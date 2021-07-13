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«Да он откажется. Не станет разрываться». Макаров — о Слуцком в сборной

13 июля 2021, 13:03

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров порассуждал о шансах назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России после ухода Станислава Черчесова.

Буду стремиться попасть на чемпионат мира — думаю, есть все шансы. Главное не сбавлять требований к себе и прогрессировать дальше. Посмотрим, кого назначат тренером, какую выстроит схему, каким будет подход. Если сделают правильный выбор, проблем в группе не должно быть.

Слуцкого надо в сборную? Ха-ха, да он откажется. Думаю, не станет на два фронта разрываться. Скорее всего, это нереально — хотя не знаем, что у Викторовича в голове, не буду за него говорить.

Ранее в «Рубине» с юмором отреагировали на слухи о Слуцком в сборной России.

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Все комментарии
Олег Гусов
Олег Гусов
13 июля в 17:50
Не тот ли это Ленька Слуцкий , который обделался везде , где работал !? И в сборной России , и в Голландии, и в английском чемпионшипе , где его опекал сам Абрамович ! А в итоге вернулся в Россию не на белом коне )как мечтал), а на сером хромом ишаке ! И тут опять его в старшие тренера сборной ! Окститесь !!!
протон1
протон1
13 июля в 15:35
заголовок прочитал еще подумал не уж то дед макаров харламов тут
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 14:51
В голове у Викторыча одно : Видел я эту сборную на привычном четвёртом месте,в роскошных бутсах.
Аксинья
Аксинья
13 июля в 14:21, ред.
Лучше Федотову предложить - у него хоть нутро и гнилое, но тренерские замашки в голове неплохие))
Cat01
Cat01
13 июля в 13:51
Зачем ему эти хлопоты
ermak6848
ermak6848
13 июля в 13:49
За записи в трудовую книжку можго Слуцкому быть временщиком в сборной России,
а ему Лёне нашему Ето надо...!?
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 13:28
Зачем ему это,когда в Рубине неплохо.
ildar_3871
ildar_3871
13 июля в 13:22
Пока в сборной Дзюба за сборную России не буду болеть !
ildar_3871
ildar_3871 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
13 июля в 13:21
Там даже не Стас виноват , там Дзюба воду мутил !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 13:09
При Стасе Макарову путь в сборную был закрыт. И даже не по причине возраста. Посмотрим как сложится с новым тренером.
Мaлик
Мaлик
13 июля в 13:04
Не нужно это все Леониду...
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