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Полиция изъяла 40 кг кокаина с инициалами Роналду

17 июля 2021, 09:03

В Кокеле (Франция) был задержан 37-летний водитель грузовика Владимир Мрдак.

Полиция нашла в кузове грузовика около 40 кг кокаина (стоимость которого оценивается в 3,7 млн евро) с инициалами нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Наркотики обычно маркируются, чтобы покупатели знали, какая преступная группа их произвела. После допроса в Национальном агентстве по борьбе с преступностью водителю было предъявлено обвинение в попытке ввоза кокаина. Наркотики не имеют отношения к Роналду.

Полиция изъяла 40 кг кокаина с инициалами Роналду

Ранее арбитр Лиги чемпионов был задержан за распространение наркотиков.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 июля в 22:46
Шейхи обиделись,что Кро7 пошел на снижение зарплаты, а им парил мозг на 30 лямов и не меньше.Вот и в Париже появилась машина с инициалами в кузове.Уверен,что Шейхи не нефтью единой живы будут. Скорее всего наркота,проституция, оружие,а может и трансплантация.Содержать Неймара и Мбапе, плюс ещё и на Месси глаз положили,тут деньгами надо завалить если не Париж,то хоть стадион.
112910415
112910415
18 июля в 15:10
надо бы вернуть !
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 июля в 10:45
с этого Барона надо рубануть ещё прилично бабла.за то что использовал авторитетное имя,для продвижения шняги.
Роналду настолько крут,что даже упакованное 77 в обвёртку с его инициалами,будет расходиться,как горячие пирожки,а вот стоит написать Месси,так сразу любой товарооборот падает до нуля. Он настолько неудачлив,что когда пил пиво Corona и закусывал чипсами,в мире появился коронавирус.
протон1
протон1
17 июля в 22:06
Очевидно всё. Продать на аукционе, полученные деньги отправить перуанским детям
не 40 вроде говорят 50 кг
88_DEIVID
88_DEIVID
17 июля в 12:09
Да на нём клейма уже негде ставить.
juvenale
juvenale
17 июля в 11:28
Роналдду уже стал снежком барыжить
Elliada
Elliada
17 июля в 11:12
Так вот как он миллиардером стал
memphis
memphis
17 июля в 10:29
Кокорину вез подгон с кокошей
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 июля в 09:42
Ну очевидно же, что Месси подстроил ))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июля в 09:27
Это не о футболе
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 09:24
он в доле за бренд))))
Илья85
Илья85
17 июля в 09:20
Интересно ,проценты с использования инициалов выплачиваются?)))
Дима Логинов
Дима Логинов
17 июля в 09:08
- Криштиану, почему на брикетах с наркотиками ваш лейбл?
- Понятия не имею, я хозяйственное мыло завожу для борьбы с перхотью, кто-то подменил начинку.
Mangur
Mangur
17 июля в 09:08
Посадют рональдо
VeniaminS
VeniaminS
17 июля в 09:05
Ну ничего себе.
sihafazatron
sihafazatron
17 июля в 09:05
новый бизнес рона?)) итальянская мафия заставила?))
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