Левандовски может уйти из «Баварии» в 2022 году. Клуб уже ищет ему замену

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13 июля 2021, 23:51

Нападающий раздумывает над уходом из «Баварии».

Как сообщается, этим летом мюнхенский клуб точно не продаст своего лидера. Однако чемпионы Германии готовы рассмотреть вариант с продажей поляка летом 2022-го, когда у Левандовски останется всего один год по контракту. Нападающий хочет выступать за «Реал», о чём ранее рассказывал его агент.

«Бавария» уже начала поиски замены Роберту. Мюнхенский клуб рассматривает варианты с подписанием из «Боруссии» Дортмунд и из «Интера». Однако эти трансферы могут оказаться слишком дорогими для «Баварии», поэтому альтернативой является нападающий ПСВ .

В подписании Левандовски заинтересован не только «Реал», но и ещё один испанский топ-клуб.