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Арбитр Федотов: «Судье не надо было выдумывать пенальти в ворота „Уфы“»

вчера, 19:12
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал два назначенных пенальти в ворота «Уфы» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

Первый 11-метровый в ворота «Уфы» назначен неправильно. Нападающий «Динамо» сам бил игроку «Уфы», который двигался к мячу, по ноге. Судье не надо было выдумывать пенальти, а следовало продолжить игру.

Второй 11-метровый в ворота «Уфы» назначен по делу – защитник «Уфы» коленом подбивал правую ногу Паршивлюку. Но жёлтую карточку Сухой показал зря – это фол по неосторожности.

В матчах первого тура Российской Премьер-Лиги эксперты также выделили несколько серьезных судейских ошибок.

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протон1
протон1
сегодня в 01:00
    Аксинья
    Аксинья ответ Dinamo (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Он перепутал Динамо с ЦСКА, поэтому и решил что лягнул ))
    Dinamo
    Dinamo
    вчера в 19:32
    "Нападающий «Динамо» сам бил игроку «Уфы», который двигался к мячу, по ноге."

    Что-то непонятно... Уфимец сзади въехал в икру Тюкавина, как мог Динамовец бить игрока Уфы? Он лягался что-ли по мнению Федотова?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:30
    Ждем вердикта ЭСК, только Уфе в любом случае легче не будет.
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