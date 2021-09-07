Провал трансферной кампании «Спартака» не в отсутствии покупок. Клуб хаотично выстраивает отношения с футболистами

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сегодня, 17:25

И вечно страдает от этого.

«Сложная трансферная кампания без спортивного директора»

Сегодня последний день трансферного окна в РПЛ , и многие клубы уже подвели итоги работы на рынке (хотя еще есть толика надежды на подписание Глебова из «Ростова»). В частности, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал понять, что работа по приобретению футболистов завершена, попутно развеяв слухи о том, что Руй Витория был намеренно лишен усиления. При этом Мележиков рассказал о позитивных итогах трансферного окна: удержали Жиго, трудоустроили Урунова, Рошу и Крала, подписали новые контракты с Джикией и Соболевым.

Все это, конечно, здорово, но тот же Мележиков перед стартом сезона заявил, что цель «Спартака» — чемпионство, а заложенная в бюджет задача — второе место и попадание в квалификацию Лиги чемпионов. И какие усилия клуб предпринял для этого? Вряд ли избавление от Урунова и Роши поспособствует выполнению турнирных задач. Впрочем, это тоже звенья той цепи, к которой привязан якорь, тянущий «Спартак» на дно. Хаотичные кадровые решения не позволяют команде стать сильнее.

Несколько классических сюжетов

Говорят, что на ошибках учатся. Умные — на чужих, кто чуть поглупее — на своих. «Спартак» совершает ошибки и идет дальше, и если выпадает шанс еще разок наступить на знакомые грабли, то не отказывает себе в таком удовольствии. Вот несколько избитых сюжетов, которые повторяются из года в год:

1. Купить футболиста сомнительных талантов или не подходящего под стиль команды, чтобы разочароваться в нем через полгода и рьяно пытаться от него избавиться. Особенно отчетливо прослеживается на примере легионеров: Хендрикса подписали полгода назад «под будущего тренера», летом пытались от него избавиться, но голландец не собирается отказываться от контракта, который нигде больше не получит. К зиме может оказаться, что занимающий еще один легионерский слот Кофрие банально не тянет, но и его действующий контракт придется уважать.

2. «Спартак» настолько уважает контракты неугодных футболистов, что регулярно выплачивает им все причитающееся и отпускает свободными агентами. С глаз долой — из сердца вон. В свое время так обогатили Глушакова, Комбарова, Попова, Боккетти, Еременко. Другой вариант — задвинуть футболиста куда-нибудь на задворки клуба и платить какому-нибудь футболисту «Спартака-2» миллионы. Давно ли содержали Ташаева с Гулиевым, не говоря о Роше и Урунове? Сейчас переговоры о разрыве контракта ведет Мирзов.

3. От щедрот улучшить своему футболисту условия, чтобы защитить его от соблазнов конкурентов. А заодно сделать так, что спортсмену больше не о чем мечтать и не к чему стремиться. Сейчас под прицелом Соболев, который получил новый контракт, что совпало с большим спадом в его игре.

4. «Спартак» не умеет и никогда не умел ставить цели и добиваться их. Редкие удачные попадания являются исключениями из основного правила. Причем не важно, кто в данный момент заведует трансферами в клубе, стиль остается неизменным. Типичную ситуацию обрисовал Евгений Мележиков:

Нам отказались продавать первых двух игроков на позицию правого защитника из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: «А как так получилось? Это же твой список». Он ответил: «Невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку». Тогда я сказал: «Покупай третьего». Попов ответил: «У нас с тренером появились сомнения». После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну а что было дальше, вы сами знаете.

5. Ответить отказом на солидное предложение по лидеру команды, остаться без денег и с футболистом без мотивации в составе. 10-11 лет назад Веллитон мог уехать в «Вольфсбург» за 15 миллионов евро, а после отказа немецкому клубу забил за «Спартак» 6 голов, набрал лишний вес и через время ушел за какие-то копейки. Неумение вовремя продавать подводит «красно-белых» и прямо сейчас. И оно, возможно, определяющее.

Покупки — искусство, продажи — ремесло

Наверное, можно сравнить продажи футболистов с обороной, а покупки с атакой. Скаутинг, переговоры, оценка перспектив, выбор из десятков вариантов — это сложнейший процесс, тут нужны и знания, и опыт, и интуиция. Однако о новичках и говорить не приходится, если клуб не владеет базовым умением — выгодно и своевременно распоряжаться своими активами. Для этого нужно выстраивать отношения со своими игроками и реагировать на интерес к ним извне.

Клуб-продавец, который заручился лояльностью своих игроков, владеет всей информацией, причем заблаговременно, не считая исключительных случаев. В таких обстоятельствах правильные решения приходят сами собой, но в «Спартаке» просто нет человека, который видит всю картину в клубе целиком и при этом обладает достаточно властью. Не сомневаюсь, что одна из причин слабого старта в нынешнем сезоне — переизбыток в составе футболистов с неопределенным будущим и жаждущих перемен.

Взять хотя бы легионеров. Хендрикса хотели вытурить вон, но он стойко держался. Жиго задумывался об уходе, еле уговорили остаться, причем контракт он продлевать не намерен. Из интервью Ларссона, которое он дал шведским СМИ во время пребывания в расположении сборной, можно сделать вывод, что Джордан хотел уехать из РПЛ и расстроился, что не получилось. Замечу, что в конце сезона-2021/22 у шведа останется год по контракту, и «Спартак» будет прижат к стенке, причем выручить солидную сумму за ценный актив уже не получится. Это все ради того, чтобы комиссия хитрого Камоцци оказалась как можно меньше?

Крал сидел на чемоданах с начала лета, «Спартак» мог продать его «Вест Хэму» еще до Евро и спокойно подыскивать замену, но вместо этого отпустил в конце августа, подписав Кофрие, который вроде как вместо Жиго. Одни продлевают контракты, другие хотят уйти, третьих пытаются выпроводить, а тут еще новый тренер, который ставит свой футбол и пытается выстроить коммуникацию с футболистами, у которых мысли заняты другим. Кстати, после закрытия трансферного окна «Спартак» может прибавить, но потом все повторится по кругу, ведь сложно сбить с пути того, кому все равно, куда идти.