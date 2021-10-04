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Милинкович-Савич может перебраться в «Ювентус»

вчера, 18:43

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может уйти из клуба.

26-летним игроком интересуется «Ювентус». Туринцы планируют включить в сделку по игроку своего хавбека Уэстона МакКенни.

Ранее слухи связывали Милинковича-Савича с испанским грандом.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:50, ред.
Ювентус продолжает преследовать Сергея Милинковича-Савича, полузащитника Лацио и сборной Сербии, родившегося в 1995 году,
Бьянконери, зная об очень высокой цене игрока Лацио (около 75 миллионов евро), были бы готовы выложить на стол двух игроков, а именно МакКенни и Пеллегрини. Оценка двух игроков составит около 45 миллионов евро, а Ювентус должен добавить тридцать миллионов, чтобы подписать Милинковича-Савича. Однако еще неизвестно, действительно ли Лацио заинтересован в МакКенни и Пеллегрини? Так что ждем. Трудно будет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
А утки летятЬ)
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53
Очень тяжело верится что он заинтересовал Юве.
Может Аллегри что знает ?
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:50
Это их дело
ДСА
ДСА
вчера в 18:44
Игрок хороший, но не суперзвезда
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