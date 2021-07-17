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Слуцкий: «Первую половину можно занести себе в актив»

17 июля 2021, 19:16
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о поражении от «Сочи».

Мы провели достаточно качественный первый тайм с большими кусками позиционных атак, с хорошими индивидуальными действиями. Первый раз попробовали Хакшабановича в правой зоне. Первую половину можно занести себе в актив. Во втором тайме пропустили два быстрых мяча.

Понятно, что у нас даже не сверхэкспериментальный состав. Очень сложно наладить оборону в центральной зоне, когда у тебя отсутствуют три основных защитника. Поэтому второй тайм — два пропущенных мяча из центральной зоны.

Ранее тренер рассказал о будущем Хвичи в «Рубине».

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протон1
протон1
17 июля в 21:36
Сочи сильная команда. . с победой
27pfe4xdymth
27pfe4xdymth
17 июля в 20:40
Можно и дальше проигрывать, главное первый тайм хорошо отыграть.
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июля в 20:30, ред.
Продажа Старфельта за неделю до старта сезона,не имея равноценной замены,не очень хорошая сделка.
Хоть Шаронова вызывай,да ставь в центр защиты...
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 20:22
посмотрим как в игре будете)))а пока результат не важен))
112910415
112910415
17 июля в 20:18
Все выводы - по ходу сезона
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 июля в 20:11
Все эти игры просто подготовка к сезону. И ничего большего . Готовятся команды.....
Ironigor
Ironigor
17 июля в 20:01
Как-то пока Рубин выглядит не убедительно.
Но я думаю Слуцкий всё может поправить.
Ждём начало сезона. Удачи Рубину !!!
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 20:00
Леня понты колотит.
Cat01
Cat01
17 июля в 19:26
Счёт по игре!
beefs
beefs
17 июля в 19:25
Вообщето матч состоит из двух таймов...
Брулин
Брулин
17 июля в 19:20
Рубин будет не плох в этом сезоне точняк
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