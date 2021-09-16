Переговоры Кейна о новом контракте с «Тоттенхэмом» зашли в тупик

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16 сентября 2021, 13:36

Лондонский «Тоттенхэм» и нападающий не могут договориться о новом контракте. Ситуация зашла в тупик, поскольку президент клуба Дэниел Леви не хочет удовлетворять требования англичанина, которые он считает завышенными.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2024 года.