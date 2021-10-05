«Барселона» получит на январское трансферное окно только 16 млн евро

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вчера, 14:03

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» не сможет во время январского трансферного окна рассчитывать на большое усиление команды.

Утверждается, что каталонский клуб получит всего 16 млн евро, которые сможет потратить зимой.

Наиболее вероятным кандидатом на усиление «Барсы» в январе считается форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.