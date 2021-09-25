Губерниев — об отставке Сёмина: «И на старуху бывает непруха»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход с поста главного тренера «Ростова».

У Юрия Палыча не получилось в «Ростове». В его отставке нет ничего особенного. Как говорится, и на старуху бывает непруха. Возможно, он останется на даче и будет распивать вино.

Он способен тренировать дальше. У него не получалось хорошо тренировать в сборной, но в клубной карьере он был хорош.