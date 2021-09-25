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Губерниев — об отставке Сёмина: «И на старуху бывает непруха»

25 сентября 2021, 15:32

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».

У Юрия Палыча не получилось в «Ростове». В его отставке нет ничего особенного. Как говорится, и на старуху бывает непруха. Возможно, он останется на даче и будет распивать вино.

Он способен тренировать дальше. У него не получалось хорошо тренировать в сборной, но в клубной карьере он был хорош.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
25 сентября в 21:32
В ослоумии Губерниеву не откажешь. Отличное дополнение к бездонной наглости и беспредельного самомнения. Распространяется по Матч ТВ, как борщевик по заброшенному полю.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Конь 666 (раскрыть)
25 сентября в 18:43
Чемпион Украины: (1) 2008/09
Обладатель Суперкубка Украины: (1) 2011
goalaktika
goalaktika
25 сентября в 17:42
Кипиш-мейкер у микрофона
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Конь 666 (раскрыть)
25 сентября в 17:16
Ну он с Динамо Киев становился чемпионом и мордовию вытаскивал в верхнюю половину таблицы.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 сентября в 17:14
Когда хоть кирпич на губошлёпа найдётся...
Палыч82
Палыч82 ответ ABir (раскрыть)
25 сентября в 17:07
И про сборную Губер чушь сморозил,)
ABir
ABir
25 сентября в 16:50
Похоже слили Палыча в очередной раз. Но про вино Губерниевым не стоило бы говорить. Дёшевая, какая-то шутка вышла
sv_1969
sv_1969
25 сентября в 16:01
будет распивать вино.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282345/guberniev-dmitriy-rostov
А это 76 не пьет разве?(( До чего же 12 этот губошлеп((
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 16:00
Лучше бы тебя ничего не спрашивали((
Сидор новый
Сидор новый
25 сентября в 15:54
Уж ты Дима, лучше бы помолчал в тряпочку...
112910415
112910415
25 сентября в 15:51
прогоните этого универсального комментатора
sten312
sten312
25 сентября в 15:43
До чего отвратен Губер,все о чем он говорит и пишет превращается в губерьмо.
Аксинья
Аксинья
25 сентября в 15:40
Слили Шпалыча, посмотрим какие движения начнутся при Зауре))
Конь 666
Конь 666
25 сентября в 15:40
В клубах у него получалось только в одном клубе. И то при полной поддержке
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
25 сентября в 15:39, ред.
Кто о чем,а тазик о водичке//////распивать вино
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 15:39
Служка Канделаки,не искажай русские поговорки.Греби аккуратнее.
beefs
beefs
25 сентября в 15:38
Пора, Юра, пора...
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