Арбитр Федотов: «Судье не надо было выдумывать пенальти в ворота „Уфы“»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал два назначенных пенальти в ворота «Уфы» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

Первый 11-метровый в ворота «Уфы» назначен неправильно. Нападающий «Динамо» сам бил игроку «Уфы», который двигался к мячу, по ноге. Судье не надо было выдумывать пенальти, а следовало продолжить игру.

Второй 11-метровый в ворота «Уфы» назначен по делу – защитник «Уфы» коленом подбивал правую ногу Паршивлюку. Но жёлтую карточку Сухой показал зря – это фол по неосторожности.