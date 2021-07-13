Левандовски может уйти из «Баварии» в 2022 году. Клуб уже ищет ему замену

Нападающий Роберт Левандовски раздумывает над уходом из «Баварии».
Как сообщается, этим летом мюнхенский клуб точно не продаст своего лидера. Однако чемпионы Германии готовы рассмотреть вариант с продажей поляка летом 2022-го, когда у Левандовски останется всего один год по контракту. Нападающий хочет выступать за «Реал», о чём ранее рассказывал его агент.
«Бавария» уже начала поиски замены Роберту. Мюнхенский клуб рассматривает варианты с подписанием Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд и Ромелу Лукаку из «Интера». Однако эти трансферы могут оказаться слишком дорогими для «Баварии», поэтому альтернативой является нападающий ПСВ Коди Гакпо.
В подписании Левандовски заинтересован не только «Реал», но и ещё один испанский топ-клуб.
А нужен ли он "Реалу"?! Нападающий в - 33 года...
А нужен ли он "Реалу"?! Нападающий в - 33 года...