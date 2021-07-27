«Бешикташ» может подписать защитника, на которого претендовал ЦСКА

«Бешикташ» пополнил список клубов, заинтересованных в подписании защитника «Кальяри» Диего Година, на которого также претендовал ЦСКА. Об этом в своём твиттере сообщил итальянский журналист Николо Шира.
«Бешикташ» всерьёз настроен подписать Диего Година. «Кальяри» готов продать игрока, потому что его зарплата слишком высока для «россоблу».
Идут переговоры о контракте до 2023 года с возможность продления ещё на один сезон. Бывший капитан «Атлетико» уже отклонил предложения из России, Мексики и ОАЭ.
Недавно появилась информация об интересе «Зенита» к нападающему «Кальяри».