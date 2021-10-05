«Барселона» получит на январское трансферное окно только 16 млн евро

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» не сможет во время январского трансферного окна рассчитывать на большое усиление команды.
Утверждается, что каталонский клуб получит всего 16 млн евро, которые сможет потратить зимой.
Наиболее вероятным кандидатом на усиление «Барсы» в январе считается форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.
Отчет также включает краткую информацию о задолженности перед другими клубами. Сообщается, что каталонские гиганты должны Ювентусу 39 миллионов евро в качестве компенсации за подписание контракта с Пьяничем.
Аякс по-прежнему требует 32 миллиона евро в качестве компенсации за Френки де Йонга и 16 миллионов евро в качестве компенсации за Сержино Дест, что увеличивает общий долг Барселоны перед голландским клубом до 48 миллионов евро. В прошлом сезоне пандемия коронавируса не принесла пользу команде, так как доходы были значительно сокращены из-за карантина и ограничений в отношении здоровья, и клуб потерял 481 миллион евро. Удачи Барса!
Отчет также включает краткую информацию о задолженности перед другими клубами. Сообщается, что каталонские гиганты должны Ювентусу 39 миллионов евро в качестве компенсации за подписание контракта с Пьяничем.
Аякс по-прежнему требует 32 миллиона евро в качестве компенсации за Френки де Йонга и 16 миллионов евро в качестве компенсации за Сержино Дест, что увеличивает общий долг Барселоны перед голландским клубом до 48 миллионов евро. В прошлом сезоне пандемия коронавируса не принесла пользу команде, так как доходы были значительно сокращены из-за карантина и ограничений в отношении здоровья, и клуб потерял 481 миллион евро. Удачи Барса!