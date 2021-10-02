ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Козлов: «Не знаю, почему награду игроку матча с „Рубином“ вручили мне»

02 октября 2021, 18:04
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов, признанный лучшим игроком матча с «Рубином» (1:0), прокомментировал победу в 10-м туре РПЛ.

Очень сложная получилась игра. Не знаю, почему награду вручили мне. Считаю, что ее заслужил Нигматуллин. Ключевым моментом матча стал отраженный Артуром пенальти. Ну а мы свой 11-метровый реализовали. Конечно же, по игре нам нужно прибавлять. Что касается сегодняшнего матча, мы знали, что у «Рубина» очень сильные и быстрые фланговые футболисты. Важно было «перекрыть» фланги. Раз мы не пропустили, значит, справились с задачей. С победой.

Все новости
Головин получил специальную футболку за 100 матчей в составе «Монако»
Вчера, 22:29 ФотоКомментарии17
ОфициальноКасьерра — лучший игрок матча «Зенит» — «Сочи»
Вчера, 18:46 Комментарии10
ОфициальноБикфалви — лучший игрок матча «Уфа» — «Урал»
Вчера, 16:09 Комментарии6
ОфициальноМагкеев — лучший игрок «Локомотива» по итогам сентября
Вчера, 12:32 ФотоКомментарии3
ОфициальноКлаудиньо — лучший игрок «Зенита» по итогам сентября
Вчера, 11:31 ФотоКомментарии26
Козлов — лучший игрок матча «Рубин» — «Нижний Новгород»
02 октября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 08:26
Это тот самый футболер который чуть ногу Илье Самошникову не сломал? Тогда действительно у нижегородцев специфический подход к футболу 😆😆😆
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 19:05
Опять хаккеры вмешались в голосование! 😜
Шуnя771
Шуnя771
02 октября в 18:56
Наверное из-за фамилии...
Сварожич
Сварожич
02 октября в 18:08
Алексей играй так же и даже лучше....молодец
Рaтмир
Рaтмир
02 октября в 18:04
Заслужил по игре...полезно играл
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100