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«Бешикташ» может подписать защитника, на которого претендовал ЦСКА

27 июля 2021, 07:53

«Бешикташ» пополнил список клубов, заинтересованных в подписании защитника «Кальяри» Диего Година, на которого также претендовал ЦСКА. Об этом в своём твиттере сообщил итальянский журналист Николо Шира.

«Бешикташ» всерьёз настроен подписать Диего Година. «Кальяри» готов продать игрока, потому что его зарплата слишком высока для «россоблу».

Идут переговоры о контракте до 2023 года с возможность продления ещё на один сезон. Бывший капитан «Атлетико» уже отклонил предложения из России, Мексики и ОАЭ.

Недавно появилась информация об интересе «Зенита» к нападающему «Кальяри».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
27 июля в 09:51
Турция - не самый плохой вариант для игрока.
swed27
swed27
27 июля в 09:13
Это не тот ли Годин что из Атлетико со слезами уходил?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 июля в 09:11
А претендовал ли на него ЦСКА? Ни один представитель клуба это не подтвердил. Новость была пущена итальянской прессой, для которой что Динамо, что Спартак, что ЦСКА - все равно.
drug01
drug01
27 июля в 08:41
К нам никто не хочет ехать
Gahi
Gahi
27 июля в 08:31
Диего Годин, сам хоть в курсе того что кто-то им интересуется. Удачи
stanichnik
stanichnik
27 июля в 08:28
Бешикташ перед стартом в ЛЧ усиливается
beefs
beefs
27 июля в 08:08
перипетии трансферного окна...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
27 июля в 07:58
Как в "Угадай мелодию" : "Мы заберем его за 10 лямов. А мы за 9. Мы за 8. А мы за 5. Забирайте..." Кому он нужен ?
STVA 1
STVA 1
27 июля в 07:54
Шира что наш Шнобель
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