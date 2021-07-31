Мората в костюме Халка, Слуцкий на воздушном шаре. Лучшее из Сети

1627711252

вчера, 09:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Легендарный игрок «Спартака» выдал замуж свою дочь.

Как вам футболисты в женских образах?

Игрок «Ливерпуля» Тьяго наслаждается летом. Недавно футболист рассказал, почему ушел из «Баварии».

Защитник МЮ отправился со своей спутницей в Хорватию.

Очевидно, что хавбеку «Лестера» не стоит играть в баскетбол.

Стиляга дня:

Игрок «Арсенала» Виллиан.

Наставник «Ромы» решил поболеть за португальцев на Олимпиаде.

Супругу форварда «Ювентуса» выложила трогательное видео в честь дня рождения двойняшек Алессандро и Леонардо.

Испанцу пришлось надеть костюм Халка по такому случаю.

Защитник «Барселоны» неплохо держится в седле.

Форвард «Манчестер Сити» предпочитает другой способ передвижения.

А вот так отдыхает полузащитник МЮ !

Наставник «Рубина» решил полетать над Казанью.

Такой вид активного отдыха поддерживает и бывший футболист «Ювентуса» .

Новый тренер «Ахмата» посетил мечеть в Грозном.

Бывший защитник «Арсенала» поддерживает форму в Бразилии. Недавно стало известно, где футболист намерен продолжить карьеру.

Девушка дня:

Жена защитника «Барселоны» Жорди Альбы.

Милота дня:

Нападающий «Лацио» с детьми.

Очевидно, что данные «розовые фламинго» очень популярны этим летом. Это доказывает игрок «Реала» Винисиус.

Игрок «красных дьяволов» встретил в Майами местного фристайлера. Недавно стало известно, сколько просит МЮ у ПСЖ за хавбека.

Вот такую достопримечательность нашел игрок «Монреаля» . Болельщики ЦСКА наверняка ему завидуют.

Всегда нужно быть готовым к испытаниям!