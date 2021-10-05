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«Барселона» получит на январское трансферное окно только 16 млн евро

вчера, 14:03

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» не сможет во время январского трансферного окна рассчитывать на большое усиление команды.

Утверждается, что каталонский клуб получит всего 16 млн евро, которые сможет потратить зимой.

Наиболее вероятным кандидатом на усиление «Барсы» в январе считается форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:57
А ещё она должна починить Ватс апп, который они сегодня поломали своими сообщениями, что Куман останется работать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:56
Масштабы финансового кризиса Барселоны были раскрыты более подробно, и, согласно сообщениям, клуб по-прежнему должен 98 миллионов фунтов стерлингов другим командам за продажу различных игроков за последние несколько лет. Несмотря на то, что в предыдущих отчетах утверждалось, что общая задолженность клуба перед другими командами уменьшилась на самом деле это не так. Ожидается, что президент клуба Лапорта и генеральный директор Ревертер расскажут прессе о результатах обширного финансового аудита, который был заказан, когда они приняли клуб в марте
Отчет также включает краткую информацию о задолженности перед другими клубами. Сообщается, что каталонские гиганты должны Ювентусу 39 миллионов евро в качестве компенсации за подписание контракта с Пьяничем.
Аякс по-прежнему требует 32 миллиона евро в качестве компенсации за Френки де Йонга и 16 миллионов евро в качестве компенсации за Сержино Дест, что увеличивает общий долг Барселоны перед голландским клубом до 48 миллионов евро. В прошлом сезоне пандемия коронавируса не принесла пользу команде, так как доходы были значительно сокращены из-за карантина и ограничений в отношении здоровья, и клуб потерял 481 миллион евро. Удачи Барса!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:24
У нас Торпедо больше на трансферы получает!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:20
Даже на Кокорина не хватит.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:05
Месси сожрал деньги на несколько лет вперёд
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:03
В зените подавились от смеха))
Futurista
Futurista
вчера в 14:50
У каталонских котов закончилась масленница)...
112910415
112910415
вчера в 14:48
Заболотного будут уговаривать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:46
Похоже никого толкового купить не удастся.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 14:31
Как раз на Кокорина хватит.
sir_Alex
sir_Alex ответ beefs (раскрыть)
вчера в 14:23
Богатые тоже плачут)))
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:19, ред.
Из них 12 отдадим неустойку Куману)) и с 4мя лямами придём взрывать трансферный рынок))
Mangur
Mangur
вчера в 14:13
Маловато для небожителей.
beefs
beefs
вчера в 14:06
богатые тоже считают...
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