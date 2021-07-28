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Аллегри определился с полузащитой в «Юве». В списке есть игрок «Барсы»

вчера, 10:46

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри определился с линией полузащиты на следующий сезон.

Как сообщает источник, наставник хочет видеть в центре полузащиты трех игроков: Адриена Рабьо (он сейчас выступает за «Юве»), Миралема Пьянича из «Барселоны» и Мануэля Локателли из «Сассуоло».

Утверждается, что завтра состоится встреча между «Ювентусом» и «Сассуоло», стороны постараются закрыть трансфер игрока. Также туринцы рассчитывают взять Пьянича в аренду у «Барселоны».

Ранее Аллегри подтвердил, что «Ювентус» продлит контракт с одним из ключевых игроков команды.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 17:24, ред.
А где я писал что она платила???))) Я писал, что официально цена перехода Пьянича - 60 миллионов. А для Ювентуса цена Артура 72 миллиона. Получается платил Ювентус??? Это не меняет того, что перешел Пьянич за 60. А все остальное докапывание до букв.
А как было на самом деле Вам конечно виднее, Вы явно знаете что-то....
Можно я на Вас подпишусь как на обладателя инсайдерской информации???
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
сегодня в 16:37
К сожалению вы не можете понять сути написанного,Барса никакие 60 млн. не платила за Пьянича.Удачи...
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 15:29, ред.
Как минимум в трех местах. Гугл в помощь. Не понимаю суть ваших претензий, интернет доступен для всех. Евгений как бы там ни было, официально Пьянич стоил 60, а Артур 72 миллиона. Ювентус мог включить другого в эту схему, но почему то это оказался именно Пьянич.
И я не присутствовал при этом, как и Вы чтобы писать по три вопросительных знака уже четыре раза подряд вместо аргументов)). Удачи Евгений.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
сегодня в 14:54
Серьезно???Где такое вы прочли???
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 07:24
официальная цена перехода Пьянича в Барселону из Ювентуса.
Legend 6
Legend 6 ответ h8you (раскрыть)
вчера в 23:07
Ты прекрасно понимаешь какие рекорды)
h8you
h8you ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:30
какие рекорды?3-0 4-0 4-0 3-0 4-1 8-2 уже не обновишь за такой короткий промежуток времени хаха
Legend 6
Legend 6 ответ h8you (раскрыть)
вчера в 20:51
Не о том ваши мысли. В следующем году нужно рекорд в ЛЧ обновлять)
h8you
h8you ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 20:50
согласен,нужно уже не 3-0 выносить не единожды,а на 4ре переходить
Legend 6
Legend 6 ответ h8you (раскрыть)
вчера в 20:06
До каталонцев вам как до победы в лиге чемпионов...
протон1
протон1
вчера в 16:40
Аллегри топ тренер. Мне он очень нравится. Похож на римского сенатора))
h8you
h8you ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 12:59
зачем нам перуджи когда есть каталонцы на камп ноу хахах
h8you
h8you
вчера в 12:58
все-таки будут возвращать боснийского трупа-пешехода...что у людей в голове
ballak144
ballak144
вчера в 12:42
Только не пьянича
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
вчера в 11:52
О каких 60 млн. вы говорите???
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 11:50
Да уж куда мощнее...и за что интересно Юве с этими днарями собирается бороться???А Рон забьет опять 25-30 мячей,а всех собак за провальный сезон повесят на него!!!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 11:46
Ювентус молодцы, впарили Барсе 30 летнего игрока за 60 миллионов, а теперь хотят взять его в аренду.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:31
Миралем должен заиграть
ОПС
ОПС
вчера в 11:20
Посмотрим, как это все будет.
Legend 6
Legend 6
вчера в 11:14
Аллегри мне начинает нравиться. У Барсы есть еще топовый Защитник Умтити и форвард Коутиньо.
С ними бы все Перуджи и Специи порвали в Италии.
Mangur
Mangur
вчера в 11:08
Мощно и правильно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:49
Хороший вариант.
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