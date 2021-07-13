«Да он откажется. Не станет разрываться». Макаров — о Слуцком в сборной

Полузащитник «Рубина» порассуждал о шансах назначения на пост главного тренера сборной России после ухода Станислава Черчесова.

Буду стремиться попасть на чемпионат мира — думаю, есть все шансы. Главное не сбавлять требований к себе и прогрессировать дальше. Посмотрим, кого назначат тренером, какую выстроит схему, каким будет подход. Если сделают правильный выбор, проблем в группе не должно быть.

Слуцкого надо в сборную? Ха-ха, да он откажется. Думаю, не станет на два фронта разрываться. Скорее всего, это нереально — хотя не знаем, что у Викторовича в голове, не буду за него говорить.