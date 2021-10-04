Милинкович-Савич может перебраться в «Ювентус»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может уйти из клуба.
26-летним игроком интересуется «Ювентус». Туринцы планируют включить в сделку по игроку своего хавбека Уэстона МакКенни.
Ранее слухи связывали Милинковича-Савича с испанским грандом.
Бьянконери, зная об очень высокой цене игрока Лацио (около 75 миллионов евро), были бы готовы выложить на стол двух игроков, а именно МакКенни и Пеллегрини. Оценка двух игроков составит около 45 миллионов евро, а Ювентус должен добавить тридцать миллионов, чтобы подписать Милинковича-Савича. Однако еще неизвестно, действительно ли Лацио заинтересован в МакКенни и Пеллегрини? Так что ждем. Трудно будет.
Бьянконери, зная об очень высокой цене игрока Лацио (около 75 миллионов евро), были бы готовы выложить на стол двух игроков, а именно МакКенни и Пеллегрини. Оценка двух игроков составит около 45 миллионов евро, а Ювентус должен добавить тридцать миллионов, чтобы подписать Милинковича-Савича. Однако еще неизвестно, действительно ли Лацио заинтересован в МакКенни и Пеллегрини? Так что ждем. Трудно будет.