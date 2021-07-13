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Левандовски может уйти из «Баварии» в 2022 году. Клуб уже ищет ему замену

13 июля 2021, 23:51

Нападающий Роберт Левандовски раздумывает над уходом из «Баварии».

Как сообщается, этим летом мюнхенский клуб точно не продаст своего лидера. Однако чемпионы Германии готовы рассмотреть вариант с продажей поляка летом 2022-го, когда у Левандовски останется всего один год по контракту. Нападающий хочет выступать за «Реал», о чём ранее рассказывал его агент.

«Бавария» уже начала поиски замены Роберту. Мюнхенский клуб рассматривает варианты с подписанием Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд и Ромелу Лукаку из «Интера». Однако эти трансферы могут оказаться слишком дорогими для «Баварии», поэтому альтернативой является нападающий ПСВ Коди Гакпо.

В подписании Левандовски заинтересован не только «Реал», но и ещё один испанский топ-клуб.

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Все комментарии
YAMAYKA
YAMAYKA ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 11:04
Ну Бензема же играет.
112910415
112910415
14 июля в 06:27
в Реал через год уже не возьмут, пожалуй
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 04:46
Продать в Реал - это будет успехом.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 июля в 01:07
Бавария это не Барселона, до пенсионного возраста игроков нападающих не будут держать
minai
minai
14 июля в 00:33
Зюбу пусть возьмут.
протон1
протон1
14 июля в 00:09
Мечтает играть за Реал и всю карьеру продлевает контракт с Баварией)))
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 23:58
....Нападающий хочет выступать за «Реал», о чём ранее рассказывал его агент....

А нужен ли он "Реалу"?! Нападающий в - 33 года...
mphuZ
mphuZ
13 июля в 23:53
Не тупите, подписывайте Холанда всеми силами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 23:52
Наверное решил закончить!
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