Игрок АПЛ подозревается в преступлениях сексуального характера против детей

Футболист клуба английской Премьер-Лиги был задержан полицией Манчестера по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении детей, утверждают британские СМИ.
Сообщается, что 31-летний игрок был отстранён от работы в клубе, пока идёт расследование. Сейчас футболиста отпустили под залог.
Напомним, ранее бывший полузащитник сборной Колумбии был приговорён к 11 годам тюрьмы.
Возможно, это игрок другого клуба, приехавший потусить к своему корешу-ногомячисту из МЮ или МС, у них это норма. А может быть и обыкновенный шантаж, если, конечно, какой-нибудь Бензема не объявится с "видеозаписью")))
Возможно, это игрок другого клуба, приехавший потусить к своему корешу-ногомячисту из МЮ или МС, у них это норма. А может быть и обыкновенный шантаж, если, конечно, какой-нибудь Бензема не объявится с "видеозаписью")))
Есть деньги, гуляй, свободен... А далее, посмотрим...
Есть деньги, гуляй, свободен... А далее, посмотрим...