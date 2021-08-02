«Спартак» представил проморолик к новому сезону

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал проморолик к новому сезону.
«Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждём на стадионе», — говорится в подписи к видео.
Перед первыми домашними матчами в еврокубках и лиге представляем промо к сезону-2021/22 ⚡— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2021
Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждём на стадионе ❤ pic.twitter.com/g31AM96cIX
Ранее видеоролик-анонс предстоящего сезона опубликовал «Зенит».
Вперёд СПАРТАК!!!
Вперёд СПАРТАК!!!