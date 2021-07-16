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Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена

16 июля 2021, 20:42

Пресс-служба УЕФА сообщает, что Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.

К таком решению пришли из-за того, что финал ЛЧ-2021 в связи с ситуацией с коронавирусом перенесли в Порту.

В 2022 году финальный матч ЛЧ пройдет в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в Лондоне. Мюнхен, который должен был принять финал ЛЧ в 2023-м, примет решающий матч в 2025-м.

Также в Стамбуле пройдут жеребьевки ЛЧ, Лиги Европы и Лиги конференций перед сезонами-2021/22 и 2022/23.

Недавно стало известно, где пройдет матч за Суперкубок УЕФА-2021.

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Перевод с uefa.com
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Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
16 июля в 22:15
Стамбул город контрастов, а русо туристо облико морале, аха-ха)
beefs
beefs
16 июля в 21:44
Стамбулу возвращают долг...
Василий 50
Василий 50
16 июля в 21:24
Зачем Турции отдали?
протон1
протон1
16 июля в 21:06
Win-win вариант, Стамбулу полноценный финал с болельщиками, Англии домашний с их командами в ковидные времена
mihaluch
mihaluch
16 июля в 21:03
Не всё ли равно где играть.
sv_1969
sv_1969
16 июля в 21:01
Дожить надо ещё
Сидор новый
Сидор новый
16 июля в 20:53
Туркелам повезло
sihafazatron
sihafazatron ответ asraeil (раскрыть)
16 июля в 20:47
так их 2 года динамят с финалом лч) может хоть в 23-м году сыграют там)
asraeil
asraeil
16 июля в 20:45
Турция выходит в футбольные "фавориты"
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