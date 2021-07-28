Аллегри определился с полузащитой в «Юве». В списке есть игрок «Барсы»

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вчера, 10:46

Главный тренер «Ювентуса» определился с линией полузащиты на следующий сезон.

Как сообщает источник, наставник хочет видеть в центре полузащиты трех игроков: (он сейчас выступает за «Юве»), из «Барселоны» и из «Сассуоло».

Утверждается, что завтра состоится встреча между «Ювентусом» и «Сассуоло», стороны постараются закрыть трансфер игрока. Также туринцы рассчитывают взять Пьянича в аренду у «Барселоны».

Ранее Аллегри подтвердил, что «Ювентус» продлит контракт с одним из ключевых игроков команды.