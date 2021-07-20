Игрок АПЛ подозревается в преступлениях сексуального характера против детей

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сегодня, 02:23

Футболист клуба английской Премьер-Лиги был задержан полицией Манчестера по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении детей, утверждают британские СМИ .

Сообщается, что 31-летний игрок был отстранён от работы в клубе, пока идёт расследование. Сейчас футболиста отпустили под залог.

Напомним, ранее бывший полузащитник сборной Колумбии был приговорён к 11 годам тюрьмы.