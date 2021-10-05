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Гризманн может покинуть «Атлетико» в январе

вчера, 14:32

Сообщается, что нападающий Антуан Гризманн может покинуть ряды «Атлетико» в январе.

Форвард выступает за мадридский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Барселоне».

Если Гризманн в ближайшее время не сможет убедить тренерский штаб «Атлетико» в своей необходимости, то Антуан, вероятнее всего, вернется в «Барселону» зимой.

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Все комментарии
88_DEIVID
88_DEIVID ответ League1 (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
Да да, при этом вырастили Хави и Иньесту - лучших игроков в истории испанского футбола, без которых фурия рохо так и осталась бы средней командой. А так хотя бы 6 лет доминации в футболе. И напомнить про аргентинца? Ни один клуб не вырастил, именно для себя, игрока такого уровня как Месси.
League1
League1
вчера в 17:46
Скольких топовых футболистов уже загубила барса, а скольких ещё загубит со своей футбольной "философией". Надо быть не очень умным, чтобы согласиться перейти в барсу.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 15:32
Болелы его назад никогда не примут, нечего ему там делать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:25
Может покинуть, а может и не покинуть. Статья ни о чем
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:15
Переход в Барселону был явной ошибкой. Причем ошиблись и Гризман, и Барселона. Гризман то хоть подзаработал, а Барселоне этот переход пошел в минус. Огромная зарплата, отдача минимальная - очень неудачный трансфер, впрочем при Бартомеу большинство трансферов были сомнительные. Ну а где окажется Гризман в итоге - это большой вопрос??? Пока Антуан явно находится не в своей тарелке.
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:08
Видимо, не тянет уже требований Симеоне после физрука Кумана. Карьера пошла на спад из-за перехода в Барселону.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:01
Вон оно как
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01
Посмотрим чем всё это закончится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:54
В зенит его надо)) Там люди не парятся когда на лавках сидят и клуб это не парит))
1bear
1bear
вчера в 14:53
гоните его ссаными тряпками...предателя
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:50
Как пришёл так и уйдёт.
112910415
112910415
вчера в 14:49
да старайся уже, чтоб оставили !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:45, ред.
Многое зависит от самого Гризманна, от его желания играть за "Атлетико", и исходя из этого, от его игры за "Атлетико" зависит останется ли он играть за команду Д.Симеоне или нет...

Надо доказывать своей игрой главному тренеру, что он не только нужен, а он необходим "Атлетико", команде, которая борется за трофеи наивысшего качества в европейском клубном футболе...
На мой взгляд, у Гризманна есть шансы, доказать своей игрой Д.Симеоне, что он необходим команде, было бы желание...
Играть за "Атлетико", это, пожалуй, лучший вариант для игрока, которому 30 лет, и который попробовал играть в другой команде, а что из этого получилось, мы знаем...

Играй, доказывай, оставайся в "Атлетико" - это лучший вариант для А.Гризманна.
Но в любом случае, решающее слово будет за главным тренером Д.Симеоне!
Верг
Верг
вчера в 14:37
Любой из трио Лемар,Феликс,Корреа лучше на поле, чем французская балонка, да даже лучше в составе Карраско играет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:37
Только был рад вновь надеть майку матрасников, радовался до небес теперь уже покидает клуб.
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