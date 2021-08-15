Федотов: «Пенальти в ворота „Зенита“ в матче с „Локо“ назначен ошибочно»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» (1:1).
11-метровый в ворота «Локо» назначен верно, но это не решение Карасёва. Он отстал от эпизода на 35 метров. Скорее всего, ему помог ассистент или VAR. Что касается жёлтой Гильерме, то это не удаление, так как он пытался сыграть в мяч.
В ворота «Зенита» же пенальти назначен ошибочно. Игрок «Локо» начал прыгать ещё до касания с Ерохиным. Так что «Локомотив» не должен был бить 11-метровый.
Ранее Федотов оценил эпизод со второй желтой карточкой Далера Кузяева.
Настоящие профи просто перепрыгивают лежащего, чтобы не нанести травму - это первое!
Если два игрока борются за мяч - какого, извините, хрена, ты несёшься на такой скорости в гущу событий? Ты даже не знаешь у кого остался мяч - а уже летишь, кому бы врезать? - это второе.
Головой надо сначала думать, а уж потом всё остальное... Если ему в следующей игре так в голову засветят, я думаю он сразу поумнеет...
Настоящие профи просто перепрыгивают лежащего, чтобы не нанести травму - это первое!
Если два игрока борются за мяч - какого, извините, хрена, ты несёшься на такой скорости в гущу событий? Ты даже не знаешь у кого остался мяч - а уже летишь, кому бы врезать? - это второе.
Головой надо сначала думать, а уж потом всё остальное... Если ему в следующей игре так в голову засветят, я думаю он сразу поумнеет...
Как судья творивший вот это может судить других коллег!?((
Как судья творивший вот это может судить других коллег!?((
Завалился до контакта с Гильерме и тому пяткой в нос въехал к тому же)
Завалился до контакта с Гильерме и тому пяткой в нос въехал к тому же)
Про какой локоть ты пишешь? Два игрока схлестнулись в борьбе за мяч, один из них завалил другого на газон...
СПРАШИВАЕТСЯ: КАКОГО ХРЕНА ТРЕТИЙ ИГРОК НА СКОРОСТИ ЛЕТИТ В МЕСТО БОРЬБЫ, И С РАЗБЕГА (ДАЖЕ НЕ СБАВЛЯЯ СКОРОСТИ - на повторе это видно!),БЬЁТ С РАЗМАХА ЛЕЖАЩЕГО МАЛКОМА БУТСОЙ ПО ГОЛОВЕ???
ЭТО ТАК ПРОФИ ИГРАЮТ, ЧТО ЛИ?
Про какой локоть ты пишешь? Два игрока схлестнулись в борьбе за мяч, один из них завалил другого на газон...
СПРАШИВАЕТСЯ: КАКОГО ХРЕНА ТРЕТИЙ ИГРОК НА СКОРОСТИ ЛЕТИТ В МЕСТО БОРЬБЫ, И С РАЗБЕГА (ДАЖЕ НЕ СБАВЛЯЯ СКОРОСТИ - на повторе это видно!),БЬЁТ С РАЗМАХА ЛЕЖАЩЕГО МАЛКОМА БУТСОЙ ПО ГОЛОВЕ???
ЭТО ТАК ПРОФИ ИГРАЮТ, ЧТО ЛИ?