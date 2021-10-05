«Реал» не хочет платить 150 млн евро отступных за Нуньеса

«Реал» изучает возможность подписания нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.
Defensa Central утверждает, что мадридский клуб не хочет платить 150 млн евро отступных, прописанных в контракте 22-летнего уругвайца. Отмечается, что решение «Реала» может открыть дорогу для «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», также заинтересованных в игроке.
Контракт Нуньеса с «Бенфикой» действует до лета 2025 года.
Ранее об интересе к Дарвину рассказал агент футболиста.
Пока в этом сезоне 22-летний нападающий забил шесть голов в восьми матчах во всех соревнованиях, в результате чего соотношение минут к голам составило 87. Его электрическое начало сезона не осталось незамеченным. Не только Реал хочет его, и не только Реал не хочет заплатить такие деньги за него.
Пока в этом сезоне 22-летний нападающий забил шесть голов в восьми матчах во всех соревнованиях, в результате чего соотношение минут к голам составило 87. Его электрическое начало сезона не осталось незамеченным. Не только Реал хочет его, и не только Реал не хочет заплатить такие деньги за него.