«Бешикташ» может подписать защитника, на которого претендовал ЦСКА

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27 июля 2021, 07:53

«Бешикташ» пополнил список клубов, заинтересованных в подписании защитника «Кальяри» , на которого также претендовал ЦСКА . Об этом в своём твиттере сообщил итальянский журналист Николо Шира.

«Бешикташ» всерьёз настроен подписать Диего Година. «Кальяри» готов продать игрока, потому что его зарплата слишком высока для «россоблу». Идут переговоры о контракте до 2023 года с возможность продления ещё на один сезон. Бывший капитан «Атлетико» уже отклонил предложения из России, Мексики и ОАЭ .

Недавно появилась информация об интересе «Зенита» к нападающему «Кальяри».