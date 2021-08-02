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Нагельсманн: «Буду счастлив, если Горецка продлит контракт»

вчера, 12:29

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможность продления контракта с полузащитником Леоном Горецкой.

Я не работаю над подобными вопросами, но, конечно, я разговаривал с ним касательно будущего.

Я сказал ему, что буду счастлив, если он продлит контракт. Я думаю, что договор будет продлен. Когда дело доходит до пролонгации контрактов, всегда возникают некоторые вопросы.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, как продвигается вопрос с продлением контракта Горецки.

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Все комментарии
dadrail
dadrail
вчера в 15:24
Нужно оставлять в команде...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:41
Хороший игрок всегда нужен
beefs
beefs
вчера в 12:30
все правильно, последнее слово за руководством клуба...
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