Мората в костюме Халка, Слуцкий на воздушном шаре. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Легендарный игрок «Спартака» Егор Титов выдал замуж свою дочь.
Как вам футболисты в женских образах?
Игрок «Ливерпуля» Тьяго наслаждается летом. Недавно футболист рассказал, почему ушел из «Баварии».
Защитник МЮ Харри Магуайр отправился со своей спутницей в Хорватию.
Очевидно, что хавбеку «Лестера» Джеймсу Мэддисону не стоит играть в баскетбол.
Стиляга дня:
Игрок «Арсенала» Виллиан.
Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо решил поболеть за португальцев на Олимпиаде.
Супругу форварда «Ювентуса» Альваро Мораты выложила трогательное видео в честь дня рождения двойняшек Алессандро и Леонардо.
Испанцу пришлось надеть костюм Халка по такому случаю.
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо неплохо держится в седле.
Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус предпочитает другой способ передвижения.
А вот так отдыхает полузащитник МЮ Бруну Фернандеш!
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий решил полетать над Казанью.
Такой вид активного отдыха поддерживает и бывший футболист «Ювентуса» Карлос Тевес.
Новый тренер «Ахмата» Яя Туре посетил мечеть в Грозном.
Бывший защитник «Арсенала» Давид Луис поддерживает форму в Бразилии. Недавно стало известно, где футболист намерен продолжить карьеру.
Девушка дня:
Жена защитника «Барселоны» Жорди Альбы.
Милота дня:
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле с детьми.
Очевидно, что данные «розовые фламинго» очень популярны этим летом. Это доказывает игрок «Реала» Винисиус.
Игрок «красных дьяволов» Поль Погба встретил в Майами местного фристайлера. Недавно стало известно, сколько просит МЮ у ПСЖ за хавбека.
Вот такую достопримечательность нашел игрок «Монреаля» Виктор Ваньяма. Болельщики ЦСКА наверняка ему завидуют.
Всегда нужно быть готовым к испытаниям!
Будьте на позитиве! Берите пример с экс-игрока МЮ Патриса Эвра!