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Переговоры Кейна о новом контракте с «Тоттенхэмом» зашли в тупик

16 сентября 2021, 13:36

Лондонский «Тоттенхэм» и нападающий Харри Кейн не могут договориться о новом контракте. Ситуация зашла в тупик, поскольку президент клуба Дэниел Леви не хочет удовлетворять требования англичанина, которые он считает завышенными.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
17 сентября в 14:18
Они в этом тупике уже год как. Пусть даже не думает продлять действующий, от этого бы убежать...
протон
протон
16 сентября в 16:53
Изначально зря подписывал такой долгосрочный контракт.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 15:46, ред.
У Кейна еще три года контракта, так что придется пахать. Сам подписал себе кабалу на шесть лет, и ведь все устраивало, а теперь вот маловато показалось. К окончанию контракта ему 31 стукнет, может Леви на это и рассчитывает? Продавать лидера сейчас - себе дороже, да и смысла нет, и зарплату повышать за три года до окончания контракта не хочется. За три года Кейн может и сдать.
Понять можно обе стороны, а вот поймут ли эти стороны друг друга - это пока вопрос, на который ответа нет.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
16 сентября в 13:48
Это не удивительно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 сентября в 13:44
Перевести его в дубль
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 сентября в 13:42
Ёжики плакали и кололись, но продолжали лезть на кактус
Василий 50
Василий 50
16 сентября в 13:40
Да пошёл он...
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