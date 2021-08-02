«Спартак» представил проморолик к новому сезону

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вчера, 18:44

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал проморолик к новому сезону.

«Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждём на стадионе», — говорится в подписи к видео.

Перед первыми домашними матчами в еврокубках и лиге представляем промо к сезону-2021/22 ⚡



Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждём на стадионе ❤ pic.twitter.com/g31AM96cIX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2021

Ранее видеоролик-анонс предстоящего сезона опубликовал «Зенит».