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Федотов: «Пенальти в ворота „Зенита“ в матче с „Локо“ назначен ошибочно»

сегодня, 19:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» (1:1).

11-метровый в ворота «Локо» назначен верно, но это не решение Карасёва. Он отстал от эпизода на 35 метров. Скорее всего, ему помог ассистент или VAR. Что касается жёлтой Гильерме, то это не удаление, так как он пытался сыграть в мяч.

В ворота «Зенита» же пенальти назначен ошибочно. Игрок «Локо» начал прыгать ещё до касания с Ерохиным. Так что «Локомотив» не должен был бить 11-метровый.

Ранее Федотов оценил эпизод со второй желтой карточкой Далера Кузяева.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ puperr (раскрыть)
сегодня в 23:04
В таких ситуациях никто не может остановится... Но!

Настоящие профи просто перепрыгивают лежащего, чтобы не нанести травму - это первое!

Если два игрока борются за мяч - какого, извините, хрена, ты несёшься на такой скорости в гущу событий? Ты даже не знаешь у кого остался мяч - а уже летишь, кому бы врезать? - это второе.

Головой надо сначала думать, а уж потом всё остальное... Если ему в следующей игре так в голову засветят, я думаю он сразу поумнеет...
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 22:53
Просто Зенит и в меньшинстве может выиграть, поэтому надо было подарить очко Локомотиву на радость московской публике. Думаю судьи и дальше будут топить Зенит. Локомотив пусть радуется подаренному очку, ведь предыдущие игры показали разницу в классе между командами, поэтому судья все делал чтобы нивелировать это. Ничья на выезде, с учетом неадекватного судейства- хороший результат. Локомотив обижать не хочу, уважаю за матчи в ЕК. У Зенита нет конкурентов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:43
Абсолютно согласен...с мнением непредвзятого, честного и справедливого человека...
minai
minai
сегодня в 22:18, ред.
Ну так что ж ты сидишь. Надо бить во все колокола, епта !
Даниил Корохов
Даниил Корохов
сегодня в 22:11
И тем радостней на душе! Ещё бы весь сезон таких пенальти и несправедливости в адрес бомжей и они начнут понимать, что чувствуют другие фанаты, когда их команды заслуживают в игре против немытых!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:11
https://football24.ru/articles/49924-gore-jekspert-6-strashnyh-oshibok-sudi-igorja-fedotova.html

Как судья творивший вот это может судить других коллег!?((
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:08
Блин одни эксперДы смотрю!
n272nm
n272nm
сегодня в 22:08, ред.
Судейство нет смысла обсуждать. Результат на табло. Но у меня есть вопрос для злопыхателей ненавидящих Зенит. Если Кузяеву показали ЖК за то, что он наступил на ногу сопернику, то какую карточку должны были показать игроку Локомотива, за удар ногой по лицу Малкома?! Заодно можете озвучить свои версии, почему никакой карточки показано не было:))))
n272nm
n272nm ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:04
Чем ты смотрел футбол?!:)) Как раз после контакта Азмун и начал падать.
Strashniy
Strashniy
сегодня в 21:59
Даже тарасовский демагог и враг Зенита Федотов признал, что пенальти не было.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:52
Что не болельщик, то судья. Самый знающий и справедливый, но ... почему-то только относительно своего клуба. Есть ЭСК - они и разберутся, если поступят жалобы.
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 21:51
Бабушки на базаре сказали, что судьи уже не хотят подсуживать зениту, но приходится
pomor45
pomor45 ответ halfbeek (раскрыть)
сегодня в 21:49
Кто должен создать несколько сильных клубов? Газпром? Почему Лукойл не может создать сильный клуб? ВЭБ не может. Роснефть не подключается. Русал? Кто?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:49
Это обычное дело судейские ошибки в рпл.
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:42
И как же он мог, завалившись до контакта, заехать пяткой в нос?
halfbeek
halfbeek
сегодня в 21:41
Там оба пенальти с натяжкой. Азмун специально тянул ногу чтобы зацепиться за руку, а Жемалетдинов упал в штрафной , но мяч в штрафную не вошел. По этой причине счет справедлив. Сама же игра показала что чемпионат смотреть нет смысла. Зениту накупили таких игроков что остается только подождать весны. Действия Газпрома во вред российскому футболу. Для его развития нужно стараться создать несколько сильных клубов , а не один, у которого не будет соперников. Даже в рекламе Газпрома идут сюжеты разгрома Спартака. И это глобальная компания. С такими мелочными замашками.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:38
Хватит блажить,"бывший"!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 21:36
Да не поплыл он, на сковородку не хочется.
puperr
puperr ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 21:36
Если сможешь на месте Магкеева на такой скорости мгновенно остановиться без какого-то лишнего шага продвижения, то ты наверно с другой планеты и тебе не подвластны законы физики. По повторам видно, что игрок Локо пытается избежать лишнего контакта, хотя мог просто шипами наступить и побежать дальше.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:36
Федотка, лучше бы молчал!.
makkie
makkie
сегодня в 21:29
А Азмун не симулировал что ли?
Завалился до контакта с Гильерме и тому пяткой в нос въехал к тому же)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 21:21
Увы, это футбол. Напомнить Паршивлюка или Диканя?
oFANATo
oFANATo ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:17
Грустно что лучший судья боится с первого раза показывать вторую желтую Кузяеву.....теперь он опять не лучший судья раз прогибается под газпром.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:12
Карасёв просто уравнял счёт, т.к. счёл игру ничейной. Грустно, что лучший судья склонен , а не только судить игру, но и регулировать её.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 21:10
Карась в рпл и Карась в Европе, это совсем два разных вида судейства, там нужно судить по европейски, а здесь как скажут
Хиромант
Хиромант ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:03
Я тоже за футбол с голами с игры, но ты видать саму игру-то и не смотрел...

Про какой локоть ты пишешь? Два игрока схлестнулись в борьбе за мяч, один из них завалил другого на газон...

СПРАШИВАЕТСЯ: КАКОГО ХРЕНА ТРЕТИЙ ИГРОК НА СКОРОСТИ ЛЕТИТ В МЕСТО БОРЬБЫ, И С РАЗБЕГА (ДАЖЕ НЕ СБАВЛЯЯ СКОРОСТИ - на повторе это видно!),БЬЁТ С РАЗМАХА ЛЕЖАЩЕГО МАЛКОМА БУТСОЙ ПО ГОЛОВЕ???

ЭТО ТАК ПРОФИ ИГРАЮТ, ЧТО ЛИ?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:56
Когда уже нападающие в нашем чемпионате начнут забивать
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
сегодня в 20:56
А почему Зенит?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:54
Игорь в последнее время стал чаще поддерживать газпром, к чему это?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 20:54
Я за футбол с голами с игры, Малком нулевой, а по голове получил не логтем а случайно, это футбол.
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