Полиция изъяла 40 кг кокаина с инициалами Роналду

В Кокеле (Франция) был задержан 37-летний водитель грузовика Владимир Мрдак.
Полиция нашла в кузове грузовика около 40 кг кокаина (стоимость которого оценивается в 3,7 млн евро) с инициалами нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Наркотики обычно маркируются, чтобы покупатели знали, какая преступная группа их произвела. После допроса в Национальном агентстве по борьбе с преступностью водителю было предъявлено обвинение в попытке ввоза кокаина. Наркотики не имеют отношения к Роналду.
Ранее арбитр Лиги чемпионов был задержан за распространение наркотиков.
Роналду настолько крут,что даже упакованное 77 в обвёртку с его инициалами,будет расходиться,как горячие пирожки,а вот стоит написать Месси,так сразу любой товарооборот падает до нуля. Он настолько неудачлив,что когда пил пиво Corona и закусывал чипсами,в мире появился коронавирус.
Роналду настолько крут,что даже упакованное 77 в обвёртку с его инициалами,будет расходиться,как горячие пирожки,а вот стоит написать Месси,так сразу любой товарооборот падает до нуля. Он настолько неудачлив,что когда пил пиво Corona и закусывал чипсами,в мире появился коронавирус.
не 40 вроде говорят 50 кг
не 40 вроде говорят 50 кг
- Понятия не имею, я хозяйственное мыло завожу для борьбы с перхотью, кто-то подменил начинку.
- Понятия не имею, я хозяйственное мыло завожу для борьбы с перхотью, кто-то подменил начинку.