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«Спартак» представил проморолик к новому сезону

вчера, 18:44

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал проморолик к новому сезону.

«Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждём на стадионе», — говорится в подписи к видео.

Ранее видеоролик-анонс предстоящего сезона опубликовал «Зенит».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:25
Хороший слоган. Я за победу Спартака!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:45
Этот ролик не на футбольном сайте нужно гонять, а на сайте Роспотребнадзора.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:19
В России кино любят....
Вперёд СПАРТАК!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:21
А что, без этого никак?
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:12
Поддержка болельщиков нужна всегда!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:50
Когда не хватает мастерства нужнаподдержка.
2wsd6va37s79
2wsd6va37s79
вчера в 18:47
Хороший ролик получился.
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