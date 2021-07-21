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ПСЖ хочет приобрести Погба со скидкой

вчера, 10:20

Руководство ПСЖ продолжает претендовать на хавбека МЮ Поля Погба, пишет Daily Mail.

Отмечается, что парижане хотят выпросить скидку у «красных дьяволов». Клуб хотел бы приобрести полузащитника за 43 млн фунтов, англичане же якобы просят примерно 50 млн фунтов.

По слухам, переговоры с Погба провел лично один из главных людей в структуре ПСЖ.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:37
Вот кому пофиг на кризисы и все остальное, бабки вваливают шейхи и все норм
mr.bra
mr.bra
вчера в 16:59
расизм. скидка потому что черный
dok66
dok66
вчера в 15:27
В итоге купят за 60 млн. фунтов . И все будут довольны !
xajaks
xajaks
вчера в 14:19
Наверняка ещё толстому столько же надо
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 13:11
Смешно, ПСЖ просит скидку в 7 миллионов. Когда это ПСЖ стал торговаться.
swed27
swed27
вчера в 12:42
С чего это парижанам скидку доллжны делать
Legend 6
Legend 6 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 12:04
    drug01
    drug01
    вчера в 10:46
    Надо спешить брать
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 10:38
      Мessi 10
      Мessi 10
      вчера в 10:37
      Ждите чёрной пятницы
      старина
      старина
      вчера в 10:33
      А чо,Погбу на Али-экспрессе продают?
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 10:30
      Французы тоже начали торговаться
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 10:23
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 10:21
        Надо ждать распродажу...
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