«РФС паникует», «России не нужны советы голландцев». Возможные реформы российского футбола многие приняли в штыки

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вчера, 18:08

Местами очень странная реакция.

На прошлой неделе РФС выступил с официальным заявлением относительно готовящихся при участии голландской компании Hypercube глобальных реформ российского футбола. Хотя еще ничего не утверждено и не подписано, возможные перемены успели напугать и возмутить людей, имеющих непосредственное отношение к футболу. «Соккер.ру» констатирует: пока противников слишком много, переубедить всех не удастся, реформы можно провести только волевым решением высшего руководства РФС , если удастся добиться поддержки Министерства спорта.

Представители клубов и «футбольные люди» в основном протестуют

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова»:

Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим. Данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.

Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы»:

Это сложная тема. Но не надо забывать, что ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе. Этим все сказано. Футбол — консервативный вид спорта. Надо все правильно взвесить. И еще раз, топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед что ли будем изобретать?

Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина»:

Я изучил все материалы, которые нам представили на заседании исполкома РФС . Мне интересно, но есть много вопросов. Та реформа, которая предлагается в РПЛ , нуждается в доработке. Работа большая сделана, может, и есть какие-то хорошие моменты, но мне кажется, что эти новомодные форматы попирают спортивный принцип. С этой точки зрения много несправедливостей.

Вадим Андреев, генеральный директор «Крыльев Советов»:

Все понимают, что необходимо что-то делать, но, к сожалению, пока никто не понимает, как и что нужно менять. Основное по этой концепции, что в плюсе будут только топ-клубы, а остальные так и будут в низах. Богатые станут богаче, бедные станут беднее.

Но есть и другая сторона. В частности, глава нидерландской компании Hypercube, проводившей исследования для РФС , заявил, что 5 из 6 ведущих клубов РПЛ поддерживают реформы.

Питер Ньювенхейс, глава Hypercube:

Я не имею полномочий раскрывать то, что клубы говорили конфиденциально. Но если посмотреть на категорию «А» («Зенит», «Краснодар», ЦСКА , «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»), пять из шести команд выступили за реформу, один занял нейтральное положение. Это очень важно, потому что именно клубы из категории «А» выступают от лица России в еврокубках. Очень важно, чтобы крупные клубы согласились. Естественно, мы говорили и с другими клубами, не все поддержали эти изменения. Кроме этого у нас есть анкеты болельщиков, тренеров. Если посмотреть на анкеты, там отношение не такое отрицательное. Мы будем слушать мнения разных сторон.

Точно поддерживает реформы Леонид Федун, который несколько лет назад предлагал свою концепцию развития российского футбола. Предложенные голландцами изменения владелец «Спартака» тоже поддерживает:

Реформы в нашем футболе необходимы, все прекрасно это понимают. За несколько лет наш футбол скатился практически на самое дно. Нужно применять меры, чтобы не скатиться совсем в пропасть. РФС заключил контракт с голландской компанией. Эти люди уже поработали с Данией и Австрией. Результат у этих команд на прошедшем Евро куда лучше, чем у сборной России. Клубный футбол у них тоже начал расцветать. «Зальцбург» достойно показал себя в Лиге чемпионов. Надеюсь, что реформы Hypercube дадут плоды в ближайшее время.

Исполком РФС вернется к обсуждению реформ в августе, а пока суммируем мнения. Кто-то слепо приветствует любые изменения, видя, в каком состоянии российский футбол, другие, напротив, уверены в несостоятельности предложенных реформ. Есть и те, кто считает, что голландцы не предложили ничего нового, вроде как мы и до них были знакомы с проблемами российского футбола. Чердцанцев утверждает, что голландцы озвучили его идеи, а Аршавин предложил оригинальный выход.

Вячеслав Колосков, бывший президент РФС :

Дюков уже несколько лет говорит о необходимости преобразований. Все это приведет к повышению мастерства наших футболистов. И как следствие — мы будем более конкурентоспособны на международной арене. В течение последних двух лет были поиски, тема с реформами обсуждалась. Наконец-то выстроилась определенная линия. Я не готов сейчас судить, хорошо это или плохо, ибо для этого необходимо время. Могу сказать одно — решение направлено в лиги и клубы. Это очень важно, ведь именно команды заинтересованы выступать на высоком уровне, чтобы сохранился зрительский интерес. Идеологи этой перестройки говорят о том, что реформы дадут больше денег клубам. В целом поддерживаю, но не саму идею, а желание обсудить все с командами. Я полностью за такой подход.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

По этому поводу есть хорошее народное выражение: когда коту нечего делать, он яйца лижет. Я слышал, что на реформу потратили несколько сотен тысяч евро. Можно было найти в России, даже меня попросить, я бы, наверное, за недельку этот бред написал, может, и в два раза больше. Ещё одна мудрость: когда не очень хорошо идут дела в публичном доме, обычно меняют контингент, а не кровати. Понятно, надо отвлечь людей, нести какой-то бред, показывать деятельность. Очередные деньги на ветер и подарки европейским проходимцам.

Андрей Канчельскис, экс-футболист МЮ и сборной России:

Мы в глубокой яме. Сейчас позвали голландцев, чтобы спасти ситуацию. Наверное, у кого-то есть личный интерес в приглашении именно этой компании. Все бросились в крайность, РФС паникует. В своё время приглашали немцев. Заплатили им — давайте заплатим теперь кучу денег и голландцам. Следующей страной, которая вызовется спасать наш футбол, станет Китай. Странно, что финальное решение по реформам Hypercube будет принимать Правительство РФ . Ни в одной стране мира футбольные вопросы не решаются на таком уровне. Хотя в РФС сидят как раз нефутбольные люди — что они могут решить без отмашки «сверху»?

Миодраг Божович, бывший главный тренер клубов РПЛ :

Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно. Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе — они скажут, что футболисты в России получают большие деньги. Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы.

Георгий Черданцев, футбольный комментатор:

Полностью поддерживаю заявление РФС о реформах лиг. При этом не нашёл для себя в нём ничего нового: это всё либо предлагал я сам — в статьях, Telegram, интервью — либо это некая квинтэссенция из того, о чём я говорил со своими гостями в разных программах.

Андрей Аршавин, экс-футболист «Зенита» и сборной России:

Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ . По сколько команд берём? По две. А из России оставляем 12. Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесётся УЕФА , кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ …

Если вы и сами еще не успели разобраться в предложенных вариантах и выработать собственное мнение о возможных реформах российского футбола, то вам сюда.