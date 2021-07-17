Слуцкий: «Первую половину можно занести себе в актив»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о поражении от «Сочи».
Мы провели достаточно качественный первый тайм с большими кусками позиционных атак, с хорошими индивидуальными действиями. Первый раз попробовали Хакшабановича в правой зоне. Первую половину можно занести себе в актив. Во втором тайме пропустили два быстрых мяча.
Понятно, что у нас даже не сверхэкспериментальный состав. Очень сложно наладить оборону в центральной зоне, когда у тебя отсутствуют три основных защитника. Поэтому второй тайм — два пропущенных мяча из центральной зоны.
Ранее тренер рассказал о будущем Хвичи в «Рубине».
Хоть Шаронова вызывай,да ставь в центр защиты...
Хоть Шаронова вызывай,да ставь в центр защиты...
Но я думаю Слуцкий всё может поправить.
Ждём начало сезона. Удачи Рубину !!!
Но я думаю Слуцкий всё может поправить.
Ждём начало сезона. Удачи Рубину !!!