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«Реал» не хочет платить 150 млн евро отступных за Нуньеса

вчера, 12:27

«Реал» изучает возможность подписания нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Defensa Central утверждает, что мадридский клуб не хочет платить 150 млн евро отступных, прописанных в контракте 22-летнего уругвайца. Отмечается, что решение «Реала» может открыть дорогу для «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», также заинтересованных в игроке.

Контракт Нуньеса с «Бенфикой» действует до лета 2025 года.

Ранее об интересе к Дарвину рассказал агент футболиста.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:42
За 150 миллионов можно солидно укомплектовать состав. Какой бред платить столько за одного игрока, который при этом даже не играл в топовой лиге. Им Азара и Бейла мало что ли?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:15
Платить не хочет, а игрока взять хочет 😀
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:06
Дарвин Нуньес произвел сильное впечатление с тех пор, как перешел в Бенфику из Альмерии летом 2020 года. После достаточно приличной первой кампании в португальском клубе уругвайский футболист в начале сезона 2021/22 , забивал голы ради забавы.
Пока в этом сезоне 22-летний нападающий забил шесть голов в восьми матчах во всех соревнованиях, в результате чего соотношение минут к голам составило 87. Его электрическое начало сезона не осталось незамеченным. Не только Реал хочет его, и не только Реал не хочет заплатить такие деньги за него.
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:14
Очень несуразные деньги....
Nazi
Nazi
вчера в 13:08
Всех надо брать и Мбаппе и Холланда и этого тоже.. Все лучшие должны играть за Реал. Всем остальным сосать чупа-чупс.
ДСА
ДСА
вчера в 12:37
150 млн. - это грабеж.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:37
Они не сумасшедшие чтоб платить такие деньги.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:31
А где деньги? Всех хочет купить Реал
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