«Реал» не хочет платить 150 млн евро отступных за Нуньеса

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вчера, 12:27

«Реал» изучает возможность подписания нападающего «Бенфики» .

Defensa Central утверждает, что мадридский клуб не хочет платить 150 млн евро отступных, прописанных в контракте 22-летнего уругвайца. Отмечается, что решение «Реала» может открыть дорогу для «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», также заинтересованных в игроке.

Контракт Нуньеса с «Бенфикой» действует до лета 2025 года.

Ранее об интересе к Дарвину рассказал агент футболиста.