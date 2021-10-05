Гризманн может покинуть «Атлетико» в январе

Сообщается, что нападающий Антуан Гризманн может покинуть ряды «Атлетико» в январе.
Форвард выступает за мадридский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Барселоне».
Если Гризманн в ближайшее время не сможет убедить тренерский штаб «Атлетико» в своей необходимости, то Антуан, вероятнее всего, вернется в «Барселону» зимой.
Надо доказывать своей игрой главному тренеру, что он не только нужен, а он необходим "Атлетико", команде, которая борется за трофеи наивысшего качества в европейском клубном футболе...
На мой взгляд, у Гризманна есть шансы, доказать своей игрой Д.Симеоне, что он необходим команде, было бы желание...
Играть за "Атлетико", это, пожалуй, лучший вариант для игрока, которому 30 лет, и который попробовал играть в другой команде, а что из этого получилось, мы знаем...
Играй, доказывай, оставайся в "Атлетико" - это лучший вариант для А.Гризманна.
Но в любом случае, решающее слово будет за главным тренером Д.Симеоне!
Надо доказывать своей игрой главному тренеру, что он не только нужен, а он необходим "Атлетико", команде, которая борется за трофеи наивысшего качества в европейском клубном футболе...
На мой взгляд, у Гризманна есть шансы, доказать своей игрой Д.Симеоне, что он необходим команде, было бы желание...
Играть за "Атлетико", это, пожалуй, лучший вариант для игрока, которому 30 лет, и который попробовал играть в другой команде, а что из этого получилось, мы знаем...
Играй, доказывай, оставайся в "Атлетико" - это лучший вариант для А.Гризманна.
Но в любом случае, решающее слово будет за главным тренером Д.Симеоне!
Всем здоровья.
Всем здоровья.