ПСЖ хочет приобрести Погба со скидкой

Руководство ПСЖ продолжает претендовать на хавбека МЮ Поля Погба, пишет Daily Mail.
Отмечается, что парижане хотят выпросить скидку у «красных дьяволов». Клуб хотел бы приобрести полузащитника за 43 млн фунтов, англичане же якобы просят примерно 50 млн фунтов.
По слухам, переговоры с Погба провел лично один из главных людей в структуре ПСЖ.
Но за словосочетание "Черная пятница" в отношении к Погба, парижанам придется долго на колене стоять, а может быть еще и пару раз раком.
Но за словосочетание "Черная пятница" в отношении к Погба, парижанам придется долго на колене стоять, а может быть еще и пару раз раком.