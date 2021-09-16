Переговоры Кейна о новом контракте с «Тоттенхэмом» зашли в тупик

Лондонский «Тоттенхэм» и нападающий Харри Кейн не могут договориться о новом контракте. Ситуация зашла в тупик, поскольку президент клуба Дэниел Леви не хочет удовлетворять требования англичанина, которые он считает завышенными.
Действующее соглашение игрока истекает летом 2024 года.
Понять можно обе стороны, а вот поймут ли эти стороны друг друга - это пока вопрос, на который ответа нет.
Всем здоровья.
Понять можно обе стороны, а вот поймут ли эти стороны друг друга - это пока вопрос, на который ответа нет.
Всем здоровья.