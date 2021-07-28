Аллегри определился с полузащитой в «Юве». В списке есть игрок «Барсы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри определился с линией полузащиты на следующий сезон.
Как сообщает источник, наставник хочет видеть в центре полузащиты трех игроков: Адриена Рабьо (он сейчас выступает за «Юве»), Миралема Пьянича из «Барселоны» и Мануэля Локателли из «Сассуоло».
Утверждается, что завтра состоится встреча между «Ювентусом» и «Сассуоло», стороны постараются закрыть трансфер игрока. Также туринцы рассчитывают взять Пьянича в аренду у «Барселоны».
Ранее Аллегри подтвердил, что «Ювентус» продлит контракт с одним из ключевых игроков команды.
А как было на самом деле Вам конечно виднее, Вы явно знаете что-то....
Можно я на Вас подпишусь как на обладателя инсайдерской информации???
А как было на самом деле Вам конечно виднее, Вы явно знаете что-то....
Можно я на Вас подпишусь как на обладателя инсайдерской информации???
И я не присутствовал при этом, как и Вы чтобы писать по три вопросительных знака уже четыре раза подряд вместо аргументов)). Удачи Евгений.
И я не присутствовал при этом, как и Вы чтобы писать по три вопросительных знака уже четыре раза подряд вместо аргументов)). Удачи Евгений.
С ними бы все Перуджи и Специи порвали в Италии.
С ними бы все Перуджи и Специи порвали в Италии.