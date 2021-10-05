Гризманн может покинуть «Атлетико» в январе

1633433535

вчера, 14:32

Сообщается, что нападающий может покинуть ряды «Атлетико» в январе.

Форвард выступает за мадридский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Барселоне».

Если Гризманн в ближайшее время не сможет убедить тренерский штаб «Атлетико» в своей необходимости, то Антуан, вероятнее всего, вернется в «Барселону» зимой.