
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«Дельфины», вперед!

Англия играла лучше, но Стерлингу никто не верит

Англичане впервые в истории сыграют в финале чемпионата Европы, но завоевание исторической путевки сопровождается большим судейским скандалом из-за решения Данни Маккели в дополнительное время назначить пенальти после падения Стерлинга. Ни один из повторов не позволил обнаружить контакта, ставшего причиной падения англичанина, зато на замедленном видео можно заметить, что Рахим начал подкашивать ноги еще до предполагаемого столкновения с датским защитником. Голландский арбитр поверил, а его коллеги из VAR-центра не стали его разубеждать.

Если отбросить откровенно маргинальные и несерьезные мнения, то стоит отметить, что журналисты, эксперты и простые болельщики сошлись в главном: сборная Англии играла лучше и заслужила победу в матче с датчанами, но пенальти, с которого был забит решающий гол в овертайме, назначен ошибочно. Кто погружен чуть глубже в тему судейства, отмечают, что Данни Маккели вообще не должен был получать назначение на полуфинал после грубой и официально признанной ошибки в матче открытия Италия — Турция, когда не назначил пенальти за игру рукой турецкого футболиста.

Слово экспертам

Жозе Моуриньо:

Великолепный матч, но я не уверен, что вы хотите услышать мое мнение полностью (Жозе выступал в эфире английской радиостанции Talk Sport — примечание «Соккер.ру»). Говорю, что вижу, возможно, мои слова вам не понравятся. Англия была лучше, и они заслужили победу, но пенальти не было. Скажу так: это ни в коем случае не пенальти. Не понимаю такое решение арбитра в полуфинале Евро. Еще меньше понимаю бездействие ВАР. Как человек футбола я очень разочарован, что такой пенальти назначен. Я думал, Англия выиграет сама, а не таким способом.

Арсен Венгер:

Это не пенальти. Почему в таких ситуациях при наличии ВАР судья не идет смотреть повтор на мониторе? Я не понимаю. В таких моментах мы должны быть абсолютно уверены в правильности принятых решений.

Петер Шмейхель:

Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это точно не пенальти. Я бы гораздо спокойнее воспринял поражение, если бы Англия реализовала один из своих многочисленных моментов. Глупо отрицать, что они доминировали на поле. К сожалению, судья допустил большую ошибку. У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти.

Рой Кин:

Англии очень повезло с пенальти, но они это заслужили своей игрой.

Дитмар Хаманн:

Это откровенный нырок. Позорное решение. Понимаю, что на поле хочется победить любой ценой, но ведь это смотрят дети.

Леонид Слуцкий:

В этом эпизоде не было нарушения правил — это мое мнение. Стерлинг начал падать до контакта с Йенсеном, вопрос только в том, было ли касание со стороны Мехле.

Гари Линекер:

Шикарная игра, великолепная работа защитников. Что же касается Рахима Стерлинга, то это было одно из величайших выступлений футболиста сборной Англии из всех, что я видел.

Майкл Оуэн:

Не уверен, что пенальти был, но кого это волнует?

Яркие «твиты» на тему

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери начал разминку перед финалом и каламбурами выиграл раунд у англичан. Палмери переиначил испанское слово «vergüenza» («стыд»), подчеркнув свое отношение к работе видеоарбитров в эпизоде с падением Стерлинга: «VARgüenza». А потом Танкреди и вовсе покусился на «святое». Евро-2020 проходит для англичан под лозунгом «It’s coming home» («Он идет домой», он — в смысле футбол). Палмери уверен, что футбол не идет, а ныряет: «It’s diving home». Судя по ответам английских фанатов, этот итальянец попал точно в цель.

«It’s diving home», троллинг Стерлинга и мнение Моуриньо. Реакция на выход сборной Англии в финал Евро-2020

А вот этот пользователь считает, что арбитры в VAR-центре отвлеклись на выбор бургеров, поэтому и проморгали нырок Стерлинга.

Тепловая карта Рахима Стерлинга в матче с Данией:

«Жозе, что сделал Стерлинг?»

Жозе:

Еще одна зарисовка на тему «Стерлинг в матче с Данией»:

А вот тут Рахиму предлагают выступить на грядущей Олимпиаде в дисциплине «Прыжки в воду». Говорят, будет одним из главных претендентов на «золото».

«Вам все еще интересно, почему нырок Стерлинга привел к пенальти? Вот почему!»

Альтернативная версия:

«Когда говоришь англичанину, что Стерлинг нырнул».

Ну, вы поняли.

Престижную кинопремию «Оскар» Рахиму тоже «вручили»:

С назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.

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lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:03
Ныряльщика надо бы отстранить от финала... Может, заболел бы? Хоть как-то бы оправдались, Теперь его всю карьеру будет сопровождать этот эпизод.
cska1948
cska1948 ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 20:12
Если судья на ВАР согласен с решением судьи в поле, то по какой, в таком случае, причине он должен приглашать судью к монитору?
Анд-м
Анд-м
вчера в 16:42
К сожалению этот полуфинал запомнится только этим(
SpartakPaha
SpartakPaha
вчера в 15:48
Берём попкорн, напитки, чипсы и смотрим "нырки"в финале. Раз разрешили, значит это ещё один способ победить. Италия , надеюсь, возмёт на вооружение тактику Англии. Но добавлю немного из матча:
1) пенальти не было.
2) Кейн пару раз нырял в надежде на пенальти, но слишком очевидно.
3) за нырки Кейна никаких наказаний не последовало.
4) судья добавил к основному времени 6 минут, чтобы Англия дожала, но и тут дал ещё почти полторы минуты к этим шести, так как Англия была в атаке.
5) в конце первого экстра тайма добавили минуту, по её завершении атаковала Дания, но судья дал свисток сразу..
Думаю этот судья просто сделал ставку на Англию. Решал жилищный вопрос или что-то типа того, слишком очевидно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:46
Слабое поколение англичан, их приходится тащить.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 14:54
Будь матч не на Уэмбли мог и не поставить
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49
История вас не забудет тов.Стерлинг !!!)))
 Пенальти за падение Стерлинга – возможная ошибка Маккели, но не ВАР.

 Рефери был в идеальной позиции – хотя сам момент контакта могли закрывать игроки. После падения Стерлинга он не сомневался в правильности решения.

 Судьи ВАР не увидели явной ошибки. Они тоже видели идеальную позицию Маккели в этом моменте и доверились ему.
Вот и всё. Оказывается очень просто выходить хозяевам в финал чемпионата Европы !!! Просто договориться с судейской бригадой . Главный нашёл пенальти, а судьи на VAR просто были не против , он же Главный, а мы просто телевизор 📺 смотрим !!!
Да Здравствует Англия и VAR !!! Всем Добра !!!
mars6791
mars6791 ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 14:36
Лучше, заслуженно это все по совокупности, как говорят, а вот 2:1 это факт, и пенальти в результате симуляции это факт, и второй мяч в шаге от игроков это факт. А факты вещь упрямая, говорят о нечестной победе.
Рука бога да, но там Марадона забил и второй мяч красавец.
амурец
амурец ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:33
насчёт руки Марадоны, буквально через несколько минут Марадона сделал шедевр, так что сравнивать историю Марадоны и Стерлинга, ну по крайней мере не корректно
амурец
амурец
вчера в 14:29
не только болельщики, но и специалисты не увидели пенальти, даже бывший игрок сборной Англии в этом не уверен, вообщем позоруха
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:29
Англия конечно своей игрой финал заслужила, но пенальти безусловно спорный. А в стадии полуфинала не должно приниматься таких неоднозначных решений, влияющих на результат матча. Датчанам конечно обидно вылетать из за таких решений. Лучше бы до серии пенальти довели - было бы честнее
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 14:24
Я тоже упорно не понимаю почему главный рефери не идёт смотреть дополнительно повтор в таких случаях, ведь для этого ВАР по сути и нужен, чтобы принять взвешенное обдуманное решение...
myst5
myst5
вчера в 14:22
Согласен с приведущим оратором . Англия тоже страдала и от руки бога и удаление бекхама и незасчитаный гол лэмпарда . По факту англичани играли лучше и заслужено вышли в финал
112910415
112910415
вчера в 14:17
послевкусие скверное
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 14:06, ред.
Ничейка однако тут!!!!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 14:03
0: 0 сгоняют похоже основное время
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
вчера в 13:45
Такие ошибки полностью скомпрометировали систему VAR. Какой смысл в этой системе, если элементарно она не может рассмотреть эпизод с нырком негритенка?
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:43
хорошо все сказано, но это ни на что не повлияет. Противно.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:40
Стерлинг, застрельнись! Болеем за итальянцев. Пусть надерут .... Англиям!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:37
Я бы назначил переигровку хотя бы дополнительного времени. А то не честно получилось, не красиво ... Инглиш ни одного мяча сами не забили. То автогол, то судья (специально?!) помог ...
mars6791
mars6791
вчера в 13:28
Почитал комменты бывших английских игроков Оуэн, Линикер, Кин , все восхищены, и мол без разницы нырок не нырок. Воистину сборная без чести.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:10
Если англичане проиграют в финале, то сочувствующим им будет немного. А если выиграют, то станут самыми ненавидимыми чемпионами.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:51
Все это хорошо, а как же российские аллюзии на Сашу?
shlomo
shlomo
вчера в 12:50
Спасибо за статью.... ну что, полуфинальный матч на Уэмбли однозначно запомнится болельщикам (Англии вышла в домашний финал Евро, да ещё и спустя столько бесфинальных и бестрофейных лет.....)..... НО любую красивую историю можно испортить.... и хотя островитяне заслужили финал, но этот матч, думаю, что запомнят по сомнительному падению Стерлинга и не менее сомнительному решению судьи назначить пенальти..... а так или иначе такие моменты входят в историю, независимо прав - неправ ( рука Марадоны, например...) .... на мой взгляд, не надо радикально судить, тут ситуация двоякая (а уж что повлияло на решение, это другой вопрос....)....
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