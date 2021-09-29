Кроос высказался о возможном подписании Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос о возможном подписании в мадридский клуб форварда ПСЖ .

Летом я уже говорил, что хотел бы, чтобы такой игрок, как он, пришел, но и если этого не произойдет, у нас будет хорошая команда.

Давайте посмотрим, что произойдет в будущем, мне трудно сказать, потому что я не тот, кто принимает решения. Его качество не изменилось, он хороший игрок, и мы знаем, что «Мадрид» хотел подписать его, но в итоге ничего не получилось.

Все продолжится, в том числе и без Мбаппе. Я думаю, что у нас все хорошо, и в будущем мое мнение не изменится: лучшие игроки должны быть в Мадриде, и Мбаппе обязательно будет одним из них.