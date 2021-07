«It’s diving home», троллинг Стерлинга и мнение Моуриньо. Реакция на выход сборной Англии в финал Евро-2020

1625736886

вчера, 12:34

«Дельфины», вперед!

Англия играла лучше, но Стерлингу никто не верит

Англичане впервые в истории сыграют в финале чемпионата Европы, но завоевание исторической путевки сопровождается большим судейским скандалом из-за решения Данни Маккели в дополнительное время назначить пенальти после падения Стерлинга. Ни один из повторов не позволил обнаружить контакта, ставшего причиной падения англичанина, зато на замедленном видео можно заметить, что Рахим начал подкашивать ноги еще до предполагаемого столкновения с датским защитником. Голландский арбитр поверил, а его коллеги из VAR -центра не стали его разубеждать.

Если отбросить откровенно маргинальные и несерьезные мнения, то стоит отметить, что журналисты, эксперты и простые болельщики сошлись в главном: сборная Англии играла лучше и заслужила победу в матче с датчанами, но пенальти, с которого был забит решающий гол в овертайме, назначен ошибочно. Кто погружен чуть глубже в тему судейства, отмечают, что Данни Маккели вообще не должен был получать назначение на полуфинал после грубой и официально признанной ошибки в матче открытия Италия — Турция, когда не назначил пенальти за игру рукой турецкого футболиста.

Слово экспертам

Жозе Моуриньо:

Великолепный матч, но я не уверен, что вы хотите услышать мое мнение полностью (Жозе выступал в эфире английской радиостанции Talk Sport — примечание «Соккер.ру»). Говорю, что вижу, возможно, мои слова вам не понравятся. Англия была лучше, и они заслужили победу, но пенальти не было. Скажу так: это ни в коем случае не пенальти. Не понимаю такое решение арбитра в полуфинале Евро. Еще меньше понимаю бездействие ВАР. Как человек футбола я очень разочарован, что такой пенальти назначен. Я думал, Англия выиграет сама, а не таким способом.

Арсен Венгер:

Это не пенальти. Почему в таких ситуациях при наличии ВАР судья не идет смотреть повтор на мониторе? Я не понимаю. В таких моментах мы должны быть абсолютно уверены в правильности принятых решений.

Петер Шмейхель:

Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это точно не пенальти. Я бы гораздо спокойнее воспринял поражение, если бы Англия реализовала один из своих многочисленных моментов. Глупо отрицать, что они доминировали на поле. К сожалению, судья допустил большую ошибку. У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти.

Рой Кин:

Англии очень повезло с пенальти, но они это заслужили своей игрой.

Дитмар Хаманн:

Это откровенный нырок. Позорное решение. Понимаю, что на поле хочется победить любой ценой, но ведь это смотрят дети.

Леонид Слуцкий:

В этом эпизоде не было нарушения правил — это мое мнение. Стерлинг начал падать до контакта с Йенсеном, вопрос только в том, было ли касание со стороны Мехле.

Гари Линекер:

Шикарная игра, великолепная работа защитников. Что же касается Рахима Стерлинга, то это было одно из величайших выступлений футболиста сборной Англии из всех, что я видел.

Майкл Оуэн:

Не уверен, что пенальти был, но кого это волнует?

Яркие «твиты» на тему

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери начал разминку перед финалом и каламбурами выиграл раунд у англичан. Палмери переиначил испанское слово «vergüenza» («стыд»), подчеркнув свое отношение к работе видеоарбитров в эпизоде с падением Стерлинга: «VARgüenza». А потом Танкреди и вовсе покусился на «святое». Евро-2020 проходит для англичан под лозунгом «It’s coming home» («Он идет домой», он — в смысле футбол). Палмери уверен, что футбол не идет, а ныряет: «It’s diving home». Судя по ответам английских фанатов, этот итальянец попал точно в цель.

А вот этот пользователь считает, что арбитры в VAR -центре отвлеклись на выбор бургеров, поэтому и проморгали нырок Стерлинга.

A closer picture to what people in the VAR room sent to the referee after the dive of sterling pic.twitter.com/PZioXtGJco — BRAZIL🇧🇷 (@dvjdougie) July 7, 2021

Тепловая карта Рахима Стерлинга в матче с Данией:

«Жозе, что сделал Стерлинг?»

Жозе:

Еще одна зарисовка на тему «Стерлинг в матче с Данией»:

А вот тут Рахиму предлагают выступить на грядущей Олимпиаде в дисциплине «Прыжки в воду». Говорят, будет одним из главных претендентов на «золото».

Man of the match #ENGDEN : Raheem Sterling for a perfectly executed pike forward roll. Looks like he's in the form of his life for the Olympic diving competition in only a few short weeks, where surely he must be a gold medal prospect. pic.twitter.com/hnYclK5KYr — Paulo Martini (@PWMartin_Leith) July 7, 2021

«Вам все еще интересно, почему нырок Стерлинга привел к пенальти? Вот почему!»

You wondering why Sterling dive was a penalty? This is Why! 😂👍#ENGDEN #EURO2020 pic.twitter.com/AjIm9qx2VZ — ExCeL D KinG ⭐⭐ 👑🦁 (@excelwizzy33) July 7, 2021

Альтернативная версия:

The VAR referee last night reviewing the Raheem Sterling «penalty».#cheating pic.twitter.com/OFJGUnq9RY — DimEagleBuckie 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🌱🇪🇺 ⚛️ 🇮🇹 (@BuckieDim) July 8, 2021

«Когда говоришь англичанину, что Стерлинг нырнул».

POV: You tell a English person that Sterling dived pic.twitter.com/vjDeCst38v — i deadarse got bagged lmao (@BaggedCszk) July 7, 2021

Ну, вы поняли.

Nobody — Sterling in the penalty box pic.twitter.com/ffetDJROOz — Football Trolls (@FootballlTrolls) July 7, 2021

Престижную кинопремию «Оскар» Рахиму тоже «вручили»:

Oscar to sterling, who says no? pic.twitter.com/ecJ9Ne5gDi — Haaland (@cfc_haaland_) July 7, 2021

С назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.