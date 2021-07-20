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Игрок АПЛ подозревается в преступлениях сексуального характера против детей

сегодня, 02:23

Футболист клуба английской Премьер-Лиги был задержан полицией Манчестера по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении детей, утверждают британские СМИ.

Сообщается, что 31-летний игрок был отстранён от работы в клубе, пока идёт расследование. Сейчас футболиста отпустили под залог.

Напомним, ранее бывший полузащитник сборной Колумбии был приговорён к 11 годам тюрьмы.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 02:58, ред.
Раз уж полицией Манчестера задержан, то не нужно быть шишанутым, чтобы предположить, что произошло в Манчестере, отсюда переберем составы МЮ и МС в поиске игрока в 31 год, так как только эти два клуба из Манчестера играют в АПЛ. Так, в составе МЮ ни одного игрока в таком возрасте. Смотрим состав МС и та-дам, только Уокер подходит по возрасту, ахахаха. Я, конечно, не поверю, пока не будет доказательств, у него пёс за 60к с огромной пастью, пострадавшая вместо дачи показаний уже бы переваривалась)))
Возможно, это игрок другого клуба, приехавший потусить к своему корешу-ногомячисту из МЮ или МС, у них это норма. А может быть и обыкновенный шантаж, если, конечно, какой-нибудь Бензема не объявится с "видеозаписью")))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:56
В семье не без урода... К сожалению
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 02:48
Сейчас футболиста отпустили под залог.

Есть деньги, гуляй, свободен... А далее, посмотрим...
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