Слуцкий: «Первую половину можно занести себе в актив»

Наставник «Рубина» рассказал о поражении от «Сочи».

Мы провели достаточно качественный первый тайм с большими кусками позиционных атак, с хорошими индивидуальными действиями. Первый раз попробовали Хакшабановича в правой зоне. Первую половину можно занести себе в актив. Во втором тайме пропустили два быстрых мяча.

Понятно, что у нас даже не сверхэкспериментальный состав. Очень сложно наладить оборону в центральной зоне, когда у тебя отсутствуют три основных защитника. Поэтому второй тайм — два пропущенных мяча из центральной зоны.