Николич: «Месси у нас нет, у нас есть молодые футболисты»

Наставник «Локомотива» высказался о трансферах после поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Трансферы? Моя команда — самая лучшая. Конечно, каждый тренер хочет Месси. Но Месси у нас нет, он играет там, где играет. И я люблю наших игроков. У нас есть молодые футболисты. И есть два места для иностранцев. Про трансферы пока не могу комментировать. Когда сделаем, тогда и поговорим.

Жирков? Не слышал о том, что это правда. Не могу комментировать.