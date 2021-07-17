Полиция изъяла 40 кг кокаина с инициалами Роналду

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17 июля 2021, 09:03

В Кокеле (Франция) был задержан 37-летний водитель грузовика Владимир Мрдак.

Полиция нашла в кузове грузовика около 40 кг кокаина (стоимость которого оценивается в 3,7 млн евро) с инициалами нападающего «Ювентуса» . Наркотики обычно маркируются, чтобы покупатели знали, какая преступная группа их произвела. После допроса в Национальном агентстве по борьбе с преступностью водителю было предъявлено обвинение в попытке ввоза кокаина. Наркотики не имеют отношения к Роналду.

Ранее арбитр Лиги чемпионов был задержан за распространение наркотиков.