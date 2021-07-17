Суперкубок заставил скучать по Евро. Ошибки «Локомотива» подарили «Зениту» разгром

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вчера, 21:19

Жесткие ляпы на ровном месте определили судьбу финала.

«Локомотив» хватал кубки, был чемпионом и стабильно пробивался в Лигу чемпионов несколько лет подряд. «Зенит» трижды выиграл титул, что в РПЛ последний раз случалось еще при Романцеве. Сравниваем самые стабильные команды лиги, которая стартует на следующей неделе.

А поскольку тренеры удобно подобрали составы – по четыре защитника, вторые форварды, как видно из расстановки, то удобно сопоставлять. «Зенит» и «Локомотив» будут воевать за титул чемпионов России в 2022-м, их форма важна конкурентам.

Вратари

Кержаков – Гильерме

У «Зенита» вратарская позиция без подстраховки. Один взрослый голкипер, второго ищут. Но и Гильерме не молодеет. Считает, что его несправедливо игнорировал Черчесов, но помним весной ошибки Маринато, не только сэйвы. В финале капитан «Локомотив» не выручил после удара Кузяева, взял удар Азмуна после перерыва, но обороной руководил плохо. Кержаков был солиднее, а Гильерме завершил матч подарком сопернику – третий гол на его совести.

Результат: победа «Зенита».

Защитники

Караваев – Сильянов

Казалось бы, легкий баттл для Вячеслава – против 20-летнего защитника «Локомотива». На деле же Сильянов старательно отрабатывал в обороне, не позволяя соперникам его огорчать даже числом. А вот Караваева «подковали», латералю было сложно показывать скорость и резкость на фланге. А вот Сильянов и страховал защитников, и неплохо отдавал первый пас. Хотя Александра заменили, он был лучше коллеги.

Результат: победа «Локомотива».

Чистяков – Мурило

Как и предполагали до матча, Чистяков подменял Ловрена, ведь Деян после Евро, где ни Дмитрий, ни Ракицкий не играли. У Чистякова была ошибка, был удачный перехват, но у Мурило дела шли хуже. И когда Кузяев бежал к воротам, бразилец не подстраховал опорников. И когда Вендел разгонял вторую голевую атаку, то Серкейра оказался рядом, потеряв позиции в защите. Плохой матч для «Локомотива» в обороне.

Результат: победа «Зенита».

Ракицкий – Пабло

После ухода Чорлуки в тренерские дебри именно Пабло должен стать вожаком защиты «Локомотива». У Ракицкого другая роль, но лидерские качества у него присутствуют, как и удачные передачи левой. Сегодня Ярослав показал, что ему нужно время для вхождения в сезон – не всегда успевал и мало вводил мяч в игру длинными пасами. Но Пабло сыграл хуже. «Локомотив» редко и метко ошибался, отчаянный подкат бразильца не спас от гола Азмуна. Но и искусственный офсайд не создали.

Результат: победа «Зенита».

Дуглас – Рыбус

Классная дуэль, поскольку Сантос – лучший левый защитник РПЛ прошлого сезона, прекрасный универсал, а Рыбус – опытный человек, что из хавбека давно стал латералем, а потом защитником. Сегодня по флангу Мацея не было акцентной игры, поскольку «Зенит» быстро получил преимущество в счете и работал по результату. Но Рыбус в атаке не сыграл, а вот Дуглас был привычно солидным, хотя и не самым заметным.

Результат: ничья.

Полузащитники

Оздоев – Баринов

Между прочим, потенциальные конкуренты в сборной. И если Бердыев возглавит команду, то вспомнят, как учил Оздоева уму-разуму. Правда, из Баринова тоже может сделать мощного разрушителя, ведь Дмитрий – молодой парень. Но сегодня он не ловил вертикальные атаки «Зенита», а Оздоев садился низко и чаще закрывал зону перед штрафной площадью.

