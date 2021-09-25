Губерниев — об отставке Сёмина: «И на старуху бывает непруха»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».
У Юрия Палыча не получилось в «Ростове». В его отставке нет ничего особенного. Как говорится, и на старуху бывает непруха. Возможно, он останется на даче и будет распивать вино.
Он способен тренировать дальше. У него не получалось хорошо тренировать в сборной, но в клубной карьере он был хорош.
Обладатель Суперкубка Украины: (1) 2011
Обладатель Суперкубка Украины: (1) 2011
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282345/guberniev-dmitriy-rostov
А это 76 не пьет разве?(( До чего же 12 этот губошлеп((
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282345/guberniev-dmitriy-rostov
А это 76 не пьет разве?(( До чего же 12 этот губошлеп((