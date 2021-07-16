Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена

Пресс-служба УЕФА сообщает, что Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.
К таком решению пришли из-за того, что финал ЛЧ-2021 в связи с ситуацией с коронавирусом перенесли в Порту.
В 2022 году финальный матч ЛЧ пройдет в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в Лондоне. Мюнхен, который должен был принять финал ЛЧ в 2023-м, примет решающий матч в 2025-м.
Также в Стамбуле пройдут жеребьевки ЛЧ, Лиги Европы и Лиги конференций перед сезонами-2021/22 и 2022/23.
Недавно стало известно, где пройдет матч за Суперкубок УЕФА-2021.