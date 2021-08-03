Защитник «Фиорентины» заменит Демираля в «Ювентусе»

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вчера, 08:54

Защитник близок к уходу из «Ювентуса».

Как сообщается, турецкий футболист, скорее всего, продолжит карьеру в «Аталанте». В качестве замены Демираля «Ювентус» рассматривает защитника «Фиорентины» . Серб принял решение не продлевать свой контракт с «фиалками». Чтобы не потерять игрока бесплатно следующим летом, «Фиорентина» готова продать Миленковича в это трансферное окно за 18 млн евро. В подписании защитника также заинтересованы «Вест Хэм» и «Севилья».

«Аталанта» является не единственным клубом, который интересуется Демиралем. У игрока есть вариант продолжения карьеры в топ-клубе Бундеслиги.