Результат: победа «Зенита».

Вендел – Крыховяк

Как и Малком, Вендел сменил игровой номер. На удачу — у бразильца есть голевой пас, от него дождались черновой работы в центре поля рядом с Оздоевым. Тогда как Крыховяк виноват, что матч не получился – его необдуманный пас поперек поля на своей половине перехватил Кузяев. Это грубейшая ошибка. Но еще хуже для «Локомотива», что Гжегож не был свежим, не провел привычно сильный матч в роли диспетчера.

Результат: победа «Зенита».

Кузяев – Куликов

Далер – недооцененный герой весны. В классе хавбека, что в прошлом мог оказаться в «Локомотиве», никто не сомневается. Сегодня Кузяев перехватил неудачный пас Крыховяка, прошел к штрафной и открыл счет. Без мяча работал тоже классно, а вот Куликов потерялся – молодой хавбек умеет играть качественнее.

Результат: победа «Зенита».

Малком – Жемалетдинов

Куда бразильца и россиянина не ставь – получите агрессивных атакующих полузащитников, которые могут разогнать вертикальную атаку. Сегодня у Малкома, который отправляется в Токио, где в олимпийских деревнях специальные картонные кровати, чтобы по ходу пандемии исключить приглашение девушек в номера мужских команд, был финал перед отлетом. Бразилец сегодня сыграл средне, но и Жемалетдинов ничего не показал.

Результат: ничья.

Нападающие

Дриусси – Камано

Оттянутые нападающие. Причем выбор в пользу аргентинца позволяет сравнивать Франсуа с юрким форвардом, а не Дзюбой. Себастьян хорошо работал без мяча, опускался глубоко, старался в отборе. У Камано было два прорыва с креном на левый фланг, но в целом ему не хватало скорости, хотя и была техника.

Результат: ничья.

Азмун – Смолов

Федор проснулся, а Сердар не засыпал. С центральными форвардами тренеры связывали надежды, и в финале в Калиниграде первый ход был за Смоловым – пробивал с удачной позиции, но не попал. А вот когда Азмуна выпустили один на один после перерыва, то Сердар легко обыграл Гильерме. Затем отправился отдыхать, а Смолов остался и выдохся. Начал добро, но проиграл вместе с командой.

Результат: победа «Зенита».

Резерв

Мостовой мог заработать пенальти, но Рыбчинский сыграл в мяч в подкате, а затем хавбек «Зенита» получил карточку за симуляцию – его легонько зацепили, но упал картинно. Замены не выручили «Локомотив». Идея Николича нагрузить Дугласа тремя заменами не сработала, а вот Дзюба и Ерохин воспользовались ошибкой Гильерме – довели счет до разгромного.

Результат: победа «Зенита».

Главные тренеры

Семак – Николич

Без тактических игр, когда команды перегружены на сборах, невозможно. Сегодня Сергей Богданович выбрал работу без мяча, а вот команде Николича было сложно играть первым номером. «Зенит» был сегодня хитрее. Не показав ни скоростей, ни давления, создали достаточно моментов даже для разгрома. Семак расписал матч лучше, чем Николич – Марко плохо реагировал на ошибки своей команды.

Результат: победа «Зенита».

Общий счет. «Зенит» — «Локомотив» — 12:4

Как раз 3:0 по соотношению. За ничьи – по баллу двум сторонам, а за чистую победу отдаем один пункт сильнейшему. Такую разницу не поймать, если просто посмотреть матч. Но в этом польза от поименного сравнения. Видно, сработал ли план на игру. И сколько ошибок совершили те и другие.

«Локомотив» вручил кубок в руки Кержакову, второй раз подряд отдают Суперкубок конкуренту. Москвичи редко попадали в створ ворот чемпионов, а команда Семака дозировала силы – включались, когда видели свободные зоны. Тактика сработала, можете поздравить петербуржцев с первым трофеем сезона.