Федотов: «Пенальти в ворота „Зенита“ в матче с „Локо“ назначен ошибочно»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» (1:1).

11-метровый в ворота «Локо» назначен верно, но это не решение Карасёва. Он отстал от эпизода на 35 метров. Скорее всего, ему помог ассистент или VAR . Что касается жёлтой Гильерме, то это не удаление, так как он пытался сыграть в мяч.

В ворота «Зенита» же пенальти назначен ошибочно. Игрок «Локо» начал прыгать ещё до касания с Ерохиным. Так что «Локомотив» не должен был бить 11-метровый.