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Кроос высказался о возможном подписании Мбаппе в «Реал»

29 сентября 2021, 15:27

Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о возможном подписании в мадридский клуб форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Летом я уже говорил, что хотел бы, чтобы такой игрок, как он, пришел, но и если этого не произойдет, у нас будет хорошая команда.

Давайте посмотрим, что произойдет в будущем, мне трудно сказать, потому что я не тот, кто принимает решения. Его качество не изменилось, он хороший игрок, и мы знаем, что «Мадрид» хотел подписать его, но в итоге ничего не получилось.

Все продолжится, в том числе и без Мбаппе. Я думаю, что у нас все хорошо, и в будущем мое мнение не изменится: лучшие игроки должны быть в Мадриде, и Мбаппе обязательно будет одним из них.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:06
Если Реал сможет заполучить Мбаппе, выходит, что Перес действительно просчитал всё на 200 шагов вперёд.
Djebrael
Djebrael
29 сентября в 15:49
Ну посмотрим, перейдет или нет
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 15:43
Подожди немного и он придёт !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 15:32
Если и не перейдёт не страшно,возьмут другого!
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