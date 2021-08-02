Нагельсманн: «Буду счастлив, если Горецка продлит контракт»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал возможность продления контракта с полузащитником .

Я не работаю над подобными вопросами, но, конечно, я разговаривал с ним касательно будущего.

Я сказал ему, что буду счастлив, если он продлит контракт. Я думаю, что договор будет продлен. Когда дело доходит до пролонгации контрактов, всегда возникают некоторые вопросы.