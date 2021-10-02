Козлов: «Не знаю, почему награду игроку матча с „Рубином“ вручили мне»

Защитник «Нижнего Новгорода» , признанный лучшим игроком матча с «Рубином» (1:0), прокомментировал победу в 10-м туре РПЛ .

Очень сложная получилась игра. Не знаю, почему награду вручили мне. Считаю, что ее заслужил Нигматуллин. Ключевым моментом матча стал отраженный Артуром пенальти. Ну а мы свой 11-метровый реализовали. Конечно же, по игре нам нужно прибавлять. Что касается сегодняшнего матча, мы знали, что у «Рубина» очень сильные и быстрые фланговые футболисты. Важно было «перекрыть» фланги. Раз мы не пропустили, значит, справились с задачей. С победой.