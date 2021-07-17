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Николич: «Месси у нас нет, у нас есть молодые футболисты»

17 июля 2021, 22:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Локомотива» Марко Николич высказался о трансферах после поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Трансферы? Моя команда — самая лучшая. Конечно, каждый тренер хочет Месси. Но Месси у нас нет, он играет там, где играет. И я люблю наших игроков. У нас есть молодые футболисты. И есть два места для иностранцев. Про трансферы пока не могу комментировать. Когда сделаем, тогда и поговорим.

Жирков? Не слышал о том, что это правда. Не могу комментировать.

Ранее стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за защитника «Байера» Тина Едвая.

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112910415
112910415
18 июля в 07:37
Что-то идёт не так
Мага Шульман
Мага Шульман
18 июля в 06:46
Кстати, очень удобная позиция. У меня много молодых игроков, чего вы от них хотите?
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 06:29
и заметна проваленная предсезонка))))))))))))
Q-J-G
Q-J-G
18 июля в 00:00
Во время игры "Локомотива" за Суперкубок всё чаще возникал вопрос, а есть ли тренер в этой команде...
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
17 июля в 23:39
Браво.... А ответ прост. Азмун начинал в старте. А когда Буратино вышел, то проглядывалось старое.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
17 июля в 23:34
Ему не только в сборной , но и в клубе пора заканчивать.
d1metras
d1metras
17 июля в 23:30
на молодых сейчас не вылезешь.. это поколение лимита - они слабые как футболисты и не профессионалы совсем..
Gahi
Gahi ответ STVA 1 (раскрыть)
17 июля в 23:17
Вы правильно акцентировали внимание на то что в Лиги Чемпионов с такой игрой Зениту будет сложно выходить из группы. Но учитывая как сегодня старался играть Зенит переходя в нападение через фланги и по центру с разрезающими передачами, а не постоянными забросами в штрафную как это было до этого. Да не всегда получалась исполнить идеально, но если это получалось как пас Азмуну с центра и сам Сердар сыграл как форвард прекрасно реализовавший свой шанс, так что проблески есть и это хорошо. Но этого недостаточно, нужно больше креатива в игре и чёткое исполнение задуманных комбинаций, которые должны быть доведены до завершившегося удара в створ ворот. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июля в 22:58
Что-то просто пошло не так с атакующим футболом Николича:
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
17 июля в 22:53
Заслуженно... Не поспоришь. Правда у такого Локо грех не выиграть было. А вот если тот же Зенит не прибавит, то 4 место в ЛЧ как всегда забронировано.
Gahi
Gahi
17 июля в 22:44, ред.
Когда из команды уходят опытные игроки, и тем более защитники такие как Чорлука, очень трудно их заменить и сразу найти им равноценную замену в команде, отсюда и ошибки в обороне которые позволили сопернику забить 3 мяча. Но больше всего в Локомотиве разочаровала группа игроков в нападении, почему-то думалось что они хоть один мяч смогут забить, но, увы. так играть нельзя, и тем более моменты возникали у ворот Зенита, но не смогли использовать свой шанс а получили голы в свои ворота. Так что Зенит заслуженно победил и выиграл новый Суперкубок с чем команду хочется поздравить, а Локомотиву срочно навести порядок во всех линиях чтобы так больше не играть в следующих матчах. Удачи
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июля в 22:31, ред.
А некоторые деятели все визжат что зря его в сборную не взяли
oFANATo
oFANATo
17 июля в 22:28
Не хватало Чорлуки, Мухина, Эдера......
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 22:14
Нападение очень слабенько , Моренато - это вообще улет.
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