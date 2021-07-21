ПСЖ хочет приобрести Погба со скидкой

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вчера, 10:20

Руководство ПСЖ продолжает претендовать на хавбека МЮ , пишет Daily Mail.

Отмечается, что парижане хотят выпросить скидку у «красных дьяволов». Клуб хотел бы приобрести полузащитника за 43 млн фунтов, англичане же якобы просят примерно 50 млн фунтов.