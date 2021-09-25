Карпин: «Могу пожелать Юрию Палычу успехов в будущей карьере»

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».
Могу пожелать Юрию Палычу успехов в будущей карьере. Что-то не получилось в «Ростове», но в будущем – только удачи!
Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».
Могу пожелать Юрию Палычу успехов в будущей карьере. Что-то не получилось в «Ростове», но в будущем – только удачи!
В сильной команде любой сыграет, ты сумей вытащить слабую...
В сильной команде любой сыграет, ты сумей вытащить слабую...
как же раздражает эта постоянная чехарда со сменой тренеров в наших клубах
как же раздражает эта постоянная чехарда со сменой тренеров в наших клубах
В Ростове никак себя не проявил...
В Ростове никак себя не проявил...