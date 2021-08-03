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Защитник «Фиорентины» заменит Демираля в «Ювентусе»

вчера, 08:54

Защитник Мерих Демирал близок к уходу из «Ювентуса».

Как сообщается, турецкий футболист, скорее всего, продолжит карьеру в «Аталанте». В качестве замены Демираля «Ювентус» рассматривает защитника «Фиорентины» Николу Миленковича. Серб принял решение не продлевать свой контракт с «фиалками». Чтобы не потерять игрока бесплатно следующим летом, «Фиорентина» готова продать Миленковича в это трансферное окно за 18 млн евро. В подписании защитника также заинтересованы «Вест Хэм» и «Севилья».

«Аталанта» является не единственным клубом, который интересуется Демиралем. У игрока есть вариант продолжения карьеры в топ-клубе Бундеслиги.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:10
Хорошо, когда есть выбор - куда уйти.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:04
Посмотрим что получится
izrafel
izrafel
вчера в 08:58
Юве еще нужно договариваться о переходе...
Djebrael
Djebrael
вчера в 08:57
Посмотрим, какая это будет замена
Mekail
Mekail
вчера в 08:55
Заменит, если он перейдет...
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