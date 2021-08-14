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Петржела: «Отмена лимита — благо для российского футбола»

сегодня, 14:10

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию, что в России могут отменить лимит на легионеров.

Это отличные новости. Такое решение назревало. Я уже не первый раз говорю, что лимит убивает конкуренцию. Отмена лимита на легионеров может воскресить российский футбол. Сейчас он находится на самом дне. Нельзя, чтобы российские болельщики привыкали к постоянным вылетам команд из еврокубков, а происходит именно так. Никого уже не удивишь очередным позорным выступлением на европейской арене.

Примут ли клубы новую реформу? Если они не враги сами себе, то примут, сомнений нет. Менеджерам будет намного проще формировать трансферную политику, укомплектовывать состав. Клубы смогут начать зарабатывать на продажах игроков. Отмена лимита — благо для российского футбола и надежда на светлое будущее.

Напомним, что отмена лимита на легионеров — это не единственные возможные реформы в российском футболе.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 15:02
Размечтались)) Кто же будет отменять лимит, когда вся страна занимается импорто-замещением. НЕ ВЕРЮ!!!! Болтовня всё это.
112910415
112910415
сегодня в 14:55
Для верхних клубов - благо...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:49
"Сейчас он находится на самом дне." Ну до Сан-Марино еще имеется достаточный зазор для свободного падения и непочатый край работы в этом направлении, поэтому снизу могут еще не раз постучать. Благо для этого наши "идущие на смерть в ЕК" стараются прилагать максимум усилий. Так что по поводу "на дне"...
beefs
beefs
сегодня в 14:41
интересные у нас реформы, то лимит отменить, то ввести, то весна - осень, то осень - весна, а футбол все ветшает и ветшает - ОБИДНО...
протон1
протон1
сегодня в 14:29
пойдет только на пользу росс футболу. захотят свои играть пусть играют. конкуренцию никто не отменял
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 14:27
отмена лимита сыграет плюсом клубам первой пятерки. остальные , которые не могут себе позволить купить иностранца, будут выживать от смерти. ну а в сборной вообще играть будет некому. сейчас уже в нападении выходят игрочишки низкого пошиба, да и в защите раз два и обчелся...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:25
Давно пора это сделать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 14:25
Вся вторая половина таблицы будет состоять из дешёвых таджиков и узбеков. Их выгоднее иметь, чем беленова, Сергеева, глебова и многих других наших, которые за копейки, которые платят корейцам, например, играть не будут. В низкосортные леги безлимитные будут. Богатым 5-6 клубам может и хорошо, а большинству не очень
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 14:20
А потому что зобнин игрок чуть выше среднего уровня для РПЛ, а фернандо кот в мешке. А Промесу, Ларсону, Жиге меньше платят чем зобнину, или джикия? ЗОбнин проучает за игру, а не за паспорт.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 14:15
Вот вот. Почему мы должны завалить деньгами Зобнина когда Фернандо в дверь уже стучится?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:11
Возьмите кто нить Власту))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:11
Поддерживаю эту точку зрения
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