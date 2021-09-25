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Карпин: «Могу пожелать Юрию Палычу успехов в будущей карьере»

25 сентября 2021, 15:45

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».

Могу пожелать Юрию Палычу успехов в будущей карьере. Что-то не получилось в «Ростове», но в будущем – только удачи!

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 сентября в 18:49, ред.
Извини конечно тлько что-то вы не очень впечатляете! Значит Серега виноват?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
25 сентября в 18:47
Так на то его и брали, как мэтра.
В сильной команде любой сыграет, ты сумей вытащить слабую...
Василий 50
Василий 50
25 сентября в 18:39
Это просто троллинг
протон
протон
25 сентября в 18:16
ну да неожиданно прям вообще
как же раздражает эта постоянная чехарда со сменой тренеров в наших клубах
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 сентября в 16:28
Поди попробуй прояви! Это не ваш "флагман" всея восточной европы))
drug01
drug01
25 сентября в 16:20
Зря он вошёл в этот омут Сейчас...
Petergoff
Petergoff
25 сентября в 16:11
Палыча в сборную, Па лыыы чааааа. Чувствую, с ним, толк будет.
112910415
112910415
25 сентября в 16:10
отдыхать, теперь отдыхать
Caniggia
Caniggia
25 сентября в 16:05
Будущая карьера Сёмина - беззаботная пенсия, наверное, это имел ввиду Валера, пожелав удачи Палычу в будущей карьере.
mihaluch
mihaluch
25 сентября в 16:02
Палычу уже восьмой десяток какой там тренировать.
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 16:00
Уходя,подготовил яму для погребения тренерской карьеры Сёмина,но добр как никогда!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 15:59
Завязывать бы пора Шпалычу.
В Ростове никак себя не проявил...
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября в 15:52
Теперь ясно, что Палычу пора на пенсию.
shlomo2
shlomo2
25 сентября в 15:52
Ну да.... все Палычу желают....он последний из Могикан остался...
